Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

SỐĐẶCBIỆT TẠPCHÍ W W W . N G AY N AY. V N MIỄN PHÍ VietnamToday

GÓI TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP vươn tầm Chuyển tiền VND Chuyển tiền ngoại tệ Tài khoản số đẹp MIỄN PHÍ NGAYNAY.VN 3 Sốđặcbiệt

nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và một số thuộc địa khác, thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địa, chỉ ra cho họ con đường đấu tranh chống áp bức, bất công, đứng lên tự giải phóng mình. Báo Le Paria và công cuộc giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa Trước hết, công lao của Nguyễn Ái Quốc với báo Le Paria được thể hiện ở chỗ, Người vừa là người sáng lập, vừa là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo, thậm chí kiêm cả phát hành. Nguyễn Ái Quốc đã làm việc không biết mệt mỏi và có đóng góp rất nhiều cho hoạt động của tờ báo. Để thuận tiện cho hoạt động của Le Paria, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển đến số 7 ngõ Compoin để sửa ảnh và viết bài cho báo. Những bài viết của Người Là nhà báo có uy tín lớn của phong trào cộng sản và côngnhânquốc tế, nhà báo lỗi lạc của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của báo chí cáchmạng đối với việc hiện thực hoá con đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng loài người. Chính vì lẽ đó, vào tháng 7 năm1921, NguyễnÁiQuốcđã cùng một số nhà cách mạng của các nước thuộc địa đang hoạt động tại Pháp thành lập Hội liên hiệp thuộc địa với tuyên ngôn chính trị là đoàn kết, hoạchđịnhmục tiêu, hình thức tổ chức, phương pháp hành động, mối quan hệ bên trong và bên ngoài của một liên minh chính trị quốc tế nhằm tổ chức nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh tựgiải phóng. Hội đã lập ra báo Le Paria (Người cùng khổ) là cơ quanngôn luận của Hội với nhữngđịnhhướngsâu sắc, vẹn nguyên giá trị đối với nền báo chí cách mạng Việt Namhiện nay. Nguyễn Ái Quốc - “linh hồn” cho sự ra đời, tồn tại của báo Le Paria Mục đích của Hội Liên hiệp thuộc địa là nhằm tập hợp lực lượng, thống nhất hành động của nhân dân các nước thuộcđịachốngđếquốc chủnghĩa, giải phóngdân tộc. Vì vậy, trong chương trình hoạt động của Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính trị mà trước hết là phải phát hànhmột tờ báo làm cơ quan ngôn luận của Hội, tờ báo lấy tên là Le Paria - Người cùng khổ. Để ra được tờ báo, Hội đã ráo riết chuẩn bị tài chính cho việc xuất bản báo, đây là công việc hết sức khó khăn vì hầu hết các thành viên trong Hội đều có cuộc sống hết sức khó khăn. Ngày 10/2/1922, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội, đã cùng một số hội viên, thay mặt Hội đồng quản trị ra Lời kêu gọi tham gia Hội hợp tác xuất bản báo Le Paria đã nêu rõ hội này đang thành lập và sẽ xuất bản một tờ báo và “đó sẽ là một xuất bản phẩm thật sự của thuộc địa”. Kêu gọi tất cả các bạn và sự lạm quyền về chính trị, lối cai trị độc đoán, tình trạng bóc lột về kinh tế mà nhân dân các vùng lãnh thổ rộng lớn ở hải ngoại đang là nạn nhân. Báo kêu gọi họ đoàn kết lại, đấu tranh cho tiến bộ về vật chất và tinh thần của chính họ. Báo kêu gọi họ, tổ chức họ nhằm mục đích giải phóng những người bị áp bức thoát khỏi các lực lượng thống trị, thực hiện tình yêu thương và bác ái… Le Paria đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải phóng loài người” . Kể từ khi ra đời đến khi dừng hoạt động Báo Le Paria ra được 38 số, với những tư tưởng định hướng quan trọng, căn bản đã có ý nghĩa to lớn đối với giai cấp công nhân và công luận Pháp, với phong trào yêu nước ở các thuộc địa, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ các đồng chí hãy thamgia vào Hội và mua báo ủng hộ Hội, đó cũng là vì sự nghiệp giải phóng thuộc địa, giải phóng người lao động bị áp bức bóc lột trên khắp thế giới. Số ra đầu tiên của báo là ngày 1/4/1922 với măng-sét in đậm chữ Le Paria ở giữa, bên phải là ba chữ Hán nghĩa là“Lao động báo”; bên trái có hàng chữ Arab, phiên âm là “An Mancurơ” cũng có nghĩa tương tự. Tờ báo được in trên khổ giấy 36 x 50cm. Số 1 có đăng Lời kêu gọi, nêu rõ sự ra đời của tờ báo: “Báo Le Paria rađời dosựthôngcảmchung của các đồng chí ở Bắc Phi, Trung Phi và Tây Phi thuộc Pháp, ở Madagasca, ở Đông Dương… Trên trang nhất số báo này có đăng thông báo về đề tài Sân khấu Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc trình bày trong chương trình sinh hoạt tháng 4/1922 với tôn chỉ, mục đích là: “Tố cáo những Mặc dù ra đời cách đây hơn 100 năm nhưng báo Le Paria - Người cùng khổ - với những quan điểm, tư tưởng cơ bản, căn cốt đã định hướng cho việc xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, tính mới mẻ của nó. PGS.TS DOÃN THỊ CHÍN Nguyễn Ái Quốc với báo Le Paria nền báo chí Cách mạng Việt Nam NGAYNAY.VN 4 NGHỀBÁO Sốđặcbiệt

