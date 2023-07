Ngày Nay số 335

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong ba ngày 27 - 29/6. Cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160 thí sinh, tương đương 95% và 55.903 thí sinh đăng ký trực tiếp chiếm 5%. Thí sinh hoàn thành 5 bài thi, bao gồm: Toán, Ngữ văn, Tổ hợp Khoa học tự nhiên; Tổ hợp Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Cả nước có 37.841 thí sinh đăng ký thi tự do, 47.769 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, 34.155 thí sinh chỉ xét tuyển sinh và 904.298 thí sinh dự thi theo diện xét cả tốt nghiệp và tuyển sinh. Năm nay, các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp các em và phụ huynh không phải di chuyển xa, không tạo gánh nặng về nơi ăn chốn ở, không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn. Việc dự thi tại địa phương cũng giúp thí sinh có tâm thế tự tin và bình tĩnh hơn khi làm bài. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có 63 hội đồng thi, với 2.200 điểm thi và hơn 43.000 phòng thi. Năm nay, tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là 41 thí sinh, có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi môn Toán, 12 thí sinh vi phạm trong môn Ngữ Văn, 11 thí sinhvi phạmtrong Tổ hợp Khoa học tự nhiên, 11 thí sinh vi phạm trongTổ hợp Khoa học xã hội, 3 thí sinh vi phạm trong môn Ngoại ngữ. Trong đó, 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 40 thí sinh khác mang điện thoại, thiết bị di động vào phòng thi. 57,3 là tổng điểm cao nhất cả nước Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đến từ Nam Định. Thí sinh Vũ Thị Vân Anh, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyệnVụ Bản, NamĐịnh đạt 57,3/60 điểm, trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Cụ thể, thí sinh này đạt 9,2 điểm môn Toán, Ngữ văn 9,25, Lịch Sử 9,75, tiếng Anh 9,6, Địa Lý 9,5 và 10 Giáodục côngdân.Tổngđiểm (Toán, Hoá, Sinh) 27,55 điểm. Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), 3 thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh (số báo danh 020411XX), Hưng Yên (220131XX) và Bắc Giang (180199XX) cùng đạt 29,35 tổ hợpA00. Đây làmức điểmcao nhất cả nước. Ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), thủ khoa đến từ Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh, số báo danh 190066XX, đạt 9,75 Văn và Sử, 10 Địa lý, tổng 29,50 điểm. Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), thủ khoa là thí sinhởHải Phòng, sốbáodanh 030100XX, đạt 9,5 Văn, 9,6 Toán và 9,8 tiếng Anh, tổng 28,90 điểm. Hai á khoa khối D01 là thí sinh của Hà Nội và Ninh Bình với tổng điểm28,65 (trong đó cùngToán 9,8; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,6). Phổ điểm ổn định, nhiều môn giảm so với năm trước Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhận xét về kết quả năm nay, GS. Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Cụ thể, thí sinh số báo danh 280216XX tại Hội đồng thi tỉnhThanhHoá đạt 29,80 khối B00 (MônToán: 9,8, Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10). Thí sinh này cũng đạt được 28,05 điểm khối A00. Thí sinh mang số báo danh 02026XX tại Hội đồng thi thành phố TP Hồ Chí Minh đạt 29,80 ở khối A1 (Môn Toán: 9,8; Môn Lý: 10; Tiếng Anh: 10). Ngoài đạt hai điểm 10 đối với tổ hợp B00, thí sinh này đạt 28,55 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và khối B00 sáu môn thi của Vân Anh là 57,3, cao nhất cả nước. Ngoài ra, Nam Định còn có thí sinh đạt điểm 10 Ngữ văn duy nhất cả nước là em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh trường THPT Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Em đạt 10 Văn, 8 Toán, 9 Tiếng Anh, 9 Sử, 8 Địa và 9,75 Giáo dục công dân. Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của Thanh là 53,75, riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) là 27 điểm. Thủ khoa toàn quốc khối B00 và A01 đến từThanhHóa. Những con số “biết nói” về kỳ t THÁI QUÂN Với hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi, theo các chuyên gia, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã khép lại trong thành công, không tạo ra nhiều biến động quá lớn, gây xáo trộn cho thí sinh và phụ huynh cùng công tác xét tuyển vào đại học. Ảnhminhhọa. Thí sinhVũThị Vân Anh, học sinh trường THPTHoàngVănThụ, huyệnVụBản, Nam Địnhđạt 57,3/60 điểm, trở thành thủ khoacủakỳ thi tốt nghiệpTHPT2023. NGAYNAY.VN 2 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thứ nhất đối với mức điểm 8 trở lên môn Toán, nếu như năm ngoái chiếm tỉ lệ 21% thì năm nay tỉ lệ môn Toán có sự sự điều chỉnh, sự phân hóa tốt hơn, chỉ chiếm hơn 15%. Môn Vật lý, năm ngoái tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 22,74 %, năm nay, theo số liệu thống kê có 21,3%. Nhưvậy, vềcơbảnphổ điểmmôn Vật lý có thấp hơn, có sựphânhóa và thấphơn so với nămngoái, điểmgiỏi cũng thấp hơn so với năm ngoái một chút. Đặc biệt môn Hóa học, tỉ lệ điểm giỏi của năm ngoái là 27,8%, năm nay tỷ lệ điểmgiỏi chỉ 22,6%. Đối với môn Lịch sử, năm nay đề thi cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Năm ngoái tỉ lệ điểm giỏi, điểm 8 trở lên của môn Lịch sử là 18%, năm nay chỉ còn 13%. Điều này cho thấy, đề thi phù hợp với trình độ của thí sinh cũng như chương trình THPT. Qua đây cũng có sự phản ánh cải thiện