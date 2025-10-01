Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do mưa bão

(Ngày Nay) - Do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ đang diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ tổ chức lùi lại 1 tuần.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì tại họp báo thông tin về lễ hội diễn ra ngày 26/9, tại Hà Nội.
Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất vừa công bố quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội sang ngày 10-12/10/2025. Do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ đang diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân.

Đây là nội dung từ văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Trước đó, theo kế hoạch Lễ hội sẽ khai mạc vào tối thứ Sáu, ngày 3/10. Tuy nhiên, trong những ngày qua, tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành các Công điện chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Công tác khắc phục hiện đang rất khẩn trương, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, cần sự ủng hộ, chung tay của cả nước.

Công văn của Bộ nêu rõ, trong bối cảnh đó, ban tổ chức Lễ hội đã cân nhắc và quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội (dự kiến từ ngày 3-5/10/2025) sang ngày 10-12/10/2025.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối thứ Sáu, ngày 10/10/2025 tại Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long). Lãnh đạo Bộ đề nghị các cơ quan và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị, đảm bảo tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất thành công tốt đẹp.