Thôngquahàng loạt các bài viết đăng tải trênbáo, NguyễnÁiQuốcđã tốcáo tội ác của thựcdânvới những thủđoạn thâm độc, nhữnghànhđộngdã man, đượcminhchứng bằngnhữngsố liệu thống kê chínhxác, cứ liệu phongphúvề cácdân tộc thuộcđịađượcphơi bày trênbáochí. nhất quán về tình cảm yêu nước, rõ ràng về tôn chỉ mục đích, đa dạng về thể tài, phương thức trình bày với bút pháp độc đáo, lý lẽ sắc bén, có sức hấp dẫn bởi chất châm biếmthâmthúy và sâu cay. Có nhiều bài viết cùng chủ đề là tập trung phê phán chế độ thực dân nhưng không trùng lặp,màcác tuyếnbài báocósự liền mạch, bổ sung cho nhau, hình thành một hệ thống luận điểm vững chắc, triệt để và thuyết phục cao.Một sốbài viết dưới dạng truyện ngắn trào phúng và tiểu phẩm báo chí, văn học kết hợp nêu lên những luận cứ đanh thép về chính trị, văn hóa, xã hội được vậndụngnhằmtiếncông trực diện thực dân. Trong toàn bộ quá trình thamgiabáo LeParia, Nguyễn Ái Quốc sử dụng 7 bút danh (NguyễnÁi Quốc; Ng. Ái Quốc; N.; N. A. Q; NG. A. Q.; Nguyễn A. Q; Nguyễn.); Người đã viết tất cả 38 bài thuộc nhiều thể loại khác nhau như xã luận, bình luận, tin tức, dịch thuật, tiểu phẩm, truyện ký, tranh vẽ,… và xác định có 5 bức tranh là “Văn minh bề trên” (Civilisation supérieure),“Triển lãm thuộc địa” (Exposition coloniale) cùng đăng trên số 2, “Hội nghị An-giê” (La ConféranceD’Alger) đăng trên số 12; “Mau lên! Du hành!...” (Mau lên! Incognito!...) đăng trên số 5;“Sự phục thù củaTutăng Ca-mông” (Représailles de Toutan Kamon) đăng trên số 13. Có số báo Người viết đến 2 bài, 3 bài, thậmchí 4 bài viết cùng tranh vẽ. Bài viết tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc đã đăng trên các số báo Le Paria, như: Động vật học (số 2, ngày 1/5/1922), Những kẻ đi khai hóa (số 4, ngày 1/7/1922), Thù ghét chủng tộc (số 4, ngày 1/7/1922), Khai hóa giết người (số 5, ngày 1/8/1922), Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp (số 5, ngày 1/8/1922), Sở thích đặc biệt (số 5, ngày 1/8/1922), Nhân đạo Thực dân (số 6-7, ngày 1/9 và 1/10/1922), Vụ hành hạ Amđuni và Ben Benkhia (số 8, ngày 1/11/1922), Về câu chuyện Xiki (số 9, ngày 1/12/1922), Lòng ngay thẳng của chính phủ thuộc địa (số 11, ngày 1/2/1923), Viện Hàn lâm thuộc địa (số 12, tháng 2/1923), Tinh hoa của xứ Đông Dương (số 13, tháng 4/1923), Các vị thống trị của chúng ta (số 14, tháng 5/1923), Diễn đàn Đông Dương (số 15, tháng 6/1923), Trò Méc lanh (số 15, tháng 6/1923, Tệ độc đoán ở Đông Dương - người đượcbảohộvà người đi bảo hộ (số 16, tháng 7/1923), Ách áp bức không từ một chủng tộc nào (số 17, tháng 8/1923), Ông Anbe Xaro và bản tuyên ngôn nhân dã man, được minh chứng bằng những số liệu thống kê chính xác, cứ liệu phong phú về các dân tộc thuộc địa được phơi bày trên báo chí. Những bài viết trên như những bản án cho một chế độ, là lời kết tội thực dân, phê phán gay gắt bộmặt giả dối, tàn bạo vô nhân đạo của bọn thực dân tự xưng là nước quốc mẫu, đi khai hóa văn minh, nhưng thực chất là bóc lột thuộc địa, tước lục công nông, điển hình là những tên sừng sỏ được Người nhắc đến trong các tác phẩm của mình là: Albert Sarraut, Merlin, Varenne,… Trong bài viết Khai hóa giết người (số 5, ngày 1/8/1922), NguyễnÁi Quốc kể lại cái chết thảm thương của một công nhân xe lửa domột tên thực dân gây ra và bình luận: “Người viên chức kia vẫn được vô sự không cógì phải lo lắng cả. Trong lúc ở Mácxây, người ta triển lãm cảnh phồn thịnh giả tạo của xứ Đông Dương thì ở An Nam đang có những người bị chết đói. Ở bên này, người ta ca tụng lòng trung thành, còn ở bên kia, người ta đang giết người! Như vậy nghĩa là thế nào hỡi đấng chí tôn Khải Định và cụ lớn Xarô?”. Trong bài báo Các vị thống trị của chúng ta (số 14, tháng5/1923), Người chỉ rõ lai lịch của “quan cai trị” là: “Thế là xong: số phận của 20 triệu dân An Nammongmuốn sắp được trao vào tay ông Merlin, Varenne. Anh sẽ hỏi tôi: Cái ôngMéclanh ấy là ai ư? Chả gì thì đây cũng là một ông đã là quan cai trị các đảo Gămbiê, rồi Phó Toàn quyền Tây Phi, rồi Toàn quyền thuộc địa này. Đó là một vị đã bỏ ra 36 năm cuộc đờimìnhđểnhồi vào các cái sọ dân bản xứ về tất cả cái nền văn minh đầy ân huệ của nước Pháp”. Bài báo với nhan đề Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu, thông qua một câu chuyện tưởng tượng, tác giả dựng lại “một cuộc chạm trán”, “một cuộc đối mặt”, “một tấn kịch” giữa Toàn quyền Đông Dương Varen, “con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp,... kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình”, với Phan Bội Châu,“bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thânvì độc