rất tốt đối với môn Lịch sử. Bởi vì như năm 2021, tỷ lệ điểm 8 trở lên chỉ đạt 5,43%. Riêng môn Ngữ văn, nếu theo tỷ lệ thống kê điểm giỏi năm ngoái là 42%, tính từ điểm 7 trở lên thì năm nay tỷ lệ này chiếm 46% - có nhích hơn so với nămngoái. Đối với môn Tiếng Anh, năm2021 tỷ lệđiểmgiỏi tiếng Anh gần 20%; năm 2022 tỷ lệ điểm giỏi là 11,9%. Năm nay, tỷ lệ này chiếm 15,03%. Điều này cho thấy đề thi đã sự điều chỉnh rất phù hợp và về cơ bản giữ được sự ổn định. Cuối cùng, về môn Giáo dục Công dân, theo thống kê, năm ngoái số điểm giỏi hiệu tích cực. Với môn tiếng Anh, kết quả thi sẽ đặt ra yêu cầu cần cải thiện thế nào cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá, cũng như đầu tư về ngoại ngữ cho các vùng miền khác nhau. Do đó, hàng năm, Bộ GD&ĐT đã có những điều chỉnh thích hợp với những yêu cầu, không phải điều chỉnh để thay đổi số điểm. “Một trongcáckỳ thi đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện tại là kỳ thi tốt nghiệp THPT và hầu hết các trường đại học tin tưởng vào kết quả này, đây là cơ sở để tuyển các em thí sinh từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này để thấy được niềm tin đối với kỳ thi rất cao”, GS. Nguyễn Văn Minh nói.n tín hiệu đáng mừng, thể hiện mức độ dân trí của học sinh của đang tăng lên. Đây là nền tảng cần thiết để chúng ta cùng nhìn nhận những môn cải tiến. Cũng theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy tín hiệu tích cực và đã có những cải tiến để tốt hơn. Bên cạnhđó, đây là kỳ thi tốt nghiệp, đòi hỏi mặt bằng chung chứ không phải thi để chọn. ÔngMinh lấy ví dụmôn Lịch sử, sau quá trình đã có những cải tiến về cách dạy, cách học, kiểm tra, đánh giá mới, nên tạo tín chiếm 61,85 % thì năm nay chiếm 61%. Như vậy, mặc dù có nhiều điểm 10 hơn năm ngoái, nhưng thực tế thí sinh đạt điểm 8 trở lên môn Giáo dục công dân lại giảm hơn năm ngoái và cơ bản ổn định ở mức 61%. Tỷ lệ điểm giỏi như vậy thể hiện được năng lực của các em, sự quan tâm đến xãhội vàhiểubiết vềgiáo dục công dân tốt hơn. Đồng tình với quan điểm nêu trên, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạmHàNội nhận định, dù môn Giáo dục công dân được nhiều người cho rằng có trung bình điểm cao quá nhưng đây là thi tốt nghiệp THPT 2023 55.903 thí sinhđăng ký trực tiếp 1.024.063 thí sinhđăngkýdự thi 63 hội đồng thi 2.200 điểm thi 43.000 phòng thi 95% 5% 968.160 thí sinhđăngký trực tuyến KỲTHI TỐT NGHIỆPTHPT 2023 Một trong các kỳ thi đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện tại là kỳ thi tốt nghiệp THPT và hầu hết các trường đại học tin tưởng vào kết quả này, đây là cơ sở để tuyển các em thí sinh từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này để thấy được niềm tin đối với kỳ thi rất cao. GS. Nguyễn Văn Minh NGAYNAY.VN 3 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

khoảng 340.000 người tính đến 2020; Hà Đông: khoảng 440.000 người tính đến 2021), nhưng số trường THPT công lập tương ứng là rất ít (quận Tây Hồ có 2 trường, Bắc Từ Liêm có 3 trường và Hà Đông có 5 trường). Cố gắng chấp nhận mức học phí của các trường tư để con được đi học có vẻ là lựa chọn khả dĩ nhất của những gia đình có thu nhập trung bình khá trở xuống, bên cạnh việc mòn mỏi chờ các trường công lấy thêm chỉ tiêu, hay cho con về học ở những “trường làng” cách nhà hàng chục cây số… Thực tế cho thấy, còn khá nhiều những trường hợp tương tự gia đình bà Hoa, anhToàn và chị Nga. Năm nay, các trường công ở Hà Nội chỉ tuyển 78.623 học sinh trên tổng số khoảng 129.000 học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và Hà Đông dù có dân số khá đông (Tây Hồ: khoảng 166.000 người tính đến 2021; Bắc Từ Liêm: Gánh nặng về tài chính Trong năm học 20232024, các trường trung học phổ thông (THPT) công lập trên địa bàn TP Hà Nội tuyển 78.623 học sinh, chiếm 60,9% trong khoảng 129.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Với 50.000 học sinh không đỗ trường công còn lại, chuyển sang học trường THPT dân lập (trường tư) là hướng đi được nhiều phụ huynh lựa chọn. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện tài chính để chi trả cho mức học phí của các trường THPT dân lập tại Hà Nội. Bà Trần Thị Hoa (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, người cháu nội của bà đã đăng ký học tại một trường THPT dân lập ở quận Bắc Từ Liêm sau khi trượt nguyện vọng 1 là trường THPT Tây Hồ. Gia đình bà Hoa có 6 người, tổng thu nhập một tháng khoảng 22 – 23 triệu đồng. Trong đó, tổng mức lương của con trai và con dâu bà Hoa (đều làm công chức nhà nước) là 12 - 13 triệu đồng/tháng, còn tổng mức lương hưu của bà Hoa và chồng là 10 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, khoản học phí 6 triệu đồng mỗi tháng thực sự là một gánh nặng. Hai người con của bà cũng muốn làm ngoài để kiếm thêm nhưng không thể, vì công việc đã chiếm mất của họ từ 8-10 tiếng/ngày. “Hai vợ chồng con trai tôi vẫn ở cùng bố mẹ từ mấy năm nay vì không đủ điều kiện ra ở riêng. Tài sản giá trị nhất chỉ là hai chiếc xe máy…”, bà Hoa nói. Có hoàn cảnh tương tự là chị Hoàng Tuyết Lan (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm). Con chị đã không nằm trong 675 học sinh trúng tuyển vào trường THPT Mỹ Đình (quận Bắc Từ Liêm), nên chị đã đăng ký cho con học tại một trường dân lập ở quận NamTừ Liêm. Mức học phí ở đây là 6 triệu đồng/ tháng, chiếm gần 1/3 thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chị. Còn anh Nguyễn Danh Toàn (LaKhê, quậnHàĐông) thì chọn một trường tư với mức học phí 2 triệu đồng/tháng ở quận Hà Đông cho con theo học, sau khi cháu trượt cả hai nguyện vọng đầu tiên là trường THPT Quang Trung và THPTTrần Hưng Đạo (đều ở quận Hà Đông). Anh Toàn làm lái xe, vợ anh làm buôn bán nhỏ, tổng thu nhậpmột tháng vào khoảng 15 triệu đồng. “Với nhiều người, có thể mức học phí 2 triệu đồng/tháng là không cao, nhưng hai vợ chồng tôi là lao động nghèo nên chỉ có thể đáp ứng được như vậy”, anh Toàn nói. Sau khi con trượt các trường THPT công lập, nhiều gia đình có thu nhập “tàm tạm” tại Hà Nội buộc phải đăng ký cho con học các trường tư với mức học phí cao như một lựa chọn bất đắc dĩ. VIỆT THẮNG Hạ điểm chuẩn, tăng sĩ số NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

Đông, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ…, các khu chung cư, nhà ở mọc lên như nấm nhưng trường học thì lại thiếu. Thành phố phải mạnh tay hơn, nên có quy định các nhà đầu tư phải xây được trường học thì mới được bán nhà ở,” TS. Nguyễn Tùng Lâmnói. Chuyên gia giáo dục, TS. Nguyễn Thuỵ Anh cho biết thêm, bên cạnh hướng đi đúngđắn trên, sựđịnhhướng tương lai cho học sinh ngay từ cấp THCS cũng là điều rất quan trọng. Các trường THCS có thể tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệmđể học sinh tham gia, nhằm tự tìm ra điểm mạnh của mình. Song song với đó là các buổi trò chuyện, trao đổi, tư vấn về những con đường vào đời Mở thêm cánh cửa tới tương lai cho học sinh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nào cũng vậy. Vẫn còn đó nhiều người cha, người mẹ đau đầu cân đo đong đếm, chạy ngược chạy xuôi để lo cho con được đi học. Và còn nhiều học sinh đang loay hoay với nỗi mặc cảm rằng mình không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, thua kém những bạn cùng trang lứa khác. SởGD&ĐT Hà Nội đã thừa nhận có tình trạng thừa thiếu trường học cục bộ xảy ra trên địa bàn và đã đưa ra một số giải pháp. Cụ thể, Sở đã hạ điểm chuẩn vào lớp 10 cho hơn 30 trường THPT trên địa bàn để nâng số lượng học sinh trúng tuyển. Về lâu dài, lãnh đạo Sở cho biết đã có kiến nghị lên Bộ GD&ĐT để tăng lớp học của mỗi trường (từ 45 lên 50 lớp/trường), tăng số học sinh/lớp với bậc THPT (từ 45 lên 50 em/lớp)… Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đã phê duyệt 7 dự án xây dựng, thành lập các trường THPT mới tại các huyện Thạch Thất, Đan Phượng, Đông Anh và các quận Cầu Giấy, Long Biên. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa họcTâmlýGiáodụcViệt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng cho biết, việc hạ điểm chuẩn hay tăng lớp học, tăng sĩ số chỉ là những giải pháp tình thế. Tăng lớp học và sĩ số học sinh sẽ đặt thêmnhiều gánh nặng lên vai nhà trường trong giáo viên, nhất là trong bối cảnh các trường công đang thiếu giáo viên. Trong tương lai, dân số Hà Nội sẽ còn tăng lên rất nhanh, nên xây dựng thêm các trường công là điều cần phải làmngay. “Việc xây dựng thêm các trường công là rất cần thiết, tuy nhiên cần phải được làm một cách có hệ thống. Trong đó, cần thiết nhất là nên có chính sách yêu cầu các nhà đầu tư phải xây dựng trường học trong các dự án chung cư, nhà ở của mình. Ở nhiều quận như Hoàng Mai, Hà chỉ là giải pháp tình thế khác nhau, chẳng hạn như học song bằng cao đẳng và THPT… “Theo tôi, giáo dục là câu chuyện rộng lớn hơn một kỳ thi. Học sinh cần có cơ hội khám phá năng lực của mình qua các bài học, các hoạt động giáo dục và được nghe thầy cô tư vấn để có quyết định đúng đắn về tương lai của mình. Hy vọng bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức, các thầy cô sẽ giúp học sinh chuẩn bị được một tâm lý vững vàng, rằng thi chuyển cấp không phải là một “cuộc chiến sinh tử”, “trượt là hết”… mà sẽ là dấumốc để học sinh nhận ra bản thân mình là ai, từ đó chọn hướng đi phù hợp với bản thân”, TS. Nguyễn Thuỵ Anh chia sẻ. n Phụhuynh thức trắngđêmđể xếphàngnộphồ sơ cho con tại trườngTHPTTạQuangBửu. Hy vọng bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức, các thầy cô sẽ giúp học sinh chuẩn bị được một tâm lý vững vàng, rằng thi chuyển cấp không phải là một “cuộc chiến sinh tử”, “trượt là hết”... mà sẽ là dấu mốc để học sinh nhận ra bản thân mình là ai, từ đó chọn hướng đi phù hợp với bản thân. TS. Nguyễn Thuỵ Anh NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

Ngành công nghiệp đầy triển vọng Quan sát sự nổi lên của các ngành nghề “hot” ở mỗi mùa tuyển sinh giúp chúng ta nắm bắt được xu hướng phát triển của nền kinh tế. Theo TS, liệu ngành thiết kế game và đồ họa nói riêng và công nghệ thông tin nói chung có đang nối bước các “cơn sốt” ngoại ngữ hay tài chính – ngân hàng trong quá khứ? - Cho tới năm 2023, ngành công nghiệp game vẫn chưa tròn 100 tuổi, nhưng nó cũng đã có những bước tiến rất nhanh. Ngành công nghiệp này đang đi lên nhờ hưởng lợi từ sự phát triển của công nghệ thông tin, kéo theo đó là số lượng doanh nghiệp, số lượng doanh thu,... đều khiến cho ngành công nghiệp game được coi là một ngành kinh doanh“hốt bạc”. Khái niệm về game mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1980, khi nó “theo chân” những du học sinh và lao động xuất khẩu, mà trong hành lý về nước của họ có những chiếc máy chơi game Elektronika của Liên Xô, vốn được nhái theo máy