Hệ thống Pharmacity bày bán nhiều sản phẩm của các thương hiệu lạ lẫm?

(Ngày Nay) - Sau sự việc đáng tiếc liên quan đến Herbitech, dẫn đến phải thu hồi sản phẩm, đền tiền, dư luận đặt câu hỏi về “bộ lọc” đối tác của Pharmacity chặt chẽ thế nào? Tương tự Herbitech, nhiều cái tên còn xa lạ đang xuất hiện trên quầy thuốc Pharmacity, khiến khách hàng hoài nghi về chất lượng.

Pharmacity trải qua nhiều sóng gió?

Pharmacity là một trong số chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam. Ở thời điểm hoàng kim, hệ thống này sở hữu hơn 1.000 điểm phủ khắp các đô thị trọng yếu, nắm giữ áp đảo thị phần nội địa, vững vàng trên ngôi vị dẫn đầu ngành dược - sức khỏe bán lẻ.

Song, vài năm gần đây, một số vấn đề thử thách, cam go bắt đầu nảy sinh cho Pharmacity, như dòng tiền trồi sụt trước bộ máy vận hành ngày một đồ sộ, tình hình buôn bán khó khăn, thua lỗ nướng sạch số vốn được các nhà đầu tư gom góp...

Dù liên tục mở rộng để chiếm lĩnh thị phần và ghi nhận doanh số tăng đều, cái giá phải trả là sự "hy sinh" của lợi nhuận. Càng bán càng lỗ, các nhà đầu tư nước ngoài tại Pharmacity cạn dần kiên nhẫn, không thể tiếp tục đứng nhìn mà phải ra tay chỉnh đốn, gây sức ép lên ban lãnh đạo đòi thay đổi phương pháp vận hành.

Năm 2022, ông Chris Blank - doanh nhân gốc Mỹ rời Pharmacity, rời chính cơ ngơi mà bản thân từng hao tâm khổ trí, dày công gây dựng. Hai đồng sáng lập Phạm Thị Thanh Hoài và Lê Bảo Chân Thiện cũng dần dần thoái vốn, lặng lẽ rút lui. Vị trí Tổng giám đốc sau đó được chuyển giao cho ông Deepanshu Madan, đại diện của TR Capital - quỹ đầu tư từng rót khoản tiền lớn vào Pharmacity.

Những tưởng Pharmacity sẽ "cải tử hoàn sinh", không còn "lạc đường" như tuyên bố đầy tự tin của ông Deepanshu Madan năm 2023. Tuy nhiên, công cuộc tái cấu trúc chưa đem lại biến chuyển như kỳ vọng, và Pharmacity cứ trượt dài; lỗ lũy kế phình rộng, "thiêu rụi" hàng nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối đến cuối năm 2024, khiến giới chủ không khác gì "ngồi trên đống lửa".

Song song kinh doanh loạng choạng, thượng tầng xáo trộn, Pharmacity còn đối mặt áp lực truyền thông khi đối tác đồng hành bị cơ quan chức năng bóc gỡ sai phạm. Cụ thể, từ giữa năm nay, đường dây làm thuốc giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech bị phanh phui, dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Những bị can này chính là "tác giả" của 4 sản phẩm từng được bày bán công khai ở cửa hàng dược phẩm Pharmacity, gồm: Pharmacity Hoạt Huyết, Pharmacity Gingko Biloba, Pharmacity Joint Care và Pharmacity Liver Support.

Pharmacity sau đó triển khai chính sách hoàn tiền toàn bộ cho các khách hàng đã mua 4 sản phẩm trên. Tuy vậy, dư luận vẫn đặt dấu hỏi về uy tín một số đối tác "ruột" khác mà chuỗi này đang bắt tay phát triển. Cũng bởi ngoài việc "be bờ, đắp đập" cho sự việc Herbitech, Pharmacity tới giờ chưa có động thái trấn an đủ mạnh, chẳng hạn rà soát lại toàn bộ danh mục hàng hóa, công khai kết quả và chất lượng đi kèm bằng chứng kiểm định độc lập đối với các sản phẩm thực sự đạt chuẩn.

Nhiều thương hiệu lạ lẫm

Quan sát danh mục kinh doanh, spps sản phẩm in logo "Pharmacity" trên bao bì không nhiều. Có cơ sở cho rằng gìn giữ giá trị thương hiệu, Pharmacity rất khắt khe trong việc cân nhắc, "chọn mặt gửi vàng" đối tác.

Pharmacity duy trì một nhóm gia công cho dòng nhãn hiệu riêng, dĩ nhiên được chuỗi quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn - chất lượng. Các sản phẩm mang sắc xanh Pharmacity này đa dạng chủng loại, phục vụ cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ, từ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến trang thiết bị y tế.

