“Hệ sinh thái” Tập đoàn Việt Phương và Việt Á Bank: Mạng lưới tài chính phức tạp

Quyền lực cổ đông

Ông Phương Hữu Việt là cựu Chủ tịch HĐQT VietABank- hiện đang giữ 24,55 triệu cổ phiếu VAB (tương đương 4,55% vốn), nhóm cổ đông liên quan đến ông Việt sở hữu tổng cộng 75,9 triệu cổ phiếu (chiếm 14,05% vốn) trong đó Tập đoàn đầu tư Việt Phương - thực thể trung tâm của hệ sinh thái, nơi ông Việt hiện đang là Chủ tịch HĐQT nắm tới 12,21% cổ phần. Đây không chỉ đơn thuần là một cấu trúc sở hữu chủ sở hữu, mà là một mô hình sở hữu chéo kinh điển, nơi các cá nhân và pháp nhân liên kết tạo thành mạng lưới quyền lực tài chính chặt chẽ.

Giới tài chính cho rằng, sở hữu chéo không chỉ là vấn đề kỹ thuật pháp lý – nó là bom nổ chậm. Với tỷ lệ sở hữu đáng kể, nhóm Việt Phương là “bộ não” định hướng các quyết định quan trọng của VietABank, từ phân bổ vốn, phê duyệt các khoản vay lớn, đến huy động vốn qua phát hành cổ phiếu. Thực tế, dưới thời ông Việt nắm quyền, VietABank đã xảy ra hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng.

Nổi bật nhất là nhà băng này cho 14 công ty vay vốn sai quy định với hồ sơ tín dụng không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch pháp luật, với khoản nợ xấu 500 tỷ đồng của Vicoland là đỉnh điểm. Thông báo kết luận thanh tra số 1361 ngày 15/6/2023 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoản vay của Vicoland là khoản vay thuộc nhóm nợ 4 (nợ dưới tiêu chuẩn) và đến năm 2023 là nhóm nợ 5 (nợ thua lỗ) nhưng VietABank vẫn giữ ở nhóm nợ 1 (nợ đang thực hiện) vi phạm trích lập dự phòng rủi ro. Hành vi này làm sai lệch hệ số an toàn vốn (CAR) - một chỉ số yêu cầu minh bạch trong quản lý ngân quỹ để đảm bảo tính bền vững tài chính.

Đây không phải là sự cố ngẫu nhiên hay lỗi vận hành đơn lẻ mà là biểu hiện của một mô hình quản lý giải pháp, nơi các tiêu chuẩn xác minh tín dụng (tiêu chuẩn bảo lãnh tín dụng) bị bẻ cong - một hiện tượng thường thấy trong các Ngân hàng có cấu trúc đa tầng phức tạp.

Dưới lăng kính tài chính, việc cung cấp tín dụng sai quy định vi phạm nghiêm trọng Thông tư 39/2016/TT – NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Những khoản vay không được đảm bảo bằng tài sản thế chấp đủ giá trị hoặc không giảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đưa VietABank vào tình trạng rủi ro tín dụng cao. Khi các khoản vay “có vấn đề” không được kiểm soát, nợ xấu có thể leo thang, bào mòn lợi nhuận và gây áp lực lên ngân hàng. Dưới thời ông Phương Thanh Long (cháu trai và là người kế nhiệm ông Phương Hữu Việt), VietABank đã suy giảm lợi nhuận, một phần do gánh nặng từ các khoản vay không hiệu quả ở trên.

Ngoài ra, từ năm 2016 – 2018, vụ án Nguyễn Thị Hà Thành rút gần 274 tỷ đồng qua 21 giao dịch lừa đảo với sự đồng phạm của các cán bộ VietABank, cho thấy nhà băng này kiểm soát nội bộ yếu kém. Vụ sổ tiết kiệm 70.000 đô mất tích tại chi nhánh Đà Nẵng năm 2014, kéo dài tranh chấp nhiều năm là bằng chứng bổ sung.

Nước cờ chiến lược hay chiêu trò kéo dài?

VietABank công bố tăng vốn thêm 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức (20%) và phát hành riêng lẻ, với hồ sơ đã được nộp lên Ngân hàng Nhà nước cuối 2024, dự kiến hoàn tất quý I/2025.

Có quan điểm cho rằng, đây không phải là sự lựa chọn mà là điều bắt buộc từ tình trạng thực tế của VietABank. Với vốn điều lệ 5.400 tỷ đồng, VietABank quá nhỏ bé so với những nhà băng lớn như ViettinBank (53.700 tỷ đồng hay SeaBank (24.957 tỷ đồng), trong khi đó hệ số an toàn vốn (CAR) đang lơ lửng sát ngưỡng 8% của tiêu chuẩn Basel II, chưa nói đến Basel III mà Luật 32/2024/QH15 (có hiệu lực từ 01/07/2024) thúc đẩy áp dụng trước 2025.

Nợ xấu của VietABank tăng vọt từ 1,78% (2022) lên 3,25% (2023) với nợ nhóm 3 bùng nổ 40 lần. Tính đến hết tháng 12/2024, tổng nợ xấu của nhà băng này là 1.046 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp 23 lần so với đầu năm lên mức 513 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng hơn 3% so với đầu năm lên mức 519 tỷ đồng (chiếm hơn 50% tổng nợ xấu). Thanh khoản thì đỏ đèn: Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với huy động vốn (LDR) chạm 88,5% (quý IV/2024), vượt xa ngưỡng an toàn 85%, và hệ số thanh khoản bao phủ (LCR) có nguy cơ dưới 100%.

Như vậy, việc tăng vốn lên 7.505 tỷ đồng là liều thuốc cấp cứu: Nâng CAR, giảm áp lực thanh khoản và pha loãng sở hữu chéo xuống dưới 15% – ngưỡng tối đa mà Luật các tổ chức tín dụng 2024 quy định nghiêm ngặt. Nhưng liệu 2.100 tỷ đồng có đủ để dập tắt ngọn lửa tài chính đang cháy âm ỉ?

Nghị định 86/2024/NĐ-CP đòi hỏi ngân hàng ngân hàng phải trích lập dự phòng 50% cho nợ nhóm 4 và 100% cho nợ nhóm 5. Mặc dù, lợi nhuận ròng năm 2024 của VietABank khoảng 877 tỷ đồng, vượt nhẹ chỉ tiêu mà ngân hàng này đặt ra thế nhưng kế hoạch niêm yết trên HoSE/HNX trong năm 2025 là nước cờ táo bạo cũng đầy rủi ro.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VAB trên UPCoM đã lao dốc từ 15.000 đồng (2022) xuống 10.500 đồng (26/02/2025), mất gần 50% vốn hóa, cho thấy nhà đầu tư đã mất dần niềm tin vào mô hình chiến lược của ngân hàng. Niêm yết trên HoSE/HNX buộc VietABank phải phơi bày cấu trúc cổ đông và danh mục tín dụng. Bên cạnh đó, dưới áp lực của thị trường với lãi suất liên ngân hàng 5,5%/năm và nợ xấu toàn ngành 4,5%, bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào cũng có thể đẩy VAB vào vòng xoáy bán tháo.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa cải cách quyết định, nơi tính minh bạch vốn và quản trị rủi ro trở thành thước đo sống còn. VietABank mang gánh nặng từ thời ông Phương Hữu Việt, với những sai phạm trong quá khứ đã khắc hoạ như bài học về giá trị quản lý. Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Tập đoàn Việt Phương - VietABank cũng đang đối mặt với áp lực pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ hệ thống và sự nghi ngờ từ cổ đông cũng như toàn bộ thị trường.