chơi game của Nhật Bản. Trước khi có những suy nghĩ về mặt nghệ thuật hay thương mại, người Việt Nam chỉ coi game thuần túy là một sản phẩm công nghệ tiên tiến. Rồi trong những năm về sau, game trở thành một thú vui giải trí mới mẻ, mở ra cho thế hệ cuối 7x đầu 8x một cửa sổ nhìn ra thế giới. Có thể khẳng định cột mốc đánh dấu sự ra đời của nghiệp này vẫn có lượng nhân sự “đầu vào” ổn định nhờ lợi thế về thu nhập cao hơnmặt bằng chung của các ngành nghề khác. Khi nói về chất lượng nhân sự Việt Nam trong các ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao, nhiều chuyên gia hay nói tới hai vế: thiếu và yếu. Tôi cho rằng chúng ta thiếu chứ không hề yếu, thậm chí cộng đồng thiết kế của Việt Nam rất giỏi để thu hút đơn đặt hàng từ các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng vậy thì chúng ta đang thiếu gì? Thứ nhất là nhân lực, với lợi thế về quy mô dân số trẻ, cùng với tiềm năng doanh thu đứng ở top 25-30 trên thế giới thì đáng lẽ quy mô của ngành công nghiệp game Việt Nam phải lớn hơn so với con số 2.000 studio game với khoảng 430.000 nhân sự. Thứ hai là chúng ta đang thiếu những môi trường thực sự đào tạo ra những người làm game chân chính. Phần lớn nhân sự làm game tại Việt Nam đều xuất thân Hiện nay, nhiều người nghĩ ngành công nghiệp game là một “mỏ vàng”, một phần là nhờ sự phát triển thần tốc của ngành này trong 3 năm đại dịch COVID-19. Sự “hốt bạc” của ngành công nghiệp game Việt Nam được hưởng lợi nhờ sự đi lên của ngành công nghệ thông tin. Dù còn gặp vướng mắc ở khâu quản lý hành chính, nhưng tôi cho rằng ngành công nghiệp game rất đáng hứa hẹn cả về mặt lợi nhuận, cả về việc tạo ra những cơ hội nghề nghiệp năng động, đa dạng cho giới trẻ. Do đó, ngành công nghiệp game luôn có nhu cầu tuyển dụng rất cao không chỉ ở mảng thiết kế đồ họa, mà còn cả phát triển, quảng cáo, phân phối... Có nhận định cho rằng ngành thiết kế đồ họa và game tại Việt Nam đang “khát” nhân lực, do số người lao động đáp ứng được nhu cầu chuyên môn không cao, điều này là do đâu? - Dẫu cho còn nhiều bất ổn, nhưng ngành công ngành công nghiệp game Việt Nam đó là vào năm 2003, khi chúng ta có đường truyền ADSL và kéo theo đó là sự ra đời của các công ty phát hành game như Vinagame, VTC Game,... Một điểm độc đáo của ngành công nghiệp game Việt Nam so với các nước khác đó chính là ngay từ buổi ban đầu, chúng ta quyết định “đi tắt, đón đầu”, thay vì tạo ra các sản phẩm game offline thì trực tiếp dấn thân vào các tựa game online đang rất nổi vào những năm đầu thế kỷ 21. Sự phát triển của ngành công nghiệp game Việt Nam cũng không tránh khỏi những thăng trầm, nhưng độ dao động còn mạnh hơn thế giới. Mỗi khi ngành công nghiệp này đi lên đồng nghĩa với sự nở rộ của các nhà phát hành và các studio khởi nghiệp, thế nhưng vì phát triển quá nhanh khiến đội ngũ quản lý hành chính không bắt kịp, dẫn đến việc các thủ tục hành chính luôn tạo ra trở ngại, kéo lùi đà phát triển của ngành game. Với 10 năm nghiên cứu về game (trò chơi điện tử), hay nói vui là “lấy game làm cần câu cơm”, TS. Phan Quang Anh, giảng viên bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chia sẻ góc nhìn trực quan về ngành nghề được đánh giá là trào lưu mới trong mùa tuyển sinh năm nay. Muốn theo đổi ngành game, không chỉ cần HUY VŨ TS. PhanQuangAnh, giảngviênbộmônCôngnghiệpvănhóa và sáng tạo (Khoa Các khoahọc liênngành, Đại họcQuốc giaHàNội). NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

Theosố liệucủamột sốcông tynghiêncứu, thị trườnggameViệt Namxếp thứ5khu vựcĐôngNamÁvề doanh thu. BộThông tinvàTruyền thông đặtmục tiêu trong5 nămtới, ngànhgame ViệtNamđạt cộtmốc doanh thu1 tỷUSD, đồng thời tăngmạnh về sốdoanhnghiệp gamehoạt động, từ30 doanhnghiệpđang hoạt động lênconsố bằngvới thời kỳhoàng kimcủangànhgame là100-150doanh nghiệp, vàkêugọi khoảng400startup sảnxuất game tham giacộngđồng. người khác trả lời hộ những câu hỏi về tương lai. Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề đại học, liệu các bạn trẻ nên theo đuổi sở thích, hay đi theo con đường được gia đình định hướng? - Một lời khuyên tôi đưa ra cho các bạn trẻ đó là cần phải biết mình, hiểu người. Các bạn cần phải hiểu được bản thân mình có khả năng tới đâu, hiểu biết những gì, đặc biệt là có đủ đam mê để theo đuổi ngành game lâu dài hay không. Bản thân các bạn sau khi ra trường và đi làm “thực chiến” thì cần học cách quan sát, phân tích để nắm bắt thị trường, hiểu về mong muốn của khách hàng, cũng như kỳ vọng của gia đình và xã hội khi theo đuổi nghề này. Biết mình, hiểu người để các bạn bám trụ được, hoặc không cảm thấy sốc một khi bị đào thải ra khỏi ngành game hay bất kỳ ngành nghề nào. Nói riêng trong lĩnh vực thiết kế game và đồ họa, các bạn trẻ dù có đam mê và kỹ năng, nhưng nếu không có điều kiện tài chính thì cũng sẽ rất khó để theo đuổi ngành này. Một câu hỏi tôi đặt ra trong ngày hội tuyển sinh vừa rồi, đó là liệu các bạn có đủ điều kiện tài chính để mua máy tính, bảng vẽ hay không? Có thể nhiều người sẽ phản bác việc đặt vấn đề tiền nong vào giáo dục. Nhưng “cơm áo không đùa với khách thơ”, nếu các bạn không đủ khả năng theo đuổi ngành học, hoặc cơ sở nơi các bạn theo học không đủ điều kiện vật chất thì liệu rằng việc theo ngành game có phải quyết định thông minh không? Xin cảm ơn TS về cuộc trao đổi! những xưởng game lớn trên thế giới như