lập...”củanhândân Việt Nam. Người viết về cái gọi là“nềnvănminh”Pháp,“Trong xứ Goađơlúp, 10.000 trẻ em không có trường học. Tại Angiêri thuộc Pháp, từ suốt 94 năm nay, trong số 5.000.000 dân chỉ có 35.000 học sinh là được hưởng thụmột nềngiáo dục nhỏ giọt, còn 695.000 trẻ em bản xứ thì phải chịu dốt nát. Tại Cao Miên: 60 trường cho2.000.000dân!Tại NamKỳ (thuộc Pháp từhơnnửa thế kỷ nay): trongsố2.500.000người quyền (số 22, tháng 1/1924), Đông Dương và Thái Bình Dương (đăng một phần) (số 24, tháng 4/1924), Đoàn kết giai cấp (số 25, tháng 5/1024), Các nước đế quốc chủ nghĩa và Trung Quốc (đăng một phần trên Le Paria nhan đề“Không được đụng đếnTrung Quốc) (số 30, tháng 10/1924), “Lối cai trị của người Anh” (Rule Britania) (số 33, tháng 4,5/1925), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu (số 36, 37, tháng 9,10/1925),v.v… Thông qua hàng loạt các bài viết đăng tải trên báo, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo tội ác của thực dân với những thủ đoạn thâm độc, những hành động và giá trị định hướng NGAYNAY.VN 5 NGHỀBÁO Sốđặcbiệt

dân, chỉ có 51.000 học sinh. May mắn thay, tuy chúng ta thiếu trườnghọc, nhưngnước Pháp đã ban cho chúng ta rất nhiều nhà thổ, tiệmhút thuốc phiện và ty rượu”. Vấn đề tài chính và phương tiệnhoạt động của tờ báo luôngặp khó khăn, vốn ít, giá thành cao trongkhi đóHội phát không cho các thuộc địa nên quỹ của Hội cứ hao mòn dần, người mua thì lác đác, lại luôn bị cảnh sát theo dõi, đe doạ, gây khó dễ. Một phần do Bộ thuộc địa Pháp sai người đi mua lại gần hết để ngăn chặn ảnh hưởng tuyên truyền của tờ báo, phần bị tịch thu trong quá trình chuyển về Đông Dương. Mặc dù điều kiện hoạt động ở Paris có nhiều khó khăn, nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn ủng hộ đều đặn cho báo mỗi tháng 25 francs với tổng số tiền là 175 francs, trong khi những đồng chí khác mới chỉ thực hiện được dưới một nửa số tiền đã đăng ký từ trước. Riêng khoản tiền đóng góp đột xuất, Người luôn đóng ở mức cao nhất, cụ thể tại phiên họp tối ngày 19/1/1923 tại số 3 phố Marché des Patriches, quận 5 Paris, Người đã đóng 100 francs; trên số 28 (tháng 8/1924) cóđăngtinNgười ủng hộbáo98,25francs.NguyễnÁi Quốc có nhiều sáng kiến độc đáo, linh hoạt để duy trì hoạt động, gia tăng số lượng bản in và phát hành báo Le Paria, trong khi có những số báo phát hành nhưng rơi vào tình trạng còn nợ tiền nhà in (như số 5, ngày 1/8/1922 nợ 150 francs). Người đã thống kê các nguồn thu từ ngày 1/4/1922 đến ngày 31/12/1922, bao gồm tiền quyên góp của các thành viên trong Ban Biên tập, tiền ủng hộ báo, tiền bán báo dài hạn và bán lẻ, tổng cộng được 1.171 francs, trong khi đó mọi khoản đã phải chi tới 2.845,40 francs. Ngoài việc quyên góp, ủng hộ, thì kêu gọi nhiều người đặt mua báo dài hạn để có kinh phí làmbáo, Người gửi bán báo hộ, bán báo cho công nhân, tầng lớp lao động ở Paris, nhờ anh em thủy thủ bí mật chuyển báo cho các thuộc địa của Pháp; vào dịp mít tinh thì Người vừa bán, vừa tặng báo cho mọi người, kết quả là 100 tờ báo bán 5 francs nhưng có khi lại được 10, 15 francs, bởi vì công nhân và người lao động biết tờ báo lên án thực dân và giúp đỡ thuộc địa. Tính từ đầu đến ngày cuối cùng trước khi Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô, tòa soạn công bố số tiền ủng hộ báo là 692 francs, trong đó có những nhóm công nhân Việt Nam gửi 100 francs, 180 francs ủng hộ báo. Các bạn nước ngoài, có bạn ủng hộ một lần 50 francs, 40 francs và cũng có bạn ở Đông Dương ủng hộ một lần 50 francs . Trong thời gian sang Liên Xô và Trung Quốc hoạt động, Nguyễn Ái Quốc vẫn gửi nhiều bài đăng báo LeParia vàgửi tiềnủnghộ cho báo tồn tại. Thứ hai, thông qua báo Le Paria tuyên truyền, giác ngộ, đấu tranh hiện thực hoá công cuộc giải phóngdân tộc ở các nước thuộc địa. Về nội dung này, người từng làm việc cùngvới NguyễnÁi Quốc ở Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa là ông Max Clainvill Bloncourt đánh giá như sau: “Anh Nguyễn Ái Quốc đã đóng góp rất nhiều cho tờ báo... Toàn bộ những bài báo của anh là bản án chủ nghĩa thực dân Pháp và là nguyện vọng giành độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa... Tất cả những bài và tranh ký tên anhNguyễnÁi Quốc trênbáo Le Paria mang một màu sắc đặc biệt: Đó là tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để và quyết tâm chống chủ nghĩa thực dân. Xem và đọc những bài và tranh đó người ta thấy rõ tác giả có một tinh thần tiến công rất chủ động và rất thôngminh”. Những bài báo của Nguyễn Ái Quốc có tác động đối với công luận Pháp và phong trào yêu nước ở các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Tháng 6/1923, trước khi rời khỏi Pháp, Người đã