Hà Nội: "Hoá phép" rạp hát cải lương thành quán bar bằng hình thức "liên kết"?

Được biết, trong số này, Bộ VH-TT-DL quản lý 12 nhà hát; còn lại 6 nhà hát do Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội quản lý, chưa kể một số nhà hát thuộc các bộ, ngành. Dù một số nơi, các nghệ sĩ thường xuyên kể khổ rằng “không có nhà để hát” nhưng có thể nhận thấy rằng, các nhà hát giữa lòng Thủ đô Hà Nội đang tồn tại một nghịch lý, đó là câu chuyện thừa địa điểm - nhưng lại thiếu nơi để biểu diễn nghệ thuật…

Khi nhà hát biến thành… quán bar

Là đơn vị sở hữu nhiều rạp hát nằm trên đất vàng khu vực Phố cổ Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội được thành lập từ năm 1993, có trụ sở chính tại Rạp Chuông Vàng, 72 phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ nhiều năm trở lại đây, phần lớn các hoạt động của Nhà hát Cải lương Hà Nội và hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều diễn ra tại Rạp Chuông Vàng. Ít ai biết rằng, nằm cách Rạp Chuông Vàng không xa còn có một rạp hát nữa mang tên Rạp Đông Đô tại địa chỉ 18 Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Được biết, Rạp Đông Đô thuộc quản lý của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, thời mà Rạp Đông Đô còn sáng đèn biễu diễn nghệ thuật đã diễn ra từ rất lâu rồi. Cùng với những thay đổi của thời gian, Rạp Đông Đô cũ kỹ không biết đã lặng lẽ “biến mất” không vết tích từ khi nào, để rồi thay vào đó là một quán bar có quy mô lớn “mọc” lên ngay trên nền móng của khu rạp hát trước kia.

Quá trình ghi nhận thực tế cho thấy, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tại 18 Lương Ngọc Quyến đã tồn tại một quán bar mang tên The Opera. Nơi đây từng được mệnh danh là một trong những chốn “ăn chơi” sang trọng bậc nhất cho giới trẻ Hà Thành; với nhạc mạnh, rượu, bia, đồ uống có cồn, shisha, bóng cười và những màn nhảy nhót diễn ra thường xuyên hàng đêm.

Sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch, tại địa điểm này tồn tại quán bar mang tên O2 Space, hoạt động từ 21h tối hôm trước đến khoảng 3h sáng hôm sau. Tại đây liên tục tổ chức những sự kiện âm nhạc, bán vé thu tiền mà không được các cơ quan chức năng cấp phép. Không dừng lại ở đó, O2 Space cũng được các “dân chơi” ca ngợi như một “thiên đường”, nơi hội tụ đầy đủ các loại “đặc sản” như shisha, bóng cười, chất kích thích…

Theo phản ánh, việc bán bóng cười, tổ chức sự kiện biểu diễn bán vé thu tiền không phép, hoạt động quá giờ… đã diễn ra ngang nhiên từ lâu và trong suốt một thời gian dài. Cơ quan chức năng sở tại cũng đã từng vào cuộc kiểm tra xử lý nhưng chưa triển khai được kế hoạch kiểm tra, xử lý một cách quyết liệt và triệt để, dẫn đến tình trạng này liên tục tái diễn, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại về tệ nạn xã hội và ma tuý trá hình.

Có thể nhận thấy rằng, tại địa điểm 18 Lương Ngọc Quyến hiện nay, không gian dành cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đã bị “xoá sạch” từ lâu để dành chỗ cho các “dân chơi” thư giãn trong tiếng nhạc chát chúa cùng rượu bia, bóng cười, chất kích thích. "Lâu lắm rồi chúng tôi không thấy ở đây biểu diễn gì cả, nhưng tối nào cũng thấy khách ra vào quán tấp nập, tiếng nhạc ầm ào tới rất khuya", một người dân sống ở phố cổ cho biết.

