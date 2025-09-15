Mở thẻ Vietjet VPBank, chơi xõa, ăn sạch, bay xịn

(Ngày Nay) - VPBank YoJo Visa Platinum được thiết kế cho thế hệ trẻ thích xê dịch, mê trải nghiệm và yêu sự tiện lợi. Từ ưu đãi giảm tới 50% ở hàng nghìn điểm ăn – chơi – mua sắm, đến công nghệ thanh toán hiện đại và những đặc quyền bay độc quyền cùng Vietjet, tấm thẻ của VPBank mang đến cảm giác “mỗi chi tiêu là một niềm vui”.

Một chiếc thẻ “ôm” cả thế giới ưu đãi

Huyền Trang (23 tuổi - nhân viên truyền thông tại TP.HCM) cho biết, cuối tuần qua, cô vào cửa hàng thời trang quen thuộc trong trung tâm thương mại để mua một chiếc váy mới. Khi đưa thẻ VPBank YoJo Visa Platinum để thanh toán, cô nhận thông báo hóa đơn được giảm gần một nửa. “Mình khá bất ngờ và phấn khích. Đây vốn dĩ là khoản chi tiêu thường ngày, nhưng lại có ưu đãi rõ ràng, không cần canh giờ săn sale hay nhập mã”, Trang chia sẻ.

Câu chuyện của Trang phản ánh đúng cách mà thẻ VPBank YoJo đang “chạm” tới nhu cầu của người trẻ: biến những chi tiêu vốn rất bình thường thành trải nghiệm có giá trị cộng thêm. Với hơn 2.000 đối tác trên toàn quốc, từ Zara, H&M, các thương hiệu ăn uống quen thuộc đến resort nghỉ dưỡng, thẻ VPBank YoJo mang lại mức ưu đãi có thể lên tới 50%. Điều này giúp cho việc đi ăn với bạn bè, mua sắm sau giờ làm, hay đặt một kỳ nghỉ ngắn cuối tuần trở nên “hời” hơn và quan trọng là không cần thêm bất cứ thao tác nào.

Điểm mạnh của VPBank YoJo còn nằm ở cơ chế tích điểm SkyPoint: 10% cho chi tiêu tại Vietjet, 2% cho các hoạt động ăn uống, giải trí. Chẳng hạn, chỉ với một bữa tối cùng bạn bè ở nhà hàng trị giá 500.000 đồng, chủ thẻ đã nhận về ngay 33 SkyPoint. Con số ấy có thể chưa nhiều, nhưng cộng dồn mỗi ngày từ cà phê, ăn trưa, mua sắm… sẽ trở thành một khoản điểm thưởng đáng kể.

Thêm nữa, điểm SkyPoint không bao giờ hết hạn. Điều này đồng nghĩa với việc một sinh viên mới ra trường hay một nhân viên văn phòng bận rộn đều không phải áp lực phải “dùng điểm ngay kẻo mất.” “Thỉnh thoảng mở app SkyJoy ra xem, thấy điểm cứ tăng dần đều, cũng có cảm giác giống như tiết kiệm được khoản riêng cho những trải nghiệm sau này”, Trang nói.

Thói quen chi tiêu của giới trẻ thường gắn với trải nghiệm: một chiếc áo mới, một ly cà phê check-in, một bữa ăn cùng đồng nghiệp. Đó không chỉ là chi phí, mà còn là cách để họ thể hiện bản thân và giữ kết nối xã hội. VPBank hiểu điều này và thay vì để khách hàng phải chờ đợi những chương trình ưu đãi theo mùa, thẻ VPBank YoJo Visa Platinum giúp biến chính những chi tiêu hằng ngày ấy thành “niềm vui kép”: vừa được hưởng dịch vụ vừa nhận thêm điểm thưởng hay giảm giá.

Đáng chú ý, mỗi giao dịch qua thẻ đều hiện rõ số điểm được cộng thêm trên ứng dụng SkyJoy. “Giờ mở app ra, thấy ít nhất mình cũng đang tích lũy được cái gì đó. Nhìn thì nhỏ, nhưng gộp lại thấy cũng đáng kể” – Trang chia sẻ thêm.

Bay thông minh, tận hưởng từng hành trình

Phạm Quang Anh (26 tuổi) làm việc trong ngành công nghệ tại Hà Nội lại có những trải nghiệm khác với tấm thẻ VPBank YoJo Visa Platinum. Quang Anh cho biết, do có thói quen công tác kết hợp du lịch ngắn ngày nên Anh thường tính toán kỹ các khoản phí đi kèm. Với VPBank YoJo, phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 2%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Điều này giúp những chuyến công tác hay kỳ nghỉ ở nước ngoài không bị “đội chi phí” quá nhiều khi thanh toán.

Không chỉ dừng ở việc “giảm chi phí”, YoJo còn hướng đến phong cách thanh toán hiện đại. Tích hợp Tap & Pay, Apple Pay và Google Pay, chiếc thẻ cho phép người dùng quẹt nhanh, chạm nhẹ mà không cần mang nhiều tiền mặt hay lo lắng tìm cây ATM. Đây là yếu tố đặc biệt phù hợp với Gen Z và Millennials – những người coi điện thoại là “trung tâm” của mọi hoạt động, từ công việc đến giải trí.

Một ưu thế khác mà Quang Anh nhắc đến là cơ hội nâng hạng SkyJoy Gold. Chỉ cần chi tiêu đạt 60 triệu trong 2 tháng, 100 triệu trong 6 tháng hoặc 200 triệu trong 12 tháng, chủ thẻ có thể trở thành khách hàng ưu tiên. Với những ai thường xuyên mua vé Vietjet, chỉ cần 20 triệu trong 6 tháng hoặc 30 triệu trong 12 tháng là đủ điều kiện.

“Nhiều lần bay liên tục, việc được ưu tiên làm thủ tục hay hành lý gắn thẻ riêng giúp tôi tiết kiệm cả thời gian lẫn công sức. Đây là giá trị khó nhìn thấy ngay bằng tiền, nhưng ai đi công tác thường xuyên mới hiểu nó đáng giá thế nào”, anh chia sẻ.

Từ việc thanh toán quốc tế thuận lợi, phụ phí được cắt giảm, cho tới cảm giác được chăm sóc khi bay, tất cả đều góp phần định hình YoJo như một “người bạn đồng hành” đáng tin cậy. Với thế hệ trẻ, điều đó không chỉ đơn thuần là đi lại thuận tiện, mà còn là cách khẳng định phong cách sống thông minh, hiện đại và “bay xịn” ngay trong tầm tay.