Những ngày Văn học nghệ thuật TPHCM

(Ngày Nay) -Sáng nay 18/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM (324 Chu Văn An, phường Bình Thạnh), đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 50 năm Văn học nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của tập thể Sở trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao của thành phố mang tên Bác.

Trong dịp này, 51 đơn vị hoạt động Văn học nghệ thuật cũng được nhận bằng khen cấp Thành phố.

Hội nghị tổng kết 50 năm Văn học nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất nhằm tổng kết hành trình nửa thế kỷ phát triển với những thành tựu rực rỡ, những hoạt động trọng tâm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TPHCM, đồng thời tri ân, tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết để xây dựng diện mạo phong phú, đặc sắc của văn học nghệ thuật thành phố mang tên Bác.

Tiếp theo sau Hội nghị là lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa nghệ thuật TPHCM” diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 18/10 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam vào sáng 19/10 tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Chương trình giao lưu, trình diễn thơ - nhạc “Giai điệu từ những vần thơ” vào 19g30 ngày 20/10 và Tọa đàm "Sức trẻ văn chương phương Nam lúc 10 giờ ngày 21/10; lễ bế mạc, giao lưu văn hóa nghệ thuật với tỉnh Nghệ An tại Nhà văn hóa Thanh Niên vào tối 21/10.

Ngoài ra, còn có hoạt động ở các điểm phối hợp khác tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo trong tháng 10 và 11.

Các hoạt động còn có: chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm soạn giả Viễn Châu, biểu diễn các vở cải lương: Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung – Vĩnh Điền), San hô đỏ (tác giả: Bích Ngân, chuyển thể cải lương: Phạm Văn Đằng), vở kịch nói Khát vọng bình yên, (tác giả Trần Ngọc Ánh), chiếu phim Mưa đỏ và triển lãm ảnh.

Những ngày Văn học nghệ thuật TPHCM sẽ là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, mang tính tổng hợp tất cả các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại – từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế đến các loại hình nghệ thuật mới.

Được biết, sau sự kiện đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của nền Văn học nghệ thuật TPHCM, “Những ngày Văn hóa nghệ thuật TPHCM” sẽ trở thành hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị sáng tạo nghệ thuật của Thành phố.