Ubisoft, Riot, Tencent. Muốn ra sân chơi lớn, các bạn không chỉ cần có tay nghề giỏi, mà phải trang bị cho bản thân kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp. Làm game cần có tư duy hơn là tay nghề Có không ít bạn trẻ hiện nay dù có năng khiếu và sở thích theo đuổi ngành thiết kế, nhưng vẫn phải nghe theo định hướng của gia đình đó là kiếm một tấm bằng đại học. Là một người thực hành đào tạo, theo ông cần phải có một mô hình hướng nghiệp như thế nào để đáp ứng nhu cầu của cả người học và thị trường lao động hiện nay? - Rất nhiều trường đào tạo game “có máu mặt” trên thế giới cũng chỉ là các trường cao đẳng và dạy nghề, học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ thay vì bằng cử nhân. ỞViệt Nam, có một điểm đáng mừng đó là ngày càng nhiều phụ huynh thay đổi quan niệm đại học không phải con đường duy nhất và làm“thợ” cũng có cái giá của việc làm “thợ”. Một mô hình hướng nghiệp đúng đắn đó là phải giúp cho các bạn trẻ trả lời được 3 câu hỏi: Mình biết gì về ngành mà mình theo đuổi? Mình có khả năng theo đuổi hay không? Mình có bám trụ được lâu dài hay không? Những câu hỏi này khó có thể được trả lời khi ta 18 tuổi, có thể chúng ta sẽ trả lời sai cả 3 câu hỏi. Chính những buổi hướng nghiệp “khai tâm”, những lời khuyên, định hướng của cha mẹ, nhà trường sẽ giúp các bạn trẻ tự trả lời được những câu hỏi trên. Do đó, các bạn trẻ cần tự tìmcách tự trả lời, thay vì nhờ từ các trường dạy thiết kếmỹ thuật đồ họa 2D-3D, nhưng không đi kèm“hậu tố”game. Các bạn trẻ ngoài kỹ năng vẽ, lại chưa được đào tạo tư duy của một người thiết kế game. Nhiều trường đại học về game trên thế giới đã đưa vào giảng dạy bộ môn “Interactive story telling” - kể chuyện tương tác, giúp người học biết cách sáng tạo cốt truyện cho game, tạo cơ hội cho người chơi tự sáng tạo câu chuyện của riêng mình. Đây cũng chính là một điểm khuyết trong chương trình giảng dạy về game ở Việt Nam, bởi chúng ta chỉ đào tạo những người lập trình game, thay vì những người biết viết kịch bản game. Có một điểm đáng lưu ý đó là tuổi đời của ngành thiết kế đồ họa khá thấp, chỉ từ 7-10 năm sau khi ra trường, sức sáng tạo của họ bị bào mòn rất nhanh và khó bám trụ được với ngành công nghiệp này. Muốn khắc phục được vấn đề này, các bạn phải được trang bị tư duy của một người biết tạo ra sản phẩm giải trí tương tác, thay vì chỉ là một “thợ vẽ”gia công đơn hàng. Lướt qua vài trang tuyển sinh ngành thiết kế đồ họa và game, không khó để nhìn thấy những con số hấp dẫn về thu nhập, thế nhưng liệu mức lương cao đã đáng để người trẻ đổ xô đi học làm game? - Ở góc độ ngắn hạn, việc gia nhập ngành công nghiệp game với mức thu nhập cao là một điều đáng mơ ước đối với các bạn trẻ. Còn ở góc độ dài hạn, việc phải liên tục chạy theo tiến độ công việc khiến nhân lực trong ngành game bị “già hóa”nhanh chóng, độ sáng tạo của họ bị suy giảm theo thời gian. Vậy thì sau 10 năm làm nghề, điều gì giúp họ bám trụ ở lại ngành này? Đến lúc này, câu chuyện sẽ phải rẽ sang hướng tư duy, thay vì dừng lại ởmức kỹ năng nghề. Các bạn trẻ có thể chấp nhậnmức lương 20 triệu đồng/tháng trong suốt 10 năm làm nghề, hay sẽ phải tìm cách nhân con số này lên nhiều lần khi bước sang năm thứ 8. Các bạn nên cân nhắc khả năng thăng tiến trong sự nghiệp hơn là mức thu nhập trong những năm đầu. Số lượng người có thể thăng tiến trong ngành công nghiệp game có lẽ không nhiều. Nếu các bạn vượt qua suy nghĩ về mức lương hào nhoáng ban đầu và thực sự có tham vọng nghề, các bạn sẽ mong muốn làm việc ở Lươngkhởi điểmcho lập trìnhgame, thiết kếgame có thểdao động từ10 - 15 triệuđồng/ tháng, đối với nhân sự cókinh nghiệmsẽ có mức thunhập từ20 - 35 triệu đồng/tháng. vẽ giỏi Một câu hỏi tôi đặt ra trong ngày hội tuyển sinh vừa rồi, đó là liệu các bạn có đủ điều kiện tài chính để mua máy tính, bảng vẽ hay không? Có thể nhiều người sẽ phản bác việc đặt vấn đề tiền nong vào giáo dục. Nhưng “cơm áo không đùa với khách thơ”, nếu các bạn không đủ khả năng theo đuổi ngành học, hoặc cơ sở nơi các bạn theo học không đủ điều kiện vật chất thì liệu rằng việc theo ngành game có phải quyết định thông minh không? TS. Phan Quang Anh NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023 Trại hè là hoạt động được tổ chức ngắn hạn từ vài ngày, vài tuần đến vài tháng, thườngdiễn ra từ tháng 5 đến tháng 8. Không chỉ là nơi tập trung vui chơi cho thiếu nhi trong lúc nghỉ hè, trại hè ngày nayđượcnới rộngvềquyđịnh tuổi tác cũngnhưhình thức tổ chức. Những loại hình trại hè phổ biến với phụ huynh Việt Nam, có thể kể đến là Trại hè Quốc tế (hay Trại hè tiếng Anh), Trại hè Công nghệ, Trại hè Quân đội, Nghệ thuật, Thể thao, Về quê, Hướng nghiệp... Mặc dù mọi loại hình trại hè đều lồng ghép việc phát triển toàndiện, nhưngmỗimột loại hình sẽ có những mục tiêu và hoạt động đặc thù, trở thành tiêu chí để phụ huynh và các con chọn lựa và có một mùa hè đầy ý nghĩa. Xu hướng tham dự trại hè theo lớp Lựa chọn hàng đầu trong tất cả mọi loại hình chính là Trại hè tiếng Anh với mục tiêu rèn luyện ngôn ngữ (chiếm 60%-80%thời lượng), kết hợp hài hòa với học kỹ năng, vận động thể thao, tham quan du lịch. Một trại hè 2-4 tuần được kỳ vọng giúp các trại viên cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng cườngvốn từvựngvàphảnxạ một cách nhanh chóng, đồng thời tăng cường sự tự tin dám thể hiện của các em trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Mặc dù ngay tại Việt Nam cũng đang vận hành những trại hè tiếng Anh, nhưng có một xu hướng tự nhiên rằng phụ huynh sẽ lựa chọn những quốcgianơi tiếngAnhlàngôn ngữ thứnhất nhưVươngquốc Anh hay Hoa Kỳ. Phụ huynh thường tiếp cận được với mọi thông tin cần thiết thông qua những buổi giới thiệu tại trường, tổ chức bởi các đơn vị tư vấn giáo dục quốc tế uy tín được cấp phép hoạt động tại Việt Namnhư SiMP Education hay OBAS Group. Theo chị Hạnh Ngô, đại diện của văn phòng OBAS Group Hà Nội, tổ chức này đã kết nối được gần 60 học sinh Việt Namđến thamdự các trại hè tổ chức tại Anh trong năm nay. Chị cho biết, học sinh Việt Nam thường được tuyển tham dự trại hè thông qua đa dạng các kênh, nhưng chủ yếu là làm việc trực tiếp giữa OBAS và trường, còn lại là dựa vào quảng cáo truyền miệng, phụ huynh đăng ký một lần thấy bổ ích sẽ giới thiệu cho nhau. Chị Thanh Lương, một phụhuynhquyết địnhgửi con trai đang theo học tại trường Marie Curie, Hà Nội tham dự trại hè tổ chức bởi SiMP Education, kéo dài 20 ngày trong tháng 7/2023 cũng chia sẻ, bản thân chị và con trai cảm thấy rất thích cách trại hè của SiMP Education hoạt động. Thông qua buổi giới thiệu tại Marie Curie, rất nhiều phụ huynh đã quyết định cùng cho con cái thamdự trại hè, vừa để các con được tạo dựng những kỷ niệm học trò bên nhau, vừa có cơ hội tiếp cận nền tri thứcmới mẻ. Nếu gửi con đi tham dự trại hèmột mình làmột quyết định có phần hơi “mạo hiểm” với nhiều phụ huynh, thì việc cho con đi cùng với bạn bè và chính giáo viên của mình khiến phụ huynh yên tâm hơn nhiều. Công nghệ ngày nay cũng tạo điều kiện để các con dễ dàng liên hệ về với gia đình. Hàng ngày, giáo viên phụ trách đoàn xuất ngoại (cũng chính là giáo viên tiếng Anh tại trường) sẽ đều đặn gửi ảnh và cập nhật tình hình chung của các con vào nhóm trò chuyện (group chat) giữa cô và các phụ huynh. Việc cho con tự lập cách xa vòng tay cha mẹ gần 10.000km từ đó cũng trở nên bớt âu lo. “Kínhgửi cácbamẹ, côxin giáo viên chuyên nghiệp... nhằm tạo điều kiện tiếp cận, tìm kiếm tài năng và và bồi dưỡng dần năng khiếu của các em. Đặc biệt tại Trại hè Nghệ thuật, các em còn được tiếp cận với bầu không khí thấm đẫm nghệ thuật. Như họa sĩ Trần Nhật Thăng từng chia sẻ trongmột cuộc phỏng vấn với Ngày Nay, ở một số quốc gia phương Tây, người lớn và cả trẻ con có cơ hội tham quan rất nhiều phòng tranh, bảo tàng hay sách ảnh nghệ thuật xuất hiện với tần suất tương đối dày, việc lớn lên cùng nghệ thuật đặt một đáo cũng được ưa chuộng khác là Trại hè Công nghệ với nội dung bao gồm các hoạt động tìm hiểu về công nghệ, lắp rápmô hình, lắp ráp robot... Loại hình trại hè Công nghệ thường được tổ chức tại Việt Nam theo hình thức bán trú hoặc tổ chức tại các quốc gia như Malaysia, Singapore, Hoa Kỳ... theo hình thức nội trú. Trong khi đó, Trại hè Thể thao và Trại hè Nghệ thuật sẽ giúp các em bước đầu làm quen với những môn nghệ thuật, thể thao dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên, cập nhật cho các ba mẹ hoạt động của các con ngày hôm qua: vẫn như mọi ngày, các con học tiếng Anh buổi sáng, chiều thamgia hoạt động của chương trình: thể thao, bóng đá, bóng chuyền... Tối qua, trại hè có tổ chức ‘Cuộc thi tài năng’ - Talent Show. Buổi tổ chức có hàng trămhọc sinhđến từ các đoàn quốc tế tham dự trại hè. Học sinh các đoàn tự do đăng ký tiết mục dự thi biểu diễn tài năng của mình. Thật tiếc là các con của đoàn ta vẫn chưa bạn nào tự tin tham gia biểu diễnmặcdùcác côcũngđộng viên các con rất nhiều. Các con nhận xét ”Ồ, các bạn nước ngoài có bạn giọng cũng không hay lắm đâu, nhưng vẫn rất tự tin lên hát và biểu diễn cô nhỉ?” Hy vọng, sau những chuyến trải nghiệm và giao lưu như thế này, nhìn các bạn nước ngoài mạnh dạn, tự tin thì các con cũng học hỏi được ít nhiều.” (Tríchmột trong những đoạn tin nhắn giáo viên gửi về cho chị ThanhLương). Sự đa dạng về chủ đề Các loại hình trại hè độc Trại hè đang dần chiếm được nhiều thiện cảm của các bậc phụ huynh thay thế cho các lớp học hè truyền thống. Mặc dù chi phí bỏ ra cho mỗi khóa học hè, ở Việt Nam hay nước ngoài có phần tương đối cao, nhưng lợi ích mang lại được nhận định là xứng đáng với lợi ích trong việc phát triển thể chất, kỹ năng, tư duy hay mỹ cảm. QUỲNH HOA HỌC GÌ TRONG Trại hè của SiMPEducation. Các emđược tậnhưởngquãng thời gianvui vẻ tại Anhquốc. NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ

Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023 de l’entrepreneur, Kỹ sư trưởng Ashitey Trebiollennu hiện công tác tại NASA. “Thường niên, chúng tôi đón hàng trăm thanh thiếu niên từ mọi khu vực trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu tới cùng nhau học tập và chia sẻ. Tuy nhiên, Trại hè của Trung tâmUNESCO vì Hòa Bình vẫn chưa đón bất kỳmột trại viên Việt Nam nào. Tôi mong rằng trong tương lai, thanh thiếu niên từ đất nước các bạn sẽ có hứng thú tham gia để cùng nhau kiến tạo một hòa bình bền vững. * * * Xã hội ngày càng phát triển, những đô thị vẫn liên tục mọc lên, đường lớn, cầu vượt được quy hoạch ngày càng dày đặc. Người ta vẫn thường nói, trẻ con thành thị dường như thiếu chỗ để chơi, và Trại hè chính là một trong những lời giải với phương châm ban đầu là chơi vui, trải nghiệm để các em có thêm những hiểu biết và những kỹ năng sống đơn giản. Các nhà giáo dục cũng