(Ngày Nay) -Hôm qua 28/9, nhà thơ Ngô Thanh Vân và cha nuôi Lê Thuận Nghĩa đã có buổi giao lưu với bạn đọc tại TPHCM với chủ đề “Dòng chảy tâm ngôn của cha và con” nhân dịp hai tập thơ “Vân không” và “Vệt thiều quang” vừa được ấn hành.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (sinh năm 1981), hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai, chị là một gương mặt thơ nữ tiêu biểu của Tây Nguyên với 9 tác phẩm đã ra mắt, trong đó có 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Tập thơ Vân không gồm 66 bài được sáng tác trong khoảng thời gian từ 2018 - 2025.

Nhà thơ Ngô Đức Hành, nhận xét: “Ngoài đời Ngô Thanh Vân là người kín đáo, chỉnh chu. Tôi chỉ mới gặp chị không quá một lần, chưa thể biết được cuộc sống riêng tư, cá tính...; thế nhưng đọc “Vân không”, tôi nhận ra chị sở hữu những giọt nước mắt đẹp, được giấu kín, ngoài đời không thể thấy. “Ngày em”, “Tôi đã vắng tôi”, “Lạc giữa nhân gian”... là những bài thơ trong “Vân không” làm cho tôi bối rối.

Ngô Thanh Vân là người sống nội tâm. “Vân không” là tập thơ trữ tình, xác tín bản thể. Trong tập thơ, chị dành cho con 2 bài: “Bàn tay con” và “Nói với con”; dành cho mẹ một bài: “Mẹ”. Đó là tất cả bình yên, bao dung, cứu rỗi và hy vọng của một nhà thơ truân chuyên. Khi làm thơ, Ngô Thanh Vân không “tuyên ngôn” về nữ quyền, nhưng tính giới cất lên vẻ đẹp trong thơ chị. Hơn thế, đó là tính giới tinh tế, trắc ẩn, chân thành. “cảm ơn mẹ đã cưu mang / và yêu thương những nhỡ nhàng rủi may / rượu chưa kịp uống đã say / con chưa kịp nói đã cay mắt rồi”, (Mẹ)”.

Nhà thơ Lê Thuận Nghĩa (sinh năm 1959, tại Quảng Bình) là một lương y, hiện sống và làm việc tại Hamburg (Đức). Mỗi năm ông thường dùng ngày phép của mình để về Việt Nam. Song song với tình yêu đối với y học cổ truyền dân tộc, ông có niềm đam mê với chữ nghĩa, nhạc cụ dân tộc và một phần dành cho hội họa.

Ông bắt đầu viết văn, làm thơ từ những năm cuối 70 đầu 80. Có điều, ông chưa bao giờ có ý định in một tập thơ cho riêng mình. Vệt thiều quang là tập thơ đầu tay của Lê Thuận Nghĩa, cũng có 66 bài, tương đương với số tuổi của tác giả. Các bài thơ trong Vệt thiều quang là những trăn trở, chiêm nghiệm, triết lý giữa đạo Phật và đời, được tác giả viết trong khoảng 20, 30 năm trở lại đây.