Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2025 tại phường Chợ Quán

(Ngày Nay) -Chiều 18/8/2025, tại hội trường UBND phường Chợ Quán - TP.HCM, đã diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Người dân tham gia nghe tuyên truyền PCCC, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
Thượng tá Trịnh Khánh Hùng - Trưởng Công an phường Chợ Quán, ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân, đồng thời báo cáo kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, đã đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững an ninh trật tự, triển khai hiệu quả Đề án 06 về chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý dân cư.
Thượng tá Trịnh Khánh Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Trưởng Công an phường Chợ Quán ôn lại 80 năm truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). Báo cáo đánh giá kết quả công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Phương hướng năm 2026
Đặc biệt, Ngày hội chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch liên tịch giữa Công an phường Chợ Quán và UB MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán; Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an phường Chợ Quán và Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Nhiệt Đới; Ký kết Giao ước thi đua giữa Công an phường và Ban Điều hành 25 Khu phố.
Ký kết Kế hoạch liên tịch trong thực hiện PTTDBVANTQ giữa Công an phường và UBMTTQ Việt Nam phường Chợ Quán: Thượng tá Trịnh Khánh Hùng – Trưởng CAP và ông Lê Tấn Tài - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Chợ Quán
Ban tổ chức cũng trao giấy khen của UBND phường Chợ Quán cho 20 tập thể, 11 cá nhân, đồng thời tặng 20 phần quà cho gia đình khó khăn, gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với hoạt động an sinh xã hội.
Phường Chợ Quán của TP.HCM mới được thành lập dựa trên sự sáp nhập các phường 1, 2, 4 thuộc quận 5, TP.HCM cũ.
Một số hình ảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2025 tại phường Chợ Quán
Lễ chào cờ khai mạc Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Chợ Quán năm 2025
Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán phát biểu chỉ đạo và định hướng cho Ban chỉ đạo 138 phường Chợ Quán thực hiện tốt hơn nữa công tác Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới đến cuối năm 2025
Ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 với các đơn vị: Bệnh viện Chấn thương, Chỉnh hình; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; Bệnh viện Tâm thần; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Trao tặng giấy khen của UBND phường Chợ Quán cho tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025
Ngày hội nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – UBMTTQ Việt Nam phường Chợ Quán
Người dân giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ cho công an phường Chợ Quán
Người dân tham gia Ngày hội, nghe tuyên truyền PCCC, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
