Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023: Đánh thức di sản công nghiệp

Từ ngày 17/11/2023 đế ngày 26/11/2023, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 dự kiến sẽ bao gồm 60+ hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc, 20+ trưng bày và triển lãm, 20+ hội thảo, tọa đàm trong đó có 05 hội thảo quốc tế, 09 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của Lễ hội là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân; Ga Long Biên và Ga Gia Lâm; và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội.

Nội dung các sự kiện xoay quanh chủ đề “Dòng chảy” nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới sự phát triển của ngành Công nghiệp văn hóa sáng tạo của Thủ đô. Lễ hội có sự tham gia của hơn 200 các đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ đã đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình.

Theo đó, các hoạt động tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm diễn ra từ ngày 17/11 đến 26/11/2023 (ngày 18, 19/11/2023 mở cửa từ 8h30 đến 21h30; từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023 mở cửa từ 8h30 đến 18h).

Cũng tại Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, các pavilion và triển lãm kiến trúc vừa đóng vai trò là công trình điểm nhấn mang tính biểu tượng cho Lễ hội, vừa truyền đi thông điệp: Thiết kế sáng tạo - Đánh thức di sản công nghiệp, giúp biến đổi các nhà máy, kho xưởng đang “say ngủ” thành tổ hợp sáng tạo mang tính thẩm mỹ và giá trị giáo dục cao.

Các pavilion và triển lãm nổi bật gồm có “Kiến trúc, nhà máy và vẽ (lại) giấc mơ hiện đại” do kiến trúc sư Mai Hưng Trung, sáng lập của tổ chức Hanoi Ad hoc thực hiện; các pavilion kiến trúc ngoài trời “Bến chờ” do kiến trúc sư Lê Quang Thạch - Công ty kiến trúc nội thất AVALO thiết kế; pavilion kiến trúc và nghệ thuật tại “Phân xưởng nóng” do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang - TOOB studio thực hiện; trưng bày “Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu”…

Các hoạt động nghệ thuật, hoạt động trình diễn của cộng đồng với chủ đề “Dòng chảy” tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm sẽ là sự kết hợp sự sáng tạo trên nền tảng truyền thống và đương đại, hay “âm cảnh ga Hà Nội” là một sự sắp đặt âm thanh đặc sắc.

Đặc biệt tại lễ hội, người dân Thủ đô sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản, nghệ thuật với điểm tham quan từ bốt Hàng Đậu - ga Long Biên - ga Gia Lâm - Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Cụ thể, vào ngày khai mạc lễ hội 17/11, tàu LH1 sẽ khởi hành từ ga Long Biên lúc 19h05 để chở đại biểu. Từ ngày 18 đến 26/11, các tuyến tàu sẽ được bố trí để phục vụ du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội với giá vé 20.000 đồng/người. Người dân và du khách có thể mua vé tại ga Hà Nội hoặc ga Long Biên để trải nghiệm tour đường sắt đặc biệt này.

Hoạt động Hội chợ thủ công nghệ thuật là nơi quy tụ nhiều người trẻ đang theo đuổi các ngành nghề sáng tạo với những bản sắc riêng biệt của từng cá nhân, bên cạnh đó còn các nhóm sáng tạo, các không gian sáng tạo, nghệ nhân của các làng nghề truyền thống tham gia hứa hẹn mang tới sân chơi cởi mở, kích thích sự sáng tạo cho đội ngũ thiết kế trẻ. Nhiều tọa đàm, hội thảo trong lĩnh vực thiết kế sẽ diễn ra trong sự kiện: Diễn đàn Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế “Thành phố sáng tạo Hà Nội - Xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực”, Hội thảo “Công viên văn hoá đa chức năng tại khu vực bãi nổi và bãi ven sông Hồng” và nhiều hội thảo, toạ đàm quy tụ các chuyên gia lĩnh vực sáng tạo và cộng động sáng tạo tham gia, là nơi cộng đồng sáng tạo, giao lưu, kết nối, trao đổi thông tin và cùng nhau sáng tạo…

Cùng với các hoạt động thực hành nghệ thuật, triển lãm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 là nơi các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo giới thiệu nhiều tác phẩm mới độc đáo và ấn tượng, như: Triển lãm “Thủy phủ” của nghệ sỹ Trịnh Minh Tiến; Triển lãm sắp đặt hội họa “Tiếng gọi” của họa sỹ Thu Trần và nhà thiết kế Nguyễn Hồng Hạnh; Triển lãm nghệ thuật đương đại “MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên" - Heritage Space và nhiều trưng bày sắp đặt sáng tạo trong các lĩnh vực khác…Các hoạt động vui chơi, văn hóa ẩm thực trải nghiệm thực tế ảo và các trò chơi, là sân chơi kích thích sáng tạo trẻ em, hoạt động giới thiệu ẩm thực phong phú và đa dạng với món ăn truyền thống và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế.

Lễ hội đã ngày càng được khẳng định và góp phần truyền cảm hứng sáng tạo, hứa hẹn trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của Thủ đô, hướng đến hoạt động kinh tế của tương lai, bền vững và có tính lan tỏa tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hoá, dịch vụ khác phát triển.