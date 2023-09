Công ty Tuyết Nga: Liên tục trúng nhiều gói thầu lớn ngành giáo dục tại các tỉnh, thành

Ẵm loạt gói thầu "khủng" ngành giáo dục

Tháng 8/2023, Liên danh Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt và Công ty TNHH Tuyết Nga đã trúng gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo năm 2023 do Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Lộc Gia (cơ quan phê duyệt Trường Đại học Công nghiệp TPHCM). Theo đó, giá trúng thầu là 25,4 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu khoảng 1,7 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Công ty Tuyết Nga vốn được biết đến là nhà thầu quen mặt với các sở giáo dục tại địa bàn các tỉnh trên cả nước. Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Công ty Tuyết Nga đã tham gia 8 gói thầu tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, trong đó doanh nghiệp này trúng 4 gói thầu, trượt 3 gói thầu và 1 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu hơn 40,1 tỷ đồng.

Với cả hai vai trò liên danh và độc lập, Công ty Tuyết Nga đã trúng 5/5 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, tổng số tiền gần 53 tỷ đồng; trúng 3/4 gói thầu ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, tổng giá trị 26,2 tỷ đồng; trúng 3/4 gói thầu ở Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, tổng số tiền 25,4 tỷ đồng; trúng 3/2 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng…

Ngoài ra, Công ty Tuyết Nga cũng trúng các gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khác như Cần Thơ, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Hậu Giang Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình..

Chỉ tính riêng trong năm 2021 và năm 2022, trong vai trò liên danh phụ, Công ty Tuyết Nga đã trúng gói thầu Cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường tiểu học công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, giá trúng thầu 42,4 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 1 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị mời thầu, giá trúng thầu 9,3 tỷ đồng, Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tối thiểu lớp 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang mời thầu, giá trúng thầu 36 tỷ đồng; Gói thầu số 09: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 cho huyện Cầu Kè, huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh mời thầu, giá trúng thầu 12,7 tỷ đồng...

Việc liên tiếp trúng các gói thầu với các đơn vị trong ngành giáo dục đã góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận Công ty Tuyết Nga tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Theo đó, kết thúc năm 2021, doanh thu của Công ty Tuyết Nga là khoảng 412 tỷ đồng và tăng mạnh lên hơn 600 tỷ đồng trong năm 2022. Đồng thời, lợi nhuận của công ty cũng nhảy vọt từ gần 6 tỷ đồng (năm 2021) lên hơn 18 tỷ đồng (năm 2022).

Bên cạnh việc lợi nhuận tăng mạnh, nợ phải trả Công ty Tuyết Nga cũng đã giảm hơn 100 tỷ đồng trong năm vừa qua, từ khoảng 260 tỷ đồng (hồi đầu năm 2022) về còn 165 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm. Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay ngắn hạn, trong khi nợ vay dài hạn chỉ còn 49 tỷ đồng, giảm khá nhiều so với con số gần 97 tỷ đồng ở năm trước đó.

Khối bất động sản “khủng” của bà chủ Công ty Tuyết Nga

Công ty TNHH Tuyết Nga được thành lập vào tháng 1/ 1995, có địa chỉ đăng ký tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội). Cập nhật tại ngày 3/7/2020 cho thấy, vốn điều lệ Công ty Tuyết Nga đạt 120 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm bà Trần Kim Dung (SN 1962) sở hữu 98,25% và Vương Hoàng Anh nắm giữ 1,75% còn lại. Bà Kim Dung đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Đáng chú ý, không chỉ “chèo lái” Công ty Tuyết Nga tăng trưởng cả quy mô về tài sản lẫn kết quả kinh doanh trong thời gian qua, bà Trần Kim Dung cũng là “tay chơi” bất động sản có tiếng khi sở hữu loạt sản phẩm tại các dự án nổi tiếng.

Theo đó, hồi tháng 1/2022, bà Dung đã sử dụng một hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) thế chấp tại ngân hàng BIDV. Đồng thời, bà Dung cũng thế chấp hai bất động sản tại phân khu CORAL, tổng diện tích sàn xây dựng: 287,23 m², số tầng: 3 tầng + 1 tum tại Dự án Khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát (tên thương mại là MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC) tại ấp 7 Yhị trấn An Thới và ấp Suối Lớn (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tín dụng tại MBBank.

Đến tháng 6/2022, bà Dung tiếp tục mang một bất động sản khác là Nhà phố thương mại 5 tầng thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành (Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đi thế chấp tại MBBank.