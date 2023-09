KDL Bắc Vũng Bầu 15 năm trên giấy – Bài 1: Đi không nỡ, ở chẳng xong!

(Ngày Nay) - Cả trăm hộ dân ở xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu, đi thì không nỡ mà ở cũng chẳng xong khi dự án Khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu do Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) làm chủ đầu tư 15 năm qua chỉ “toạ lạc” trên giấy.

Cuộc sống yên bình...

Bãi Vũng Bầu, một bên là núi, một bên là biển, nằm ở phía Tây Bắc đảo Phú Quốc là một trong những nơi hiếm hoi trên hòn đảo này còn giữ được vẻ hoang sơ do chưa có tác động lớn từ bàn tay con người. Ông T.T.H (SN 1964) là một trong những cư dân đầu tiên đến đây an cư lạc nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ông kể, thời đó Vũng Bầu vô cùng vắng vẻ, cây cối um tùm, chim chóc thú rừng còn nhiều, vài ba ngôi nhà nho nhỏ được người dân dựng lên để che nắng chắn mưa.

Theo thời gian, dòng người xa xứ từ đất liền lênh đênh ngọn sóng đến Phú Quốc rồi ra bãi Vũng Bầu định cư tăng dần lên. Những tán cây lớn nhường chỗ cho nhiều căn nhà tạm lụp xụp, những chiếc xuồng con con bắt đầu hành trình mưu sinh, bám biển. Đàn ông ban ngày ra khơi kéo lưới bắt tôm bắt cá, phụ nữ ở nhà trồng trọt trên những thửa đất vừa khẩn hoang. Những ngày đầu ra đảo, cuộc sống của người dân phần nhiều là thiếu thốn nhưng yên bình, thoải mái.

Để có chốn dung thân, gia đình ông H. dựng lên căn nhà tạm nằm sát mép bờ biển, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm quên ăn quên uống mới khẩn hoang được hàng năm sáu hecta đất trồng chuối, trồng mít, trồng mì... Khi có được ít vốn, ông mua một chiếc xuồng máy, hằng ngày đi biển kiếm thêm hải sản mang về chợ bán, thu nhập bữa đực bữa cái nhưng cũng nuôi lớn các con, không đến nỗi phải chạy ăn từng bữa. Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua trên mảnh đất này.

Anh Lê Văn Du (SN 1970) vốn ở Cà Mau, cuộc sống đẩy đưa anh lênh đênh ra đảo từ những năm tháng tuổi trẻ. Duyên trời xuôi khiến anh gặp được người bạn đời hiện tại rồi dắt díu nhau ra bãi Vũng Bầu dựng chòi sinh sống. Anh kể, những năm 1990, chính quyền địa phương vận động bà con ra đây rồi cấp cho một phần đất ở, gia đình anh và rất nhiều người khác tiếp tục khai hoang để có chỗ trồng thêm các loại hoa màu, cây ăn trái.

Lâu trước, anh dành dụm được chút vốn nên quyết định mua một cái xuồng máy, có thể chở được 7-8 người để đưa khách du lịch đi ngắm biển, ngắm san hô. Nhiều năm trở lại đây, Phú Quốc phát triển nóng, khách đi theo đoàn và tìm đến những khu du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí mới được hình thành chứ không đến nơi hẻo lánh như bãi Vũng Bầu nữa, những người làm ăn nhỏ lẻ như anh gặp khó khăn hơn một chút.

Anh Du quyết định neo xuồng, lên bờ trồng trọt. Vợ anh mở một tiệm tạp hoá rất nhỏ, chỉ buôn bán vài thứ nhu yếu phẩm bình thường như: nước, gạo, mì gói, xì dầu, bánh tráng, rượu... Khi các chủ ghe, tàu đậu ngoài xa liên hệ, anh chuẩn bị đầy đủ rồi nổ máy chở ra giao và nhận thù lao đi về, thu nhập tuy không nhiều nhưng đủ lo cho gia đình 4 miệng ăn như hiện tại. Nay, một đứa con trai của anh chị “đi bạn” trên các tàu cá nên cũng đỡ đần được phần nào.

... bỗng bị đảo lộn

Cuộc sống yên bình của người dân ở bãi Vũng Bầu bắt đầu trở nên xáo trộn khi có tin đồn về một khu du lịch hoành tráng sắp được xây dựng trên phần đất họ sinh sống suốt hàng chục năm qua. Ban đầu, vào khoảng năm 2008, người dân chỉ nghe phong phanh, chưa rõ thật hư như thế nào nên không chú ý lắm, cứ thế mà làm ăn. Đến năm 2013, mọi chuyện vỡ lẽ khi họ nhận được quyết định thu hồi đất của UBND huyện Phú Quốc (hiện nay là TP.Phú Quốc).

Trong căn nhà chỉ vài trụ gỗ, thanh xà ngang và mấy tấm tôn che chắn, anh Du nhờ vợ ở sau nhà mang ra một xấp giấy tờ cũ mèm, lục qua lục lại rồi đưa tờ quyết định do Phó Chủ tịch huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng ký, có ghi: “Thu hồi diện tích đất 702,2m2, loại đất trồng cây lâu năm tại ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc đối với ông Lê Văn Du... Lý do để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu tại xã Cửa Cạn... Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo trích đo địa chính 1/887 do Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Phú Quốc lập ngày 16/12/2013”.

