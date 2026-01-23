Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp

(Ngày Nay) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam và các vị Đại sứ, Đại biện của các nước không thường trú tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bằng 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch về các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các văn kiện, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, chiều ngày 20 và ngày 21/1/2026, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú. Kết quả được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các nhận định, đánh giá dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện tính hành động cao, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện để làm rõ sâu sắc thêm một số nội dung về đánh giá, nhận định, dự báo mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp. Một số ý kiến đóng góp cụ thể về câu chữ, diễn đạt trong các văn kiện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết: “Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu. Đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện văn kiện.”

Về báo cáo chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị. Về báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn, về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết.

Về báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng, các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng các nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XII, Trung ương đã sớm nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định thi hành về điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá báo cáo kiểm điểm đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, nội dung toàn diện thể hiện đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, yêu cầu cao, nhiều nội dung mang tính chiến lược, liên ngành, phạm vi tác động rộng. Trong khi thời gian chuẩn bị còn có hạn. Đây là những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn bị một số nội dung phục vụ các phiên họp, hội nghị. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế mang tính chủ quan cần nghiêm túc nhìn nhận. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Ngoài các ý kiến góp ý chủ yếu nêu trên, có một số ý kiến góp ý về kỹ thuật văn bản, văn phong và câu chữ cụ thể. Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Phạm Gia Túc, Trưởng Đoàn Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.Nghị quyết nêu rõ: nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Nêu tầm nhìn và định hướng phát triển, Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 được Đại hội đề ra là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Tổng tích luỹ tài sản khoảng 35-36% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP...

Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1-1,5 điểm%/năm. Phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất...

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.