có thể kết hợp học tập với du lịch, văn hóa, lồng ghép đưa vào việc giới thiệu những danh lam thắng cảnh kỳ thú của Việt Nam, hay tiếp cận với những di sản, cổ phục, trò chơi dân gian vẫn còn lưu giữ ngàn năm của dân tộc. Có lẽ cũng đã đến lúc nhữngTrại hèViệt Namcần tìm hiểu cách nâng tầm, đưa những câu chuyện thời đại vàomọi hoạtđộng, thêm cả vào đó dấu ấn hồn cốt dân tộc, để cái tên Việt Nam có thể trở thành một điểm đến tuyệt vời trong bản đồ trại hè thế giới. n văn hóa và truyền thông.” Ông cho biết, các khách mời đặc biệt tham dự trại hè đều là những chuyên gia hàng đầu và là những người truyền cảm hứng cho lớp thanh thiếu niên. Cụ thể, đến với Trại hè năm 2023, các trại viên sẽ có cơ hội được tham gia những buổi nói chuyện bởi ông Mahmoud Mohieldin, nguyên Phó Chủ tịch cấp cao World Bank Group, bàLucieS.Matsuoaka, Huấn luyện viên nghề nghiệp, người sáng lập và CEO của tổ chức L’Emergence nền tảng tốt hơn cho khả năngthưởngthứcnghệ thuật. Trại hè Nghệ thuật đã được ra đời với hướng đi tương tự. Trại hè Quân đội với 60% nội dung liên quan đến quân sự, 30% dành cho kỹ năng sống và 10% cho các hoạt động bổ trợ như thể thao, giải trí, văn thể mỹ... cũng là một lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm chú ý, nhất là phụ huynh của những cậu thiếu niên. “Sau trại hè Quân đội, con trai học được tính kỷ luật ngăn nắp là điều mình rất ngạc nhiên và vui mừng,” chị An Nhiên, một phụ huynh chia sẻ: “Bạn ấy thậm chí còn xếp được chăn gối vuông vức theo hình chữ nhật và duy trì thói quen ấy được một thời gian tương đối lâu.” Cho dù theo guồng quay của cuộc sống và học tập, những thói quen nhà binh không giữ được lâudài, nhưngchắcchắn những kỷ niệmthời“đi bộ đội” ấy đã cho những cậu bé biết bản thân có thể nghiêm túc và kỷ luật đến nhường nào. Cũng có những trại hè đã nâng tầm mục tiêu giáo dục khi lồng ghép vào rất nhiều nội dung hướng nghiệp và những vấn đề thời đại. Có thể kể đến Trại hè được tổ chức thường niên bởi Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình của Hoa Kỳ. Chia sẻ với phong cách Ngày Nay, ông Guy Djoken, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Hoa Kỳ, Giám đốc điềuhànhTrung tâmUNESCO vì Hòa Bình (trụ sở Maryland) cho biết: “Mục tiêu của Trại hè chúng tôi thiết lập nên là để xây dựng một thế hệ những người kiến tạo hòa bình từ mọi quốc gia trên thế giới, giúp thúc đẩy sự hiểu biết về sứ mệnh và lý tưởng của UNESCO, đặt phẩm giá con người làm trung tâm trong các hoạt động củamình và cố gắng biến văn hóa hòa bình thành một sản phẩm của cuộc sống hàng ngày thông qua giáo dục, khoa học, NHỮNG TRẠI HÈ? Trại hè củaOBASGroup. Các trại hè thườngkết hợphài hòagiữahọc kỹ năngvàphát triển thể chất. Hy vọng, sau những chuyến trải nghiệm và giao lưu như thế này, nhìn các bạn nước ngoài mạnh dạn, tự tin thì các con cũng học hỏi được ít nhiều. Trích tin nhắn của giáo viên gửi phụ huynh Trại hè là cơhội tuyệt vời để tạo nênnhữngký ức tuổi thơ. NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ

Cắt giảm quy mô tuyển sinh Các trường đại học trên khắp Hàn Quốc, bao gồm cả những ngôi trường danh tiếng ở thủ đô Seoul, đã quyết định giảm quy mô tuyển sinh nhằm đối phó với tình trạng số lượng sinh viên ghi danh liên tục giảmmạnh trong những năm trở lại đây. Theo số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 96 trong số 331 trường đại học trên toàn quốc, chiếm tỷ lệ 29%, đã quyết định cắt giảm 16.197 chỉ tiêu tuyển sinh cho đến năm2025 nhưmột phần trong kế hoạch tái cơ cấu hệ thống giáo dục đại học do chính phủ nước này chỉ đạo. Tổng quy mô mức giảm này tương đương với việc đóng cửa từ 4 - 5 trường đại học tại Hàn Quốc. Danh sách các trường cắt giảm quy mô tuyển sinh bao gồm 22 trường đại học và cao đẳng ở thủ đô Seoul cũng như các khu vực đô thị lân cận, cùng 74 trường đại học cấp tỉnh. Bên cạnh các khoản hỗ trợ thường xuyên mỗi năm, những trường đại học này cũng đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá lên đến 140 tỷ won (tương đương 108 triệu USD) từ chính phủ Hàn Quốc tính riêng trong năm 2022. Trước đó, trong kế hoạch tái cơ cấu hệ thống giáo dục đại học giai đoạn từ năm 2015 – 2018, Hàn Quốc cũng đã từng thực hiện biện pháp cắt giảm quy mô tuyển sinh tại các trường đại học nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, không đáp ứng được chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, biện pháp này thậm chí đã được triển khai ở các trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc luôn được biết đến là một trong những kỳ thi đại học “khắc nghiệt và mệt mỏi” khi kéo dài đến 9 giờ đồng hồ, và có tính cạnh tranh cao khi có đến hơn 500.000 học sinh tham gia mỗi năm. Tuy nhiên, chính những “câu hỏi hóc búa” trongđề thi, thường lànhững kiến thức nằm ngoài chương trình giảng dạy chính thức với độ khó cao, mới là lý do khiến các bậc phụhuynhHàn Quốc “mạnh tay” chi tiền cho con thamgia theo học tại các “lò hagwon”. Các nhà phê bình Hàn Quốc cho rằng những “câu hỏi hóc búa” trong đề thi CSAT đã “châm ngòi cho một cuộc đua thường niên” giữa các học sinh muốn vào những trường đại học danh tiếng và gián tiếp gây áp lực rất lớn cho phụ huynh. Hiện nay, Hàn Quốc được xếp hạng làmột trong những Hàn Quốc “sắp xếp” lại hệ thống giáo dục đại học Hàn Quốc đang đứng trước nhiều thách thức lớn trong lĩnh vực giáo dục như đảm