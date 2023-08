Bão Lan gây hỗn loạn cho giao thông Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sau khi đổ bộ gần Mũi Shionomisaki ở tỉnh Wakayama, bão Lan hướng lên phía Bắc, khiến nhiều địa phương từ tỉnh Tottori tới tỉnh Okayama hứng chịu mưa lớn. Cơ quan trên cảnh báo mưa lớn tại thành phố Tottori. Chính quyền thành phố đã phát cảnh báo mức cao nhất đối với 180.000 cư dân thành phố, yêu cầu chuẩn bị phương án sơ tán trong tình huống khẩn cấp.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại các khu vực miền Đông, miền Trung và miền Tây Nhật Bản, đồng thời hối thúc người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất,...

Hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản là Japan Airlines Co. và All Nippon Airways Co. đã hủy hơn 560 chuyến bay khởi hành và đến miền Tây Nhật Bản, ảnh hưởng đến hơn 50.000 hành khách. Khoảng 650 người buộc phải ở lại qua đêm tại sân bay Kansai nằm trên một hòn đảo nhân tạo ở Vịnh Osaka.

Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản và Công ty Đường sắt miền Tây Nhật Bản đã hủy tất cả các dịch vụ tàu cao tốc giữa các ga Nagoya và Shin - Osaka và các ga Shin - Osaka và Okayama trong ngày 15/8.

Dự kiến lượng mưa trong 24 giờ tới tại Odai, tỉnh Mie, và Nachikatsuura, tỉnh Wakayama, lần lượt là 600 mm và 500 mm