viết Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp, khẳng định rằng: “Công việc chung của chúng ta “Hội liên hiệp thuộc địa” và tờ báo Người cùng khổ đã có những kết quả tốt. Nó đã làm cho nước Pháp, nước Pháp chân chính hiểu rõ những việc xảy ra trong các thuộc địa. Làm cho nước Pháp hiểu rõ bọn cá mập thực dân đã lợi dụng tên tuổi và danh dự của nước Pháp để gây nên những tội ác không thể tưởng tượng được. Nó đã thức tỉnh đồng bào chúng ta. Đồng thời nó cũng khiến cho đồng bào chúng ta nhận rõ nước Pháp, nước Pháp tự do, bình đẳng và bác ái. Nhưng chúng ta còn phải làm nhiều hơn” . Hoạt động báo chí của Người không chỉ tố cáo tội ác tày trời của thực dân, mà qua đó thức tỉnhnhân loại cần lao, nói lên tiếng nói hòa đồng để sẻ chia, cảm thông và khích lệ trong nỗ lực đấu tranh, sức mạnh được nhân lên, kêu gọi mọi người đoàn kết lại với nhau, chống ách áp bức, giành độc lập dân tộc. “Báo kêu gọi họ đoàn kết lại, đấu tranh cho tiến bộ về vật chất và tinh thần của chínhhọ. Báo kêu gọi họ, tổ chức họ, nhằm mục đích giải phóng những người bị áp bức khỏi các lực lượng thống trị, thực hiện tình yêu thương và bác ái… Le Paria đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, mục đích của báo chắc chắn sẽđạt được: đó là giải phóng loài người”. Những vấn đề về quyền bình đẳng của con người, không phân biệt màu da, dân tộc được tác giả bài báo đặt ra và coi như là một chân lý, một lẽ phải cần phải được công nhận, phải được thực thi và bảo vệ. Hai bài viết của Nguyễn Ái Quốc (số 22, tháng 1/1924). Bài thứ nhất: Ông Anbe Xarô và Bản tuyên ngôn nhân quyền, ký tên N.; bài viết vạch trần luận điệu xảo trá trong diễn văn của Alber Sarnaut đọc tại Trường Thuộc địa khi nói đến “nhân quyền”; “Nhà ảo thuật tu từ học” ấy trơ trẽn tuyệt vời, lại dám nói đến văn bản thiêng liêng nhất, cao quý nhất của Đại cáchmạng Pháp và rằng: “bằng cái quyền này người ta dìm thật sâu những dân các thuộc địa vào vòng nô lệ, những thuộc địa, vì bảo vệ quyền con người, đã cống hiến 978.000 con em mình, trong số đó 340.000 đã bỏ mình trên chiến địa, những thuộc địa mà người ta bòn rút đến tận xương tuỷ để “vãn hồi sự thịnh vượng của mẫu quốc”, những thuộc địa mà ngày nay người ta còn lấy đi 300.000 con em trẻ trung nhất, trụ cột cường tráng nhất, để làm mồi dự trữ cho đại bác trong cuộc chiến tranh rồi sẽ tới vì quyền con người” ; theo tác giả, đây “không còn là một sự giả nhân giả nghĩa nữa” mà là một tội “đại bất kính”. Bài thứ hai: Châu Phi phải được tự trị, dưới ghi: Nguyễn Ái Quốc dịch từ The Manchester Guardian; bài viết giới thiệu về Đại hội III Ban Chấp hành Liên Phi họp ở Luân Đôn (London) và ở Lixbon (Lisbone); sau khi nêu rõ những yêu sách Nguyễn Ái Quốc với báo Le Paria và giá trị định hướng nền báo chí Cách mạng Việt Nam NGAYNAY.VN 6 NGHỀBÁO Sốđặcbiệt

Le Paria có ấn tượng từ tên gọi, trở thành tờ báo đại diện cho tiếng nói, diễn đàn của nhân dân các nước thuộc địa. Trong khoảng 4 năm, Nguyễn Ái Quốc đã có nhiều bài viết, hình vẽ rất đặc sắc để tuyên truyền, giác ngộ. Những bài viết của Người trên Le Paria vào những năm 20 của thế kỷ trước, khi phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam bị đế quốc thực dân khủng bố dãman và đang lâm vào bế tắc, chúng ta cảm nhận thêm những điều sâu xa mà Người đã suy nghĩ thấu đáo và thể hiện dung dị những vấn đề liên quan đến chiến lược cách mạng ở các nước thuộc địa và của cách mạng Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng của giai cấp vô sản, của nhân dân các dân tộc thuộc địa kiên định mục tiêu đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Trong điều kiện mới hiện nay, việc xác định rõ chủ đề, đối tượng, kiên định mục tiêu với cách thức, phương pháp tuyên truyền của đội ngũ những người làm báo, mỗi cơ quan báo chí chuyên nghiệp rất cần được nghiên cứu, quán triệt từ những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc khơi nguồn từ những tác phẩm đăng trên báo Le Paria. Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà báo có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng một nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tấm gương của nhà báo chuyên nghiệp Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ khi sáng lập báo Le Paria cho đến sau này khi Người khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng” và “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Chính vì vậy, Người luôn yêu cầu ở đội ngũ những người làm báo phải xứng đáng với danh hiệu “chiến sĩ cách mạng”, “tiên phong”với những phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phẩm chất trung thực, khách quan, công tâm, suốt đời vì nước, vì dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để