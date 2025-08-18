(Ngày Nay) -Chiều 18/8/2025, tại hội trường UBND phường Chợ Quán - TP.HCM, đã diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thượng tá Trịnh Khánh Hùng - Trưởng Công an phường Chợ Quán, ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân, đồng thời báo cáo kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, đã đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững an ninh trật tự, triển khai hiệu quả Đề án 06 về chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý dân cư.

Đặc biệt, Ngày hội chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch liên tịch giữa Công an phường Chợ Quán và UB MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán; Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an phường Chợ Quán và Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Nhiệt Đới; Ký kết Giao ước thi đua giữa Công an phường và Ban Điều hành 25 Khu phố.

Ban tổ chức cũng trao giấy khen của UBND phường Chợ Quán cho 20 tập thể, 11 cá nhân, đồng thời tặng 20 phần quà cho gia đình khó khăn, gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với hoạt động an sinh xã hội.

Phường Chợ Quán của TP.HCM mới được thành lập dựa trên sự sáp nhập các phường 1, 2, 4 thuộc quận 5, TP.HCM cũ.

Một số hình ảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2025 tại phường Chợ Quán