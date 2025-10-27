Khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 với nhiều chủ đề về AI, chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 có chủ đề "Quản trị trí tuệ nhân tạo - AI Governance" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 27/10 đến 29/10.

Sáng 27/10 tại tỉnh Ninh Bình, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (Viet Nam International Digital Week - VIDW 2025) đã chính thức được khai mạc. sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức từ ngày 27 đến 29/10/2025.

Sự kiện năm nay nhấn mạnh các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc phát triển và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Tuần lễ số là sự kiện quốc tế thường niên, quy tụ khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, trong đó có lãnh đạo cấp Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN, các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia.... lãnh đạo các tổ chức quốc tế như: Liên Hợp quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Liên minh châu Âu (EU), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Cộng đồng Viễn thông Châu Á - Thái Bình Dương (APT) và các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, quốc tế.

Khởi xướng từ năm 2019, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam đã trở thành một trong những diễn đàn thường niên uy tín nhất về chuyển đổi số tại khu vực. Năm 2025, dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối chiến lược, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Trong sáng 27/10 cũng đã diễn ra Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo. Mục tiêu của Hội nghị là tạo lập một diễn đàn cấp cao để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và chính sách về quản trị AI có trách nhiệm. Hội nghị sẽ góp phần khẳng định vai trò chủ động, sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam tin rằng sự phát triển bền vững của AI phải dựa trên bốn trụ cột: thể chế AI mạnh mẽ, hạ tầng AI hiện đại, nhân tài AI và văn hoá AI lấy con người làm trung tâm.

"Phiên họp hôm nay không chỉ là một cuộc đối thoại chính sách, mà còn là diễn đàn của niềm tin và hợp tác. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ và định hình nên các thể chế AI ở khu vực và trên toàn cầu," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Tại sự kiện sẽ có màn trình diễn công nghệ ngoài trời giới thiệu các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đây là cơ hội để các đại biểu, doanh nghiệp tham dự sự kiện trải nghiệm các công nghệ mới, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn sẽ được tổ chức, tập trung vào sáu chuyên đề trọng tâm về 5G, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và doanh nghiệp công nghệ số.

Các Hội thảo, diễn đàn nổi bật gồm: Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Liên minh Châu Âu, Diễn đàn Đối tác số Việt Nam - Tổ chức Hợp tác Số, Hội thảo về phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, Hội nghị ASEAN về 5G và Hội thảo Khu vực về Chuyển đổi số dựa trên AI... Song song là các các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các đơn vị tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra các cuộc gặp song phương và hoạt động văn hóa - đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tỉnh Ninh Bình với bạn bè quốc tế.