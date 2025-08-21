Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong hội nhập quốc tế

(Ngày Nay) - Văn hóa là cội nguồn, là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn xưa, văn hóa đã đồng hành cùng công cuộc dựng nước và giữ nước, vừa là “hồn cốt” của dân tộc, vừa là “sức mạnh mềm” giúp Việt Nam khẳng định bản lĩnh trước những biến thiên của lịch sử. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa càng trở thành vấn đề sống còn, là điều kiện để đất nước hòa nhập nhưng không hòa tan, khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế.

Hội nhập quốc tế: tất yếu và thời cơ mới

Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW, khẳng định “hội nhập quốc tế trong tình hình mới” là quyết sách mang tính đột phá, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước. Đây không chỉ là xu thế khách quan mà còn là động lực để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong gần ba thập kỷ qua, từ khi khái niệm “hội nhập” xuất hiện trong Văn kiện Đại hội VIII (1996), tư duy của Đảng đã từng bước mở rộng từ “hội nhập kinh tế” sang “hội nhập quốc tế toàn diện”. Văn kiện Đại hội XIII (2021) nhấn mạnh: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Trong bức tranh tổng thể đó, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển bền vững.

Hội nhập quốc tế đem lại nhiều cơ hội: mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp nhận tinh hoa nhân loại, quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc gia. Nhưng song song với cơ hội là những thách thức gay gắt, trong đó đáng lo ngại nhất là nguy cơ xói mòn bản sắc dân tộc.

Cơ hội và thách thức trong giữ gìn bản sắc văn hóa

Cơ hội trước hết là việc Việt Nam có điều kiện tiếp cận những giá trị tiến bộ, thành tựu khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật của thế giới, từ đó làm giàu thêm đời sống tinh thần dân tộc. Hội nhập giúp quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn cầu, tạo cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Thông qua giao lưu văn hóa, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách phát triển, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, nhân văn, đậm đà bản sắc.

Tuy nhiên, thách thức không hề nhỏ. Sự tràn ngập của sản phẩm văn hóa ngoại lai dễ dẫn đến “hòa tan” hoặc “lệ thuộc”. Một bộ phận giới trẻ có xu hướng thần tượng hóa văn hóa ngoại, thậm chí coi thường giá trị truyền thống dân tộc. Không ít sản phẩm “xấu, độc” đã du nhập, tác động tiêu cực đến thẩm mỹ và lối sống, hình thành thị hiếu lệch lạc. Tham vọng “xuất khẩu văn hóa” của các cường quốc khiến nền văn hóa các nước nhỏ dễ bị lấn át. Nếu không có bản lĩnh, chúng ta rất dễ trở thành “bản sao mờ nhạt” của người khác.

Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong hội nhập, cần quán triệt một số định hướng cơ bản: Thứ nhất, gắn việc giữ gìn bản sắc với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là tấm “căn cước” để Việt Nam hiện diện trên bản đồ thế giới. Vì vậy, mọi hoạt động văn hóa phải được định hướng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm của Đảng, bảo đảm tính độc lập, tự chủ trong tiếp biến.

Thứ hai, phát triển văn hóa theo hướng “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tiên tiến ở đây là yêu nước, nhân văn, tiến bộ; bản sắc là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp, đồng thời chọn lọc tinh hoa nhân loại. Nếu chỉ chạy theo cái mới mà quên gốc rễ, văn hóa sẽ mất bản lĩnh; ngược lại, nếu khép kín thì sẽ tụt hậu.

Thứ ba, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân. Việt Nam có 54 dân tộc, nhiều tôn giáo, phong tục, tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú. Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu văn hóa ngày càng cao, đòi hỏi Nhà nước, các cơ quan văn hóa và toàn xã hội phải định hướng, sàng lọc, phát huy giá trị tích cực, hạn chế tiêu cực, bảo đảm sự lành mạnh và bản sắc của đời sống tinh thần.

Thứ tư, kế thừa truyền thống và mở cửa với thế giới. Văn hóa Việt Nam vốn giàu tính dung hợp: từ chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ; từ Phật giáo, Nho giáo đến Kitô giáo, tất cả đều được tiếp nhận, chọn lọc, làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Hồ Chí Minh là biểu tượng cao nhất cho sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tinh hoa dân tộc và văn hóa nhân loại. Tinh thần “hòa nhập mà không hòa tan” chính là nguyên tắc bất biến trong hội nhập hôm nay.

Giữ gìn bản sắc: nhiệm vụ cấp bách và lâu dài

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa sâu rộng. Việt Nam chủ động hội nhập không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn để khẳng định vị thế, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, là yếu tố quyết định để đất nước không bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu.

“Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Văn hóa mạnh sẽ tạo nên một dân tộc mạnh. Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là bảo thủ, khép kín, mà là biết kế thừa, chọn lọc, phát triển. Chỉ khi có một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, Việt Nam mới đủ bản lĩnh hội nhập toàn cầu, vừa giữ được “cái tôi” dân tộc, vừa tỏa sáng trong cộng đồng quốc tế.