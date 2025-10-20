Không gian sách và văn hóa Hà Nội tại Hội sách quốc tế Frankfurt năm 2025

(Ngày Nay) - Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 77 - năm 2025 đã diễn ra thành công từ ngày 15-19/10/2025. Trước đó, lễ khai mạc diễn ra vào chiều ngày 14/10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, Frankfurt am Main (CHLB Đức).

Sáng ngày 15/10/2025, đoàn công tác Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025. Đoàn công tác thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm trưởng đoàn.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Lưu Xuân Đồng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt. Buổi lễ còn có sự tham dự của bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt; Ông Shake Faisal, Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Asean kiêm Chủ tịch Hội Xuất bản Malaysia; Bà Andrea Pasion Flores - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Xuất bản Philippines, quốc gia Khách mời Danh dự của Hội sách quốc tế Frankfurt 2025 và đại diện Hội Xuất bản các nước Philippines, Nhật Bản, Hà Lan, Bulgari.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định Hội sách quốc tế Frankfurt là biểu tượng của sáng tạo, đối thoại và hợp tác văn hóa, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và làm phong phú lẫn nhau, đồng thời, thể hiện khát vọng “đưa Sách Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc toàn cầu”.

Thông qua Hội sách quốc tế Frankfurt, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng xuất bản, dịch thuật, trao đổi bản quyền, cũng như mở rộng đầu tư vào xuất bản số, sách điện tử, sách nói và nền tảng bản quyền quốc tế - để những câu chuyện của Việt Nam đến với bạn đọc khắp nơi nhanh hơn và thuận tiện hơn, để Việt Nam trở thành một đối tác sáng tạo, năng động và đáng tin cậy trong cộng đồng xuất bản toàn cầu.

Cũng trong ngày 15/10/2025, Đoàn công tác Thành phố Hà Nội cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Claudia Kaiser - Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong những năm tới, về các vấn đề liên quan bản quyền và chuyển ngữ sách với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành xuất bản Hà Nội và Việt Nam.

Sáng 16/10/2025, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thăm và làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn công tác đã cảm ơn cơ quan Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt luôn tạo điều kiện, hỗ trợ các đoàn công tác của Thành phố Hà Nội tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt hàng năm. Với mong muốn tăng cường kết nối văn hóa giữa Hà Nội và cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức, ngay sau khi kết thúc Hội sách, Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng sách cho Lãnh sự quán để thông tin đến kiều bào ta ở Frankfurt cũng như CHLB Đức về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nhằm tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế trong hoạt động xuất bản, năm nay Thành phố Hà Nội tiếp tục tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt với không gian trưng bày, giới thiệu sách và quảng bá du lịch có diện tích 48m2, nằm trong khu vực các quốc gia Châu Á.

Hơn 100 đầu sách tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của Hà Nội và Việt Nam cùng với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội được giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong thời gian diễn ra Hội Sách, Không gian sách Hà Nội - Việt Nam đã tiếp đón nhiều đoàn khách và bạn đọc tới tham quan, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động xuất bản, giao dịch bản quyền cũng như tìm hiểu về văn hóa - du lịch của Hà Nội và Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác Thành phố Hà Nội tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025: