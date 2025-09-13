Nghiên cứu Mỹ khẳng định châm cứu hiệu quả với chứng đau lưng mạn tính

(Ngày Nay) - Viện Y tế Quốc gia của Mỹ (NIH) ngày 12/9 công bố kết quả nghiên cứu cho thấy châm cứu giúp người cao tuổi bị đau lưng mạn tính cải thiện rõ rệt khả năng vận động và giảm đau so với những trường hợp chỉ điều trị y tế thông thường.

Theo báo cáo trên tạp chí JAMA Network Open, đau lưng mạn tính là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật toàn cầu và ảnh hưởng tới hơn 1/3 người cao tuổi tại Mỹ. Các biện pháp điều trị hiện nay, từ thuốc giảm đau đến vật lý trị liệu, thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế, trong khi nhu cầu về các phương pháp kiểm soát đau an toàn, không gây nghiện ngày càng cấp thiết.

Thử nghiệm lâm sàng mang tên BackInAction đã tuyển chọn 800 bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên, có tiền sử đau lưng ít nhất 3 tháng. Họ được chia thành 3 nhóm: điều trị y tế thông thường; điều trị kết hợp tối đa 15 buổi châm cứu trong 3 tháng; và điều trị kết hợp châm cứu kèm thêm 6 buổi duy trì trong 3 tháng tiếp theo.

Kết quả theo dõi sau 3, 6 và 12 tháng cho thấy, những người được châm cứu giảm đau và cải thiện chức năng vận động rõ rệt hơn so với nhóm chỉ dùng thuốc hoặc vật lý trị liệu. Nhóm châm cứu cũng ghi nhận mức độ lo âu thấp hơn sau 6 và 12 tháng.

Tiến sĩ Lynn L. DeBar, tác giả chính của nghiên cứu, nhận định: “Trong số các phương pháp điều trị đau lưng mạn tính, hầu hết chỉ giúp giảm khoảng một phần ba mức độ đau. Kết quả nghiên cứu cho thấy châm cứu đạt hiệu quả tương đương, thậm chí có tính bền vững, và đặc biệt phù hợp với người cao tuổi”.

Một điểm đáng chú ý khác là nghiên cứu được thiết kế thực tế, huy động người cao tuổi từ nhiều khu vực khác nhau của nước Mỹ để phản ánh đúng cơ cấu dân số. Các buổi châm cứu cũng do những chuyên gia hành nghề tại cộng đồng thực hiện, tương tự cách mà bệnh nhân sẽ tiếp cận trong đời sống hàng ngày.

Đồng tác giả Andrea J. Cook cho biết: “Người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều bệnh lý cùng lúc, do đó châm cứu là lựa chọn ít xâm lấn và có hồ sơ an toàn tốt hơn nhiều phương pháp khác. Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi ghi nhận rất ít tác dụng phụ”.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, mở rộng khả năng tiếp cận châm cứu, chẳng hạn cho phép thanh toán trực tiếp qua hệ thống Medicare, sẽ giúp nhiều người cao tuổi được hưởng lợi. Họ cũng khẳng định kết quả của BackInAction là cơ sở khoa học quan trọng để châm cứu trở thành một phần trong chiến lược kiểm soát đau an toàn và không gây nghiện cho nhóm dân số đang ngày càng gia tăng này.