bảo chỉ tiêu sinh viên, cấu trúc đề thi tuyển sinh, đòi hỏi nước này phải có kế hoạch tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học một cách bao trùm và hiệu quả hơn. NGỌC PHẠM (dịch và tổng hợp) chi chia sẻ rằng đây là gánh nặng tài chính, khiến họ cảm thấy vô cùng áp lực, khi cho con cái theo học tại các cơ sở, trung tâm luyện thi tư nhân, hay còn được gọi là “lò hagwon”, để vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Kỳ thi Năng lực Quốc gia (CSAT), “cánh cửa” để bước chân vào ngôi trường đại học cũng là mức thấp nhất trên thế giới. Kiểm soát mức chi phí giáo dục Chi phí giáo dục hiện được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Hàn Quốc. Nhiều bậc cha mẹ xứ sở kim nằmở thủ đô Seoul. Một số chuyên gia dự báo rằng Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ vẫn phải tiếp tục triển khai tái cơ cấu hệ thống giáodục đại học trongnhững năm tới, trước bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh, gây ra những hệ luỵ tiêu cực đối với quy mô dân số. Theo báo cáo chính thức, tổng tỷ suất sinh tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã giảm mạnh trong quý II/2022, với số ca sinh mới chưa đến 60.000, con số thấp nhất từng ghi nhận được kể từ khi công tác thống kê này được triển khai vào năm1981. Đến năm2023, tình trạng này tiếp tục xấu đi khi tổng tỷ suất sinh tại Hàn Quốc đã giảm xuống chỉ còn 0,78, mức thấp nhất trong số các nước thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và hiện NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới để nuôi dạy trẻ em. Theo tờ Telegraph, trong năm 2022, các gia đình Hàn Quốc đã chi con số cho giáo dục tư nhân, lên đến 26 nghìn tỷ won (tương đương 20 tỷ USD), tăng 10% so với năm 2021, mặc dù số lượng học sinh thamgia đã giảm. “Tôi chết lặng và cảm thấy tức giận với những vấn đề xung quanh kỳ thi CSAT. Thử hỏi liệu có học sinh trung học nào có thể tự mình giải được những ‘câu hỏi hóc búa’ ấy mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của các giáo viên không?”, Giáo sư Kim Kwang-doo, Đại học Sogang (Seoul, Hàn Quốc), chia sẻ đầy bức xúc. Trước thực trạng này, giới chức HànQuốc hiện đang nỗ lực kiểm soát mức học phí đắt đỏ tại các cơ sở, trung tâm luyện thi tư nhân. Loại bỏ “câu hỏi hóc búa” ChínhphủHànQuốchiện đã cam kết loại bỏ những “câu hỏi hóc búa” và chỉ đưa vào đề thi CSAT những câu hỏi nằm trong phần kiến thức phổ thông được giảng dạy ở cả các trường trunghọc công lập nhằm giảm áp lực đối với thí sinh, và hướng đến chi phí giáo dục cho các bậc phụ huynh, cũng như giảm áp lực cho học sinh có thể là một bước đi đáng hoan nghênh đối với một số người. Thế nhưng, nhìn ở một góc độ khác, với các giáo viên làm việc tại các trung tâm “hagwon”, hay bản thân những cơ sở này, dường như những công sức của họ sẽ không tạo ra được sự khác biệt gì. Kang Ho-nam, phó chủ tịch điều hành của một dịch vụ gia sư toán tư nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Seoul, cho biết học sinh đến các học viện tư nhân để chuẩn bị cho các câu hỏi kiểm tra ở mọi mức độ phức tạp, không chỉ những câu hỏi “sát thủ”. “Học sinh tìm đến các cơ sở luyện thi tư nhân không chỉ để ôn luyện nhằm xử lý được những ”câuhỏi hóc búa” mà còn để trang bị kiến thức giải quyết các câu hỏi phức tạp khác trong đề thi”, ông Kang Ho-nam, Phó Giám đốc một trung tâm luyện thi toán tư nhân tại Seoul, chỉ rõ. n hóc búa”trong đề thi CSAT. Trước những phản ứng bất bình về “câu hỏi hóc búa” trong xã hội Hàn Quốc, người đứng đầu cơ quan tổ chức kỳ thi này sau đó phải xin từ chức. “Tôi xin nhận trách nhiệm và từ chức. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng cho học sinh và phụ huynh” ông Lee Gue-min, Chủ tịch Viện Đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE), phát biểu từ nhiệm. Tuy nhiên, một số người cũng bày lo ngại rằng những thay đổi này dường như vẫn chưa đủ để tái cơ cấu hệ thống giáo dục đại học tại quốc gia này. “Chính phủ Hàn Quốc cần đưa ra một kế hoạch tổng quan và bao trùm hơn nhằm giải quyết bài toán: Làm thế nào để giảm bớt sự cạnh tranh khốc liệt như hiện này, để có cơ hội được vào học tại những trường đại học top đầu”, ông Shin So-young, một nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Hàn Quốc, nhấnmạnh. Nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt gánh nặng tái cơ cấu, xây dựng một hệ thống giáo dục đại học công bằng hơn. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đã yêu cầu loại bỏ những câu hỏi, phần kiến thức không được giảng dạy trường học công lập khỏi các kỳ thi chính thức của nước này. “Chúng tôi sẽ loại bỏ‘vòng luẩn quẩn’ vốn đã tồn tại từ lâu trong kỳ thi CSAT. Những ‘câu hỏi hóc búa’ dùng để loại bỏ thí sinh đã tạo ra sự cạnh tranh quá mức”, ông Lee Ju-ho, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tuyên bố trong một phát biểu hồi cuối tháng 6/2023. Ông Lee cũng cho biết thêm rằng chính phủ nước này hiện cũng đang lên kế hoạch kiểm soát hoạt động của các“lò hagwon”khi những trung tâmnày thường “phóng đại” khả năng đào tạo để giúp học sinh giải quyết được những “câu hỏi “Chúng tôi sẽ loại bỏ “vòng luẩn quẩn” vốn đã tồn tại từ lâu trong kỳ thi CSAT. Những ‘câu hỏi hóc búa’ dùng để loại bỏ thí sinh đã tạo ra sự cạnh tranh quá mức. Ông Lee Ju-ho NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số335 - ThứNăm, ngày27/7/2023