Trao đổi với PV Ngày Nay, Nhạc sĩ Phạm Chỉnh – Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết, Rạp Đông Đô (18 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hiện tại vẫn do Nhà hát Cải lương Hà Nội quản lý. Tại Rạp Đông Đô vẫn diễn ra một số hoạt động luyện tập nghệ thuật để chuẩn bị cho các vở diễn cải lương. “Chúng tôi đang đề nghị sửa lại Rạp Đông Đô. Các hoạt động biểu diễn hiện không thể diễn ra tại rạp này do ở đây không có sân khấu, không có gì cả”, ông Chỉnh nói.

Nhà hát mở quán bar để tránh lãng phí tài sản công?

Theo ông Chỉnh, việc tại Rạp Đông Đô có tồn tại một quán bar là thực trạng đã diễn ra từ lâu, là tồn tại từ thời Giám đốc cũ của Nhà hát Cải lương Hà Nội để lại. Quán bar này không thuộc quản lý của Nhà hát và từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, quán bar này cũng đang tạm nghỉ, không hoạt động.

Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội khẳng định: “Rạp Đông Đô vẫn do Nhà hát Cải lương Hà Nội quản lý. Địa điểm nơi đang tồn tại quán bar O2 Space thuộc Nhà hát. Quán bar này chỉ sử dụng một phần diện tích thôi. Khu vực bên trong vẫn là kho của Nhà hát vẫn đang sử dụng bình thường để cất các thiết bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, phông cảnh… Câu chuyện diễn ra tại đây rất phức tạp. Chúng tôi đang đề nghị lấy lại và sửa lại. Quán bar hiện đang nghỉ mấy năm rồi, không làm đâu. Từ hồi dịch COVID-19 đến giờ quán này không hoạt động nữa”.

Trước thông tin về việc PV Ngày Nay ghi nhận được hiện trạng quán O2 Space vẫn đang hoạt động bình thường, thường xuyên tổ chức sự kiện, có bán vé thu tiền rầm rộ cho các “dân chơi”, gần nhất là sự kiện biểu diễn âm nhạc được tổ chức vào tối 8/12/2013, với giá vé từ 450-700 nghìn đồng/vé; ông Chỉnh không trả lời và chỉ lặp đi lặp lại rằng “đợt vừa rồi quán này nghỉ suốt”.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 6/12/2023, PV Ngày Nay bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 09xxxxxx79 của một người đàn ông tự xưng là Hùng – phụ trách truyền thông của Công ty Đông Đô, đơn vị đang khai thác quán bar O2 Space. Người này cho biết, hiện tại ở khu vực phố cổ Hà Nội có 2 địa điểm quán bar nằm tại địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) vẫn thuộc quản lý của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội, đó là quán bar 1900 (8B Tạ Hiện) và O2 Space (18 Lương Ngọc Quyến).

“Hai quán này đều đang hoạt động và đều có văn bản cho phép của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội. Hai quán này cũng đều có hợp đồng liên doanh, liên kết giữa các bên; đối với quán O2 Space là hợp đồng liên doanh, liên kết giữa đơn vị chủ quản là Nhà hát Cải lương Hà Nội và Công ty Đông Đô. Chức năng của địa điểm này ngoài dùng cho việc luyện tập ra thì còn được khai thác vào buổi tối. Quán bar O2 Space thuộc Nhà hát Cải lương Hà Nội, đây không phải hình thức cho thuê lại địa điểm mà là liên doanh, liên kết giữa Nhà hát với Công ty Đông Đô”, người đàn ông tên Hùng khẳng định.

Thông tin từ Công an phường Hàng Buồm cho biết, ngày 8/12/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm tra địa bàn, Công an phường Hàng Buồm đã bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán bar O2 Space. Quá trình kiểm tra, Công an phường Hàng Buồm đã phát hiện, thu giữ nhiều bình khí N20 và lập biên bản, củng cố hồ sơ đề xuất các cơ quan chức năng của quận Hoàn Kiếm xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các loạt bài tiếp theo!