Đến năm 2014, huyện Phú Quốc có quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho anh Du số tiền hơn 684 triệu đồng. “Hồi xưa xã cấp cho tôi 300m2 đất ở, có sổ xanh. Gia đình khai hoang thêm, tổng cộng khoảng một công (1.000m2) nhưng họ chỉ đồng ý bồi thường, hỗ trợ trên phần diện tích như thông báo. Ban đầu tôi không muốn nhận tiền nhưng họ khuyên cứ nhận đi, sau này có khiếu nại khiếu kiện gì thì họ xem xét tính tiếp. Sau khi tôi làm đơn khiếu nại, họ có tính thêm được 84 triệu đồng nữa”, anh Du kể và nói thêm:

“Số tiền này thật sự lớn đối với tôi, nhưng có lớn đến đâu thì cũng không bằng tôi được sống trên mảnh đất đã gắn bó mấy chục năm trời, mình quen đất quen nhà, quen cây quen biển rồi. Giờ đi nơi khác, lạ nước lạ cái thì biết làm gì mà sống. Tôi có nói với họ, nếu phải đi thì tất cả bà con ở đây cùng đi, phải bồi thường, hỗ trợ cho họ đàng hoàng, chứ không phải người được người không, như vậy không công bằng với bà con xóm giềng. Đến lúc đó, không cần họ đến thu hồi, tôi tự khắc đi ngay. Còn nếu cần, tôi sẽ vay mượn trả lại tiền để tiếp tục sống trên mảnh đất này”.

Một trong những trường hợp không được đền bù, hỗ trợ mà anh Du vừa đề cập là gia đình của chị Trần Thị Loan (SN 1979). Khoảng năm 2000, chị Loan được mẹ đưa ra đảo và đến bãi Vũng Bầu khai hoang, trồng cây ăn trái và làm biển, sinh sống ổn định suốt hai chục năm qua. Nhiều năm sau, chị lập gia đình và dựng nhà bên cạnh mẹ. Con cái chị lớn lên, dựng vợ gả chồng cũng lần lượt làm nhà bên cạnh để tối lửa tắt đèn có nhau.

Chị Loan cho biết: “Chúng tôi có hộ khẩu đàng hoàng, mấy gia đình ở cạnh nhau, đất đai khai hoang từ lâu và đến nay việc trồng dừa, quýt, điều... đã có thành quả nhưng khi họ thu hồi chỉ bồi thường, hỗ trợ cho mẹ chị số tiền hơn 64 triệu đồng và một lô đất tái định cư, còn gia đình chị và con cái dù sẽ mất nhà mất cửa nhưng không được bồi thường hay hỗ trợ gì. Hiện nay, mẹ tôi mất rồi. Nếu chỉ đền bù, hỗ trợ như thế thì chúng tôi biết sống làm sao? Chúng tôi sống ở đây quen rồi nên thật sự không muốn đi đâu cả, nếu dự án không làm gì thì để yên cho chúng tôi sinh sống, ở đây làm ăn dễ hơn, chứ đi nơi khác biết làm gì sống?”.

Cũng tương tự, anh Phạm Anh Hải (SN 1979) cho biết đã mua lại một phần đất khai hoang của chị Loan và một số hộ dân lân cận từ những năm 2004-2005, có giấy tờ mua bán viết tay, diện tích tổng cộng khoảng 4,7ha. “Tôi muốn có một chỗ trồng cây, làm vườn, cũng là nơi đi đi về về giữa Phú Quốc và TP.HCM nên bỏ ra số tiền lớn mua lại hàng hecta đất, thuê người trồng tre, mít, chuối... canh tác ổn định, không tranh chấp gì với ai. Khi hay tin có dự án tôi cũng bất ngờ, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi đến nay, tôi vẫn chưa thấy Phú Quốc hay chủ đầu tư nói năng gì đến mấy hecta đất của tôi. Tôi đi hỏi thăm bà con hàng xóm thì có người được đền bù, có người không được, có người chỉ được bồi thường một phần rồi đến nay không thấy gì thêm”, anh Hải nói.

Người dân ở bãi Vũng Bầu thắc mắc: “Khi thu hồi đất không thấy ban bồi thường cung cấp chủ trương cho phép làm dự án gì cả? Không biết dự án có thật hay không nhưng suốt mười mấy năm qua không thấy chủ đầu tư làm gì? Còn cuộc sống người dân thì đảo lộn hết lên, sống mòn trong những mái tôn tạm bợ, nhà cửa hư hỏng không dám sửa, đất đai bỏ hoang không dám trồng trọt vì thấp thỏm chờ thu hồi?!”.

Trao đổi với phóng viên sáng 7/9, đại diện Ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.Phú Quốc cho biết, hiện nay Phú Quốc có khoảng 350 dự án trong diện này nên đột ngột không nhớ hết. Sau đó, người này cho biết không có thẩm quyền phát ngôn và đề nghị liên hệ UBND TP.Phú Quốc hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Cùng ngày, phóng viên liên hệ, cung cấp các giấy tờ liên quan và để lại thông tin cần trao đổi. Đến nay, hai đơn vị kể trên chưa phản hồi.