mãi “bút sắc, lòng trong, mắt sáng”, tinh thông trong thực hành nghề nghiệp, là những “vĩ khí sắc bén” trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng. Tóm lại, với tầm vóc của một nhà báo chuyên nghiệp - Nguyễn Ái Quốc đã góp phần quan trọng, trở thành “linh hồn” cho sự ra đời, tồn tại của báo Le Paria; những bài viết của Người với nội dung phong phú, nhiều minh chứng sinh động về chính sách bạo tàn của thực dân đối với các dân tộc thuộc địa và cách mạng Việt Nam. Thời gian càng lùi xa, những nội dung của Người trong báo Le Paria càng tỏ rõ giá trị, tính thời sự, mới mẻ tiếp tục định hướng, soi chiếu cho đội ngũ những người làm báo, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam hiện nay trên con đường đi đếnmột nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.n chính đáng, cấp bách và không thể nhượng bộ được của nhân dân châu Phi, bài báo kết luận: “Sau hết, chúng tôi yêu cầu toàn nhân loại hãy coi người da đen như những con người. Chúng tôi cho rằng không có con đường nào khác để tiến tới hòa bình và tiến bộ. Còn gì ngược đời cho bằng trong thế giới ngày nay, vị quốc trưởng một nước lớn châu Phi đang mù quáng ra sức thiết lập hòa bình và hòa hợp ở châu Âu, lại chà đạp không thương xót dưới gót giày mình hàng triệu người da đen ở lục địa Phi châu!”. Bài báo của Người đã góp phần tuyên truyền, giác ngộ cho các dân tộc thuộc địa về con đường cáchmạng vô sản mà Lênin làngười khởi xướng thành công. Với bài Lênin và các dân tộc phương Đông (số 27, tháng 7/1924), Người viết: “Lenin không những chỉ giải phóng nam giới và nữ giới trên đất nước Tiên sinh, mà còn chỉ đường cho tất cả những người nghèo khổ trên thếgiới.Vàbất chấpbọnbạch vệ tấn công ở bên trong, bọn tư bản bao vây bên ngoài, ý chí kiên cường của Lênin đã cứu đồng bào của Tiên sinh ra khỏi cảnh đau khổ và lầm than, và đã nêu cao ngọn cờ của Quốc tế cho tất cả những người bị áp bức”. Và khi Lênin qua đời, Người kêu gọi tất cả hãy mạnh mẽ để cách mạng thắng lợi:“Những người bị áp bức, nam và nữ, há lại không nên nhận lấy nhiệm vụ mà Lênin đã để lại và tiến lên hay sao? Tiến lên!”. Đầu năm 1923, trong truyền đơn cổ động mua báo LeParia, Người đã khẳngđịnh: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềmvui, hòabình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hoà thế giới chân chính, xóa bỏnhữngbiêngiới tưbản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau. Tất cả mọi người hãy đứng lên quanh lá cờ đỏ để chinh phục thế giới”. Như vậy, qua những bài viết đăng báo Le Paria, Người đã định hướng cho nhân dân lao động các dân tộc cần lao về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và thực tế, đây là xu hướng phát triển mạnh mẽ từ những năm 30 của thế kỷ XX, đặc biệt là kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những giá trị định hướng đối với xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam Mặc dù ra đời cách đây hơn 100 năm, nhưng báo Le Paria - Người cùng khổ với những quan điểm, tư tưởng cơbản, căn cốt đãđịnhhướng cho việc xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, tính mới mẻ của nó, điều đó được thể hiện ở những giá trị cụ thể sau: Một là, cần phải xác định rõ mục đích, tôn chỉ của mỗi tờ báo. Báo Le Paria khẳng định tôn chỉ, mục đích của mình ngay ở số đầu tiênphát hành là “sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu” với sứ mạng “giải phóng con người”. Sự ra đời của Le Paria đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa MarxLenin vào Đông Dương và các nước thuộc địa, thức tỉnh những người bị áp bức, bóc lột và là dấu mốc quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta và các thuộc địa của Pháp”. Điều này, đặt trong bối cảnh hiện nay sẽ gợi mở cho đội ngũ những người làm báo, các cơ quan ngôn luận cần suy nghĩ một cách nghiêm túc, thấu triệt sâu sắc những chỉ dẫn về tôn chỉ, mục đích củamỗi tờ báo, định vị rõ nét hơn nữa về vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trong nền báo chí nước nhà, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của nhân dân ta. Hai là, xác định rõ chủ đề, kiên địnhmục tiêu tranh đấu cho sự nghiệp cách mạng với các cách thức, phương pháp viết báo phù hợp. Báo 1. HồChíMinh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, H.2011, t.1, tr.338. 2. NguyễnThành: Sựnghiệpbáo chí của Chủ tịchHồChí Minh, Nxb Lý luậnChính trị, H.2005, tr.94. Thời giancàng lùi xa, nhữngnội dungcủa Người trongbáo LeParia càng tỏ rõgiá trị, tính thời sự,mớimẻ tiếp tục địnhhướng, soi chiếucho đội ngũnhữngngười làm báo, các cơquan thông tấnbáochí ViệtNam hiệnnay trênconđường đi đếnmột nềnbáochí chuyênnghiệp, nhân văn, hiệnđại. NGAYNAY.VN 7 NGHỀBÁO Sốđặcbiệt

NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 8 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về tư tưởng Trong quá trình tìm đường cứu nước, với tư duy chính trị nhạy bén, sắc sảo, tinh thầnđộc lập, tự chủ, cùng với những trải nghiệm thực tiễn phong phú, Hồ Chí Minh đã đến được với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người xem đó như chiếc cẩm nang thần kỳ, là con đường giải phóng cho dân tộc, từ đó Người đã dày công truyềnbáchủnghĩaMác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận chính trị, tư tưởng và tổ chức, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, chấmdứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Để làm tốt công tác tư tưởng cho việc thành lập Đảng, Người đã viết tác phẩm Đường Kách mệnh, trong đó chỉ rõ: “Sách này chỉ ước ao sao cho đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kếtnhaumà làmcáchmệnh”1. Như vậy, việc thức tỉnh tinh thần của một dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng trongĐảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả của sự thức tỉnh, giác ngộ về tư tưởng trong phong trào công nhân và các tổ chức cộng sản ở trong nước. Đây chính là tiền đề cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam ở những chặng đường tiếp theo. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Namra đời, việc xây dựng Đảng về tư tưởng là vấn đề được Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm chú ý. Người khẳng định: “... công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thốngnhất thì hànhđộngmới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”2. Tiếp thu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vị trí vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp côngnhân trong lãnhđạo toàn thể dân tộc thực hiện mục tiêu mà cách mạng đặt ra. Hồ Chí Minh đã vạch rõ, xây dựng Đảng về tư tưởng, trước hết là xác lập thế giới quan, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Người khẳng định, muốn làm tròn nhiệm vụ tiên phong, Đảng phải có lý luận tiênphongdẫnđường; “Đảng muốn vững thì phải có chủnghĩa làmcốt, trongĐảng ai cũngphải hiểu, ai cũngphải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”3. Người cho rằng, cái đóng vai trò quyết định bản chất của giai cấp công nhân của Đảng không phụ thuộc vào số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân, mà chính là ở nền tảng tư tưởngcủaĐảng là chủ nghĩaMác - Lênin, ởmục tiêu, nângcaoý chí phấnđấuđi đôi với việc đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Người yêu cầu mỗi đảng viên của Đảng đều phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm khắc tự phê bình và phê bình; phải tựmình nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo, lời nói phải đi đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân; phải không ngừng học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyênmôn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của công tác cách mạng; trong học tập phải vừa nâng cao trình độ lý giác ngộ về giai cấp và dân tộc; làm cho toàn Đảng, mỗi đảng viên của Đảng luôn giữ vững lập trường tư tưởng của người cách mạng, chống lại những lệch lạc, sai lầm, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, giáo điều, bảo thủ... Thấm nhuần quan điểm của Lênin, giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ là làm cho lý luận Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng, giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn phải làm cho toàn Đảng và mỗi đảng viên của Đảng xây dựng niềm tin vững chắc vào con đường xã hội chủ nghĩa, không ngừng đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xãhội, vì sựnghiệpgiải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người khẳng định: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”4. Từ việc khẳng định học thuyết Mác - Lênin là học thuyết giải phóng con người, là học thuyết phát triển xã hội, là vũ khí tinh thần để Đảng làm tròn vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác xâydựngĐảngvề tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao Xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nếu làm tốt công tác này sẽ tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy được tầm quan trọng đó, nên Người rất chú trọng đến công tác tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cần phải được tiến hành thường xuyên liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực, sáng tạo, để thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những chỉ dẫn của Người về xây dựng Đảng về tư tưởng đến nay vẫn là những giá trị quý báu, có tính thực tiễn sâu sắc, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới. XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIAI PGS.TS DOÃN THỊ CHÍN Chủ tịchHồChíMinhvới các đại biểu tại Đại hội Đảng toànquốc lần thứ II, tháng2-1951. NGAYNAY.VN

NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 9 TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN HIỆN NAY luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể đạt hiệu quả cao trong công tác. Để công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận có hiệu quả, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức, củng cố, kiện toàn hệ thống các trường Đảng, thành lập nhiều trường lý luận chính trị. Người đã dành thời gian đến thăm, nói chuyện, giảng dạy tại các nhà trường, các lớp huấn luyện. Đối với công tác lãnh đạo, Người cho rằng: “Lãnh đạo cần phải chú trọng công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền. Bồi dưỡng cán bộ cũ và đào tạo cán bộmới”. Trong xây dựng Đảng về tư tưởng, Người lưu ý: “Các cấp ủy cần phải chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và cần phải khắc phục tư tưởng phong kiến hẹp hòi,...”6. Theo Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng cần phải chú ý đến tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nhằm nâng cao dân trí. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng. Lý luận cách mạng là yếu tố tiên quyết làm nên sự vững mạnh của Đảng. Người nhấn mạnh: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế”7. Người còn chỉ rõ: Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là“lý luận suông”. “Lý luận thiết thực” là Phương pháp tuyên truyền cần cụ thể, thiết thực, dễ hiểu: Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào? Trong phương pháp thực hành tuyên truyền, cổ động, Hồ Chí Minh chú ý đến phương pháp thuyết phục. Người cho rằng, phươngpháp thuyết phục có hiệu quả cần thực hiện kiên trì, “có lý, có tình”, lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau. Đây là cách tốt nhất nhằm xây dựng Đảng, xây dựng con người mới, bởi theo Người:“...một tấmgươngsống còncógiá trị hơnmột trămbài diễn văn tuyên truyền”9. Hồ Chí Minh cũng cảnh báo và chỉ dẫn cách thức đấu tranhchốnglại âmmưuxuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng. Người sớm nhận thấy, kẻ thù “... không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. Chúngdùngbáo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp, v.v. - để tuyên truyền... Nhất là chúng lợi dụngnhững sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta - để tuyên truyền”10. Do đó, để đấu tranh, chống lại mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cán bộ, đảng viên hiểu thông về đường lối, chính sách và giải thích cặn kẽ, cụ thể cho nhân dân hiểu, đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng chống lại âm mưu, dã tâmcủa kẻ thù. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh, xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ là làm cho lý luận Mác - Lênin, thếgiới quanvàphươngpháp luận Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn phải làm cho toàn Đảng và mỗi đảng viên của Đảng không ngừng nâng cao ý chí phấn đấu, xây dựng niềm tin vững chắc vào con đường xã hội chủ nghĩa, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Người yêu cầu mỗi đảng viên của Đảng đều phải tự rèn luyện, traudồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình; phải tựmìnhnêugươngngười tốt, việc tốt để hướng dẫnmọi người cùng hành động, cùng noi theo, lời nói phải đi đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân; phải không ngừng học những vấnđề thực tếnảy sinh đòi hỏi phải giải quyết trên cơ sở lý luận, chẳng hạn “muốn biết ta tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế nào thì trước hết... phải biết chủ nghĩa xã hội là gì”. Trong xây dựng Đảng về tư tưởng, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, cổ động nhằm truyền bá các quan điểm, lý tưởng của Ðảng đến với quần chúng. Người chỉ rõ: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”8. Trong tuyên truyền, cần quan tâmđến đặc điểm đối tượng tuyên truyền. Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? Chủ tịchHồChíMinhđọc diễnvănkhaimạcĐại hội đại biểu toànquốcĐảng LaođộngViệt Nam, ngày 5/9/1960. (Ảnh: Tư liệuTTXVN) NGAYNAY.VN

NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 10 tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của công tác cách mạng; trong học tập phải vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể đạt hiệu quả cao trong công tác. Trong công tác, tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm. Do vậy, Người yêu cầu“mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cáchmạng, bảođảmchặt chẽ kỷ luật và tổ chức củaĐảng”11. 2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về tư tưởng trong xây dựng Đảng về tư tưởng hiện nay Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, 93 năm qua, kể từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng nói riêng; qua đó, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững vị trí, vai trò của mình, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ngày càngđi vào chiều sâu. Để giữ vững định hướng xã hội chủnghĩavàcácyêucầuđặt ra củacáchmạngViệtNamtrong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến đổi khó dự báo, khó lường. Tình hình trong nước có những khó khăn, trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằmphá hoại thànhquảcáchmạngcủa Đảng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng và dân tộc ta. Để bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, toàn Đảng, toàn dân ta cầnphải tiếp tục khai thác, vận dụng, phát triển toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó đặt biệt là tư tưởng của Người về xây dựng Đảng tư tưởng. Trong thời gian qua, nhất là Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực, nghiên cứuvàgiáodục lý luận tiếp tục được chú trọng, đổi mới. Công tácxâydựngĐảngvề tưtưởng đã góp phần chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ nghĩaMác - Lênin, tưtưởngHồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tư duy lý luận củaĐảngcóbướcphát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện; Công tác tư tưởng được coi trọng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tựdiễnbiến”,“tựchuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất trongĐảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong những phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã xác định rõ cần phải: “... hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời khôngngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động củaĐảng…” Bên cạnh những thành tựu to lớn mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tư tưởng mà chúng ta đã đạt được, Đảng cũng thẳng thắn chỉ rõ: công tác tư tưởng có nơi, có lúc còn chưa được cấp ủy coi trọng đúng mức, chưa kịp thời, thiếu tính thuyết phục. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa được quan tâm đúng mức, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, một số vấn đề mới, khó, phức tạp chưa được làm sáng tỏ. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Song, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chậm khắc phục tình trạng lý luận thiếu sắc bén, thiếu thuyết phục; hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống âmmưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hiệu quả chưa cao,.... Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng, tác động một cách tiêu cực đến công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tư tưởng nói riêng. Từ thực tiễn đó, yêu cầuđặt ra là cầnphải coi trọng hơnnữa tới công tác xâydựng Đảng về tư tưởng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong tình hìnhmới. Từ những chỉ dẫn, định hướng của Hồ Chí Minh về xây dựngĐảng về tư tưởng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về tư tưởng củaĐảng ta thời gian qua, trong giai đoạn mới hiện nay, cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệmvụ, giải pháp sau: Thứ nhất, nghiên cứu, vận dụng và thấu triệt đầy đủ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tư tưởng nói riêng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng bộ và các cấp uỷ Đảng. Nhiệm vụ này đòi hỏi, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng cho đến mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng, hiểu sâu sắc, nắm vững nội dung công tác xây dựng Đảng về tư tưởng theo tư tưởngHồChí Minh và quan điểmcủaĐảngđã khẳngđịnh ởĐại hội lần thứXIII.Từđó, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp vận dụng và thực hành cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnhmới hiện nay, cần “Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”12. Chú trọng việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác tư tưởng. TổngBí thư NguyễnPhú Trọnggặpmặt thânmật đại diệnĐoànChủ tịchỦyban Trungương Mặt trậnTổ quốcViệt Nam để lắngnghe phảnánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớpnhân dânnăm2020. Nguồn: TTXVN Vậndụngnhữngchỉ dẫncủaNgười vàđịnh hướngcủaĐảng tađể tiếp tục xâydựngvà thựchành trongcông tác xâydựngĐảngvề tư tưởnggópphầnxây dựngĐảng tangày càng trongsạch, vững mạnh, xứngđáng“là đạođức, làvănminh”, hoàn thành trọng trách vàsứmệnhđượcnhân dângiaophó. XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NGAYNAY.VN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==