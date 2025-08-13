Eurowindow Nha Trang dính án phạt giữa lúc thị trường siết trái phiếu

(Ngày Nay) - Nguyên nhân được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (HNX) đưa ra là Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang (Eurowindow Nha Trang) đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Mới đây, HNX đã ra Quyết định số 184/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Eurowindow Nha Trang 85 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trái phiếu.

Cụ thể, theo HNX, Eurowindow Nha Trang đã không gửi các tài liệu công bố thông tin định kỳ cho HNX, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với trái chủ năm 2022, Báo cáo về việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán (hạn nộp: 31/3/2023), Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu bán niên năm 2022.

Việc chậm trễ và thiếu minh bạch này được đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp tới nhà đầu tư và thị trường trái phiếu, nhất là trong bối cảnh thị trường đang đòi hỏi cao về công khai và giám sát tài chính sau nhiều vụ việc rủi ro từ các doanh nghiệp bất động sản.

Theo dữ liệu công bố từ HNX, trong năm 2022, Eurowindow Nha Trang đã phát hành hai lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gồm các mã ENTCH2227001 và ENTCH2228002 có trị giá phát hành lần lượt là 200 tỷ đồng và 386 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu mã ENTCH2227001 với giá trị 200 tỷ đồng được phát hành ngày 29/03/2022, kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn 03/2027. Lô trái phiếu mã ENTCH2228002 được phát hành ngày 14/07/2022, trị giá 386 tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng, sẽ đáo hạn 07/2028.

Cả hai lô trái phiếu đều được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, nhưng có tài sản bảo đảm lớn. Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu gồm ba nhóm chính:

Thứ nhất là quyền sử dụng đất có diện tích hơn 333.000 m2 tại lô D12a, D12b, D12c thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa – khu đất được đánh giá có vị trí đắc địa trong phát triển nghỉ dưỡng, ngoại trừ các biệt thự và condotel đã bán.

Thứ hai là toàn bộ cổ phần và quyền lợi liên quan tại Eurowindow Nha Trang, gồm: 25,65 triệu cổ phần của CTCP Eurowindow Holding, gần 5 triệu cổ phần của ông Hoàng Trung Thành, hơn 66 triệu cổ phần của Công ty TNHH Freshfields và hơn 38 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Bất động sản Á Âu.

Thứ ba là bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Eurowindow Nha Trang hoặc bên thứ ba nếu có, được sử dụng làm tài sản bổ sung bảo đảm cho trái phiếu.

Cả hai lô trái phiếu trên đều áp dụng lãi suất kết hợp, lãi suất kỳ đầu cố định, các kỳ sau được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Cụ thể, với lô 386 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu là 10%/năm, các kỳ sau là lãi suất tham chiếu cộng 2%; với lô 200 tỷ đồng, lãi suất kỳ đầu là 9,5%/năm, các kỳ sau cộng 1,7% so với lãi suất tham chiếu.

Đơn vị tư vấn, đăng ký và lưu ký cho cả hai lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán VPBank (ASCS). Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, Eurowindow Nha Trang đã mua lại toàn bộ 586 tỷ đồng trái phiếu này trước hạn và từ đó chưa thực hiện phát hành thêm trái phiếu mới.

Việc mua lại trước hạn được cho là động thái chủ động nhằm giảm áp lực tài chính và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, song cũng không miễn trừ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Được biết, Eurowindow Nha Trang là doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái Eurowindow Holding một tập đoàn được quảng bá đề cao phát triển bền vững, hài hòa giữa con người, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, hành vi vi phạm lần này là một “điểm trừ” đáng tiếc.

Việc xử phạt 85 triệu đồng lần này tuy không quá lớn về mặt tài chính, nhưng là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho Eurowindow Nha Trang nói riêng và các doanh nghiệp phát hành trái phiếu nói chung về trách nhiệm công khai thông tin theo đúng quy định.

Trong bối cảnh thị trường vốn đang siết chặt kiểm soát và tăng cường minh bạch, việc đảm bảo công bố đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để duy trì uy tín và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Về hoạt động tài chính, năm 2022, Eurowindow Nha Trang ghi nhận lỗ khủng sau thuế gần 550 tỷ đồng, nhưng đến năm 2023 đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu dương trở lại mức 637 tỷ đồng (năm 2022 vốn chủ sở hữu âm hơn 214 tỷ đồng), cho thấy tín hiệu tài chính đang được cải thiện.