Khác với Herbitech chỉ tham gia một vài sản phẩm nhất định, Pharmacity có những đối tác gắn kết mật thiết hơn, tiêu biểu là: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 3N Pharma, Công ty Cổ phần Dược phẩm La Terre France, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt, Công ty TNHH Global Healthcare...

Công ty 3N Pharma do bà Nguyễn Thị Tâm điều hành, là thương nhân chịu trách nhiệm cho hàng loạt sản phẩm bán chạy tại Pharmacity: Pharmacity Glucosamine, Pharmacity Advanced Formula Senior, Pharmacity Bone Health Calcium & Magnesium... siro Pharmacity Herbal Cough Syrup, xịt họng Pharmacity Herbal Throat Spray, Pharmacity Herbal Lozenges hay nước giải rượu Pharmacity Drinktox...

Đảm nhiệm gia công cho Công ty 3N Pharma là La Terre France, với nhà máy đạt chuẩn GMP toạ lạc tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ (nay thuộc địa giới Tây Ninh). Điều đáng nói, bạn hàng lớn của Pharmacity có tuổi nghề khá trẻ.

Bà Nguyễn Thị Tâm, người chèo lái Công ty 3N Pharma sinh năm 1990, chưa cho thấy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm. Trước khi điều hành doanh nghiệp, bà Tâm làm nhân viên cho một doanh nghiệp dược FDI có trụ sở ở miền Bắc!?

Vậy mà, bà Nguyễn Thị Tâm thực chất lại là gương mặt đại diện cho nhóm kinh doanh dược phẩm - mỹ phẩm kín tiếng, hoạt động thầm lặng dưới tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Be (Be Group, tiền thân là Công ty TNHH Beauty Care USA). Ông Nguyễn Trúc Phương là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch tập đoàn.

La Terre France, Premium Tera France (nơi bà Tâm là cổ đông), hay Dược phẩm Rainbow đều là thành viên của Be Group. Từ đây hình thành một mạng lưới đan dệt quanh Pharmacity, tạo hệ sinh thái khép kín cho nhiều sản phẩm từ công bố, gia công đến phân phối.

Nếu không có Pharmacity đồng hành, thương hiệu ít tên tuổi như Be Group sẽ tiếp thị những sản phẩm đắt đỏ như viên uống Pharmacity Glucosamine (trị giá 375.000 đồng/chai), Pharmacity Advanced Formula Senior (325.000 đồng/chai), Pharmacity Bone Health Calcium & Magnesium (320.000 đồng/chai)... như thế nào? Chắc chắn là khó khăn hơn so với việc đưa sản phẩm lên kệ của cả nghìn nhà thuốc Pharmacity. Logo "Pharmacity" trên bao bì giúp sản phẩm dễ dàng nhận được tín nhiệm, trước khi người mua "móc hầu bao".

Ít ai biết, ngoài bán lẻ và liên kết đối tác, Pharmacity còn trực tếp là "tác giả" của các viên ngậm Herbal hương chanh và mật ong, khẩu trang, băng keo y tế... mang logo của chính mình. Global Healthcare - thành viên do Công ty Cổ phần Bandon Beach (thuộc hệ sinh thái công ty mẹ Maroon Bells của Pharmacity) sở hữu, là pháp nhân đứng tên đưa các mặt hàng y tế nhỏ gọn nhưng được tiêu thụ đều đặn lên quầy thuốc Pharmacity.

Đáng lưu ý, đa phần các sản phẩm của Global Healthcare được sản xuất tại nhà máy La Terre France. Bởi vậy, không ít người lo ngại rủi ro, nguy cơ xung đột lợi ích và tính minh bạch trong chuỗi liên kết.

Hơn nữa, Tổng giám đốc Global Healthcare - ông Huỳnh Hoàng Minh vốn xuất thân từ phòng an ninh của Pharmacity, nên kinh nghiệm quản trị thực tiễn dược phẩm còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, một đối tác thân thiết khác là Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt (V-Biotech), cũng đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Doanh nghiệp này vừa là thương nhân chịu trách nhiệm, vừa trực tiếp sản xuất hai dòng sản phẩm bán chạy tại Pharmacity là bột Pro Antibio Plus và men tiêu hóa Pharmacity Probiotics Zinc.

Tuy nhiên, ngay sau vụ án Herbitech, giữa tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có hủy hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 10 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do V-Biotech công bố. Trước đó, doanh nghiệp này cũng chủ động xin rút hồ sơ các sản phẩm liên quan từ đầu tháng 5.