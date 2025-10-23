Coin98 (C98): “Kỳ lân” tiền số hay cái bẫy “lùa gà”?

(Ngày Nay) - Khi Việt Nam siết chặt quy định về tiền mã hóa, Coin98 (C98) - chiếc ví đa chuỗi từng được ca ngợi do doanh nhân Việt phát triển, đang hứng chịu chỉ trích gay gắt vì những thiếu sót và nghi vấn là chiêu "lùa gà" cổ điển – thuật ngữ tiếng lóng Việt chỉ những mưu đồ lừa đảo , lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư.

Quy mô “ảo”?

Việt Nam đang thúc đẩy thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP với yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt, vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 380 triệu USD) và giới hạn chỉ 5 sàn giao dịch thí điểm. Coin98 (C98) - chiếc ví đa chuỗi do doanh nhân Việt Nam Lê Thanh sáng lập năm 2020 đã nổi lên như một hiện tượng.

Từ một ví non-custodial (ví không lưu ký) đơn giản hỗ trợ đa blockchain, Coin98 đã mở rộng thành hệ sinh thái toàn diện. Với các tính năng như tích hợp AI (Cypheus), hợp tác với Animoca và Polygon, hỗ trợ hơn 140 blockchain, swap, stake và các chương trình airdrop. Tuy nhiên, dự án này đang đối mặt với những nghi vấn nghiêm trọng về tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản lý token và các cáo buộc “lùa gà”. Đặc biệt, sau quyết định đột ngột chặn IP người dùng Việt Nam từ ngày 12/9/2025.

Coin98 tự hào tuyên bố sở hữu hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, hỗ trợ 140+ blockchain và xử lý hàng nghìn giao dịch hàng ngày với tổng giá trị khóa (TVL) cao. Hệ sinh thái bao gồm Coin98 Super Wallet, Coin98 Perps, AI Wallet. Đồng thời cũng sỡ hữu các tính năng như chuyển tiền toàn cầu, thẻ Visa crypto ảo/thực tế cùng khả năng tích hợp Telegram thành ví Web3. Những cập nhật gần đây (như phiên bản V16) nhấn mạnh tính thân thiện với người dùng mới và hỗ trợ đa chuỗi (bao gồm BNB Chain).

LỪA ĐẢO TIỀN SỐ ANTEX Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech) cùng 9 đồng phạm. Vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx, gây thiệt hại cho khoảng 30.000 nhà đầu tư. Dự án AntEx (ra mắt tháng 9/2021) thu hút đầu tư nhờ Shark Bình công bố rót 2,5 triệu USD qua quỹ Next100Blockchain và làm cố vấn chiến lược. Hàng nghìn nhà đầu tư tham gia nhưng sau đó giá token sụt giảm 99%, website ngừng hoạt động và dẫn đến khiếu nại mất mát hàng trăm triệu đồng mỗi người. Nhiều nạn nhân tố cáo ông Bình chỉ đạo rút thanh khoản, chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 tỷ đồng. Công an đã truy vết dòng tiền và thu giữ khoảng 900 tỷ đồng tài sản liên quan. Vụ việc đã gây chấn động dư luận, đặc biệt trong giới công nghệ và đầu tư.

Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng, con số 10 triệu người dùng này chủ yếu dựa trên tài khoản đăng ký ứng dụng, không nhất thiết phản ánh người dùng hoạt động thực tế. Điều này đã dẫn đến nghi ngờ về tính minh bạch của đội ngũ Coin98. Động thái chặn IP Việt Nam được Coin98 giải thích là để tuân thủ Nghị quyết 05/2025, vốn định nghĩa "tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa" bao gồm các nền tảng giao dịch (cả CEX và DEX), yêu cầu giấy phép từ Bộ Tài chính và cấm quảng cáo nếu chưa được cấp phép. CEO Nguyễn Thế Vinh khẳng định Coin98 là ví non-custodial, không lưu ký tài sản người dùng và sẽ cập nhật chính sách khi có hướng dẫn cụ thể hơn hoặc giấy phép phù hợp.

Dù vậy, quyết định này khiến nhiều nhà đầu tư Việt Nam (quốc gia xếp hạng cao về áp dụng crypto theo Chainalysis) phải vội vã chuyển tài sản sang ví khác như MetaMask hay OKX. Đồng thời, làm dấy lên lo ngại về "vùng xám quy định" mà các dự án DeFi thường khai thác.

"Các dự án tương tự như Coin98 khai thác vùng xám quy định để thu hút người dùng bằng lời hứa phân quyền nhưng khi hành lang pháp lý hoàn thiện thì chúng “đóng băng” hoặc biến mất, giống như các kế hoạch pump-and-dump (bẫy bơm xả) cổ điển" - một nhà phân tích tiền mã hoá giải thích về hành vi tương tự của các "shitcoin".

Thổi phồng hay giá trị thực?

Coin98 cam kết cung cấp công cụ AI chống scam, tích hợp đa chuỗi và airdrop hấp dẫn. Tuy nhiên, giá token C98 sụp đổ từ đỉnh 6.445 USD (2021) xuống 0.0372 USD (21/10/2025), giảm 99.4% với biến động -21.35% trong tháng qua, chủ yếu giao dịch trên sàn Binance.

