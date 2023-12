Giúp người lao động nghèo phát triển kinh tế

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, thông qua Quỹ trợ vốn, nhiều đoàn viên, người lao động được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống; đồng thời, góp phần hạn chế tình trạng "tín dụng đen" và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2023, Quỹ trợ vốn đã thẩm định 1.897 hồ sơ vay vốn, chấp thuận cho 1.737 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động vay vốn tại 115 Công đoàn cơ sở; trong đó, đã có 804 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tại 34 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn với số vốn giải ngân 24,33 tỷ đồng (chiếm 46,28% số người vay và 29,56% số Công đoàn cơ sở, tương ứng 46,5% nguồn vốn được giải ngân); số vốn giải ngân cho vay hỗ trợ học nghề, vay cải thiện nhà ở đạt 2,23 tỷ đồng.

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn, các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Một số mô hình vay vốn đạt hiệu quả cao như: Mô hình ấp trứng vịt lộn của đoàn viên Nguyễn Hồng Tuyến (thuộc Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Văn Hoàng, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên), mỗi ngày ấp 1.000 đến 1.500 quả trứng, doanh thu 15 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 4 lao động. Hay trường hợp chị Nguyễn Thị Hậu, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây (thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội) vay vốn làm thuốc Nam chữa các bệnh về răng miệng, dạ dày, chân tay…, đem lại thu nhập trung bình từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, còn rất nhiều đoàn viên Công đoàn khó khăn trên địa bàn Hà Nội đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi do tổ chức Công đoàn Thủ đô cho vay và hỗ trợ. Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thùy Anh (Trường Mầm non Thanh Lâm, Mê Linh), vay vốn làm đầm nuôi cá và trồng hoa sen, tăng thu nhập cho gia đình thêm 12 triệu đồng/tháng so với trước đây, đồng thời tạo việc làm mới cho 3 lao động nhàn rỗi. Nhiều trường hợp sử dụng hiệu quả vốn vay như: đoàn viên Kiều Thị Kim Ly (Trường Mầm non Quang Trung, thị xã Sơn Tây), vay vốn cải thiện căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, xây mới nhà ở, nâng cao chất lượng sinh hoạt của gia đình; đoàn viên Đinh Thị Thành (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Gia Lâm), vay vốn mua khuôn đúc tượng thạch cao, thu nhập bình quân hàng tháng tăng 4 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 1 lao động; đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Bích (Trường Mầm non 10 - 10, Hoàng Mai), vay vốn để hoàn thành khóa học và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội; áp dụng hiệu quả những kiến thức đã được đào tạo phục vụ cho công việc, …

Quỹ trợ vốn công nhân viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình được thành lập từ năm 2008. Quỹ cung cấp 4 sản phẩm vay vốn (vay sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập, vay cải thiện phương tiện sinh hoạt, vay cải thiện nhà ở và vay hỗ trợ học nghề). Giai đoạn 2018 - 2023, Quỹ trợ vốn đã giải ngân 283,1 tỷ đồng cho 11.500 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, đã có gần 3.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tại 179 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận nguồn vốn, với số tiền giải ngân là 73,59 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, ngoài hoạt động cho vay và hỗ trợ của Quỹ trợ vốn, từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn và ngân sách Công đoàn, các cấp Công đoàn thành phố đã chi hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới 285 "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 9,8 tỷ đồng; ủng hộ 41,6 tỷ đồng cho các Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động. Tính riêng trong đợt cao điểm phòng, chống COVID - 19 lần thứ 4, các cấp công đoàn Thủ đô đã trích từ ngân sách Công đoàn và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 100 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho 120.000 đoàn vên, người lao động… Đầu năm 2023, trước tình hình các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động bị thiếu việc làm, mất việc làm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, với số tiền 1,5 tỷ đồng…

Đánh giá cao hoạt động hiệu quả, thiết thực của Quỹ trợ vốn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trợ vốn Lê Đình Hùng đề nghị, thời gian tới, Quỹ tiếp tục thực hiện tốt việc cho vay, đảm bảo theo quy định và quan tâm cho vay đối tượng là công nhân lao động trực tiếp; đồng thời, cần chú trọng việc bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo không có nợ xấu, quá hạn và luân chuyển vốn kịp thời để có thêm nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn.