Bộ Y tế: Vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể

(Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Ngày 22/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin thời gian qua, công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học làm nhiều người mắc, trong đó có những trường hợp không xác định được nguyên nhân.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thức ăn xung quanh trường học. Trong đó, chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng; huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cần nhanh chóng tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân. Các đơn vị có liên quan đồng thời phải đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở gây ngộ độc thực phẩm, yêu cầu khắc phục đúng quy định trước khi hoạt động trở lại; khẩn trương điều tra đầy đủ các yếu tố liên quan, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xác định rõ nguyên nhân và tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm…