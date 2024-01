Nhiều khách hàng tố bị “dụ” tham gia trái phiếu khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB

Tư vấn chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư trái phiếu

Bà Mạc Thị Tuyết Lan (ngụ Hải Phòng) cho biết, là khách hàng lâu năm của Ngân hàng Quốc dân (NCB). Khách hàng này có gửi hơn 5 tỷ đồng, chia làm nhiều sổ tiết kiệm tại nhà băng này. Ngày 25/12/2019, bà Lan có khoản tiền khoảng 900 triệu đồng đến hạn và được NCB thông báo đến phòng giao dịch để tất toán.

Tại phòng giao dịch, bà Lan được nhân viên Ngân hàng Quốc dân tư vấn tham gia sản phẩm trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành, có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm, được nhận lãi 6 tháng 1 lần và sau 12 – 15 tháng được nhận lại toàn bộ gốc và lãi giống như gửi tiết kiệm.

Do tiền gửi tại ngân hàng bà Lan dành dụm để mua nhà và cũng là vốn lưu động để kinh doanh, nên lúc đầu chỉ đồng ý tham gia số tiền tiết kiệm đã tất toán là 900 triệu. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng cho biết gói trái phiếu này có lô thấp nhất là 2 tỷ đồng, và tư vấn bà Lan vay thêm tiền tại NCB theo giá trị các sổ tiết kiệm chị đang có tại đây.

Do tin tưởng phía ngân hàng, bà Lan đồng ý tham gia với số tiền 2 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng. Quá trình tư vấn và lập hồ sơ, bà Lan đã ký vào nhiều giấy tờ có in logo của NCB và không có sự xuất hiện của Tập đoàn FLC. Đến ngày 7/1/2022, bà Lan nhận được Hợp đồng đặt mua trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest có vai trò là đại lý phát hành trái phiếu, đồng thời tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lô trái phiếu do FLC phát hành ngày 28/12/2021, có mã FLCH2123003, trị giá 1.150 tỷ đồng, thời gian đáo hạn 24 tháng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ khai thác, kinh doanh, phát triển dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Trong phụ lục hợp đồng có nội dung tổ chức phát hành trái phiếu hoặc bên thứ 3 do tổ chức phát hành trái phiếu chỉ định cam kết mua lại trước hạn 100% số lượng trái phiếu mà khách hàng đã mua khi có yêu cầu, thời gian nắm giữ tối thiểu 12 tháng và tối đa 24 tháng.

Ngày 7/1/2023, đến hạn 12 tháng như thỏa thuận khi tham gia lô trái phiếu, bà Lan đã đến Ngân hàng NCB để làm thủ tục nhận lại số tiền đã tham gia nhưng không được thanh toán. Phía NCB đưa ra một số văn bản đề nghị gia hạn của FLC và đề nghị bà Lan ký tên, nhưng khách hàng này không đồng ý.

Được biết, lô trái phiếu FLCH2123003 đã được FLC mua lại trước hạn gần 153 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ nhưng đến hạn ngày 28/12/2023, Tập đoàn này vẫn chưa thể thanh toán cho khách hàng.

Trước đó, Tập đoàn FLC đã đưa ra 4 phương án về việc gia hạn lô trái phiếu này và tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu qua văn bản. Tập đoàn FLC đã phát ra 363 phiếu lấy ý kiến nhưng chỉ 114 khách hàng bỏ phiếu, trong đó có 33 phiếu lấy ý kiến hợp lệ (chiếm tỷ lệ 7.29%). Điều này đồng nghĩa Tập đoàn FLC không thể gia hạn lô trái phiếu vì không có sự đồng thuận của khách hàng.

Dấu hỏi về vai trò của NCB

Không chỉ bà Lan, mà rất nhiều khách hàng khác cũng phản ánh trong quá trình giao dịch tại NCB đã được nhân viên ngân hàng tư vấn chuyển tiền tiết kiệm sang đầu tư trái phiếu. Quá trình này, phía NCB chỉ tư vấn về những lợi ích mà khách hàng nhận được, hoàn toàn không nhắc gì đến những rủi ro mà khách hàng phải gánh chịu khi tham gia loại hình trái phiếu doanh nghiệp.

Không chỉ trái phiếu của FLC, mà khách hàng của NCB đã được tư vấn sai, khiến họ tham gia nhiều trái phiếu của các doanh nghiệp khác có tên như Việt Phong, Phú Son, Cam Lâm, Hoa Lâm An, Phúc Hậu,... đến nay hầu hết đã quá hạn than toán nhưng họ vẫn chưa đòi được tiền gốc và lãi như đã cam kết.

Thời gian qua, khách hàng đã liên tục căng băng rôn trước cửa trụ sở và văn phòng giao dịch của NCB tại nhiều địa phương với hy vọng sớm được giải quyết quyền lợi, trả lại tiền nhưng vẫn chưa có kết quả.

Quá trình làm viêc với khách hàng của lô trái phiếu FLC2123003, NCB cho biết họ chỉ là bên quản lý tài sản đảm bảo cho FLC và đẩy hết trách nhiệm cho đơn vị phát hành trái phiếu. Câu trả lời của NCB khiến khách hàng rất bức xúc. Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng, khách hàng đã đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của NCB.

Cụ thể, khách hàng cho biết trước khi tham gia trái phiếu họ chỉ đơn thuần có nhu cầu gửi tiết kiệm, không có nhu cầu tham gia trái phiếu, không biết đến Tập đoàn FLC và quá trình tư vấn, tham gia trái phiếu đều được thực hiện tại NCB, chỉ có nhân viên của ngân hàng này, hoàn toàn không có sự xuất hiện của FLC.

Ngân hàng NCB đã bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng đối tượng. Đối tượng mua trái phiếu là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong khi họ chỉ là khách hàng gửi tiết kiệm, không có nhu cầu mua trái phiếu. Việc xác định nhà đầu tư trái phiếu theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có được Ngân hàng NCB thực hiện đúng hay không?

Đồng thời, khách hàng cũng đặt câu hỏi Ngân hàng NCB cho rằng chỉ là bên quản lý tài sản đảm bảo vậy tại sao họ lại đứng ra môi giới bán trái phiếu trực tiếp cho khách hàng tại chính các phòng giao dịch của ngân hàng. Tiền được huy động để làm dự án, nhưng dự án đến nay vẫn là bãi đất trống, vậy tiền của khách hàng đã đi đâu, được sử dụng vào mục đích gì?