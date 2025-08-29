Khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội đầu tiên của thành phố Hà Nội nằm trong nội đô

(Ngày Nay) -Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) cao tầng Vĩnh Hưng (số 4-6-8 ngõ 321 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng) là dự án NOXH đầu tiên của Hà Nội nằm trong 4 quận nội thành (cũ) đã được khởi công sáng ngày 29/8/2025.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước và ngày Quốc khánh 2/9.

Dự án do chủ đầu tư Công ty TNHH Hòa Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản và thương mại Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 4.516m2 thuộc ô quy hoạch F1/HH6 theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4. Mật độ xây dựng khối đế khoảng 66%, khối tháp 60%, có 3 tầng hầm, 31 tầng cao, gần 700 căn hộ, quy mô dân số đạt khoảng 1.154 người. Tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Theo thiết kế được phê duyệt, tòa nhà được xây dựng theo tiêu chí hiện đại, thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện năng, đầy đủ tiện ích và tiêu chuẩn chống động đất cấp 8. Dự kiến dự án sẽ được bàn giao nhà cho cư dân sau 12 tháng, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, ổn định đời sống của cán bộ công chức, người lao động thuộc các cơ quan Trung ương, cán bộ công chức và người dân thu nhập thấp trong khu vực.

“Đây là dự án NOXH đầy đủ tiện ích nhất với các dịch vụ thuận ích phục vụ cư dân ngay khối đế tòa nhà”, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình khẳng định. Ông Đường cũng tự tin “tiết lộ” thêm, dù là nhà ở xã hội nhưng cư dân sẽ được sử dụng thang máy hiện đại, cao cấp, dòng Mitsubishi, thiết bị vệ sinh Toto mạ vàng. “Tôi mạ vàng vòi chậu rửa tặng cho mọi người, không tính vào chi phí”, đại gia Đường bia nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ khởi công, vị đại gia này cho biết mặc dù làm NOXH lợi nhuận rất ít nhưng Công ty TNHH Hòa Bình từ nay trở đi sẽ chỉ làm NOXH với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tiên tiên phong làm NOXH chất lượng cao, giá bán hợp lý nhất trong cùng phân khúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ NOXH giai đoạn 2021–2030 mà Chính phủ đã đề ra.