Đồng thời, các cáo buộc thao túng giá C98 qua airdrop và hợp tác ngắn hạn càng làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững. Mô hình DeFi của Coin98 dựa trên hiệu ứng mạng để giảm chi phí giao dịch và tăng thanh khoản nhưng biên lợi nhuận thấp và unlock token dần dần đặt câu hỏi về khả năng duy trì quy mô.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, dù Coin98 nhấn mạnh minh bạch nhưng có nhiều dấu hiệu thao túng giá token C98 lộ ra qua phân tích dữ liệu on-chain, lịch sử giá và phản hồi từ cộng đồng, đặc biệt là người dùng từ Việt Nam. Những dấu hiệu này không trực tiếp chứng minh Coin98 lừa đảo nhưng nó đã gợi lên một mô hình hoạt động rất khéo léo và tinh vi – nơi các lợi ích ngắn hạn được ưu tiên, dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Đầu tiên, các chương trình airdrop và staking trong PowerPool được thiết kế để tạo sức hút tạm thời. Đơn cử, Holder Airdrop #1-6 phân phối hàng triệu token (như VIKTO), khuyến khích staking C98 để nhận thưởng. Chiến lược này đẩy nhu cầu lên cao, “pump” giá qua quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội và cộng đồng tiền mã hoá.

Tuy nhiên, sau khi airdrop kết thúc, Holder (nhà đầu tư dài hạn) thường bán tháo đã dẫn đến dump mạnh mẽ và tạo nên chu kỳ pump-and-dump cổ điển. Cộng đồng nhà đầu tư thường cáo buộc đây là cách “cá mập” "lùa" người dùng mới vào bẫy. Mặc dù giá token C98 giảm tới 99,4% từ đỉnh nhưng đội ngũ sáng lập luôn biện minh bằng "cơ hội cộng đồng".

Ngoài ra, các hợp tác ngắn hạn như với Animoca Brands, Polygon hay sự kiện Conviction 2025 tại Việt Nam nghi ngờ được khai thác để thổi phồng giá. Những mối quan hệ hợp tác này thường chỉ mang tính biểu tượng, không tạo giá trị bền vững nhưng đủ để kích hoạt biến động giá lên cao rồi “dump” đột ngột. Cáo buộc từ cộng đồng chỉ ra rằng, market maker (như Wintermute) có thể được sử dụng để fake volume (khối lượng giả) giao dịch, tạo ảo tưởng thanh khoản cao.

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy, volume khớp với pattern CEX (hành vi hoặc các xu hướng xảy ra trên các sàn giao dịch tập trung) một cách đáng ngờ với "data discrepancies"(sai lệch dữ liệu)– biến động bất thường như giá token C98 tăng 66%, từ 0.045 USD (đáy ngày 01/10/2025) lên 0,0747 USD (đỉnh ngày 02/10/2025), trước khi rơi -83.5%, xuống 0.0123 USD (đáy ngày 10/10/2025) khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Đồng thời, lịch unlock token dần dần như hơn 5,5 triệu token C98 mở khóa tháng 6/2025 đã tạo áp lực bán từ Holder lớn. Các bằng chứng On-chain từ các dự án tương tự như GIGGLE hay OM cho thấy bán ra hàng triệu token sau “pump”, dẫn đến “dump” -74% đến -90% chỉ trong 72 giờ. Với C98, các ý kiến gần đây từ người dùng phản ánh lo ngại về “dev scam" và “dump” tập trung vào Holder địa phương nhưng đội ngũ C98 đều phủ nhận các cáo buộc thao túng.

Nhiều nhà đầu tư đã gắn nhẫn “Red flags” và gọi dự án Coin98 là “scam từ Việt Nam”, cáo buộc “manipulation qua airdrop và partnership” - những hành vi phi đạo đức và lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa. So sánh với “scam” như 0G Labs (thay đổi tokenomics rồi dump airdrop), C98 đã tạo ra mẫu hình tương tự: “Hype lớn, rồi dump lặng lẽ”. Mặc dù không phải “scam” trực tiếp nhưng mô hình này khuyến khích “pump” ngắn hạn, tạo rủi ro cao cho nhà đầu tư, đặc biệt trong quy định pháp luật đang được siết chặt.

Hành vi thao túng thị trường tài sản mã hoá có thể dẫn đến phạt hành chính từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm, họ có thể bị đình chỉ hoạt động này trong 3-5 tháng. Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như không xác minh danh tính nhà đầu tư, thông tin quảng cáo gây hiểu lầm, không tách biệt quản lý tài sản mã hóa của khách với tự doanh. Đồng thời, các hành vi lừa đảo cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 206 Bộ luật Hình sự. Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào nộp đơn tham gia thí điểm do rào cản cao, càng làm nổi bật rủi ro pháp lý cho các nền tảng như Coin98.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa Việt Nam năm 2025 đầy thách thức với mức thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm, Coin98 cần minh bạch tài chính, tuân thủ pháp luật và công khai dữ liệu để duy trì lòng tin. Cơ quan chức năng cũng cần sớm thanh tra để bảo vệ quyền lợi người dùng, nhà đầu tư và đảm bảo tính công bằng trong thị trường.