Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VDEN.

Việc thành lập Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu được đánh giá là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam. Chương trình công bố không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

Dấu mốc quan trọng trong xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết, việc công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu là một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam, là minh chứng cho quyết tâm trong việc biến dữ liệu từ tiềm năng thành hiện thực phát triển.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu được hình thành với mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và tri thức để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, VDEN được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ chặt chẽ giữa “4 nhà”: Nhà nước – doanh nghiệp – học thuật – chuyên gia nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực công nghệ, đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, mạng lưới cũng sẽ đóng vai trò tham mưu, hiến kế chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia, thông qua việc góp ý cho các cơ quan quản lý, đề xuất khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như khuyến khích phát triển các dự án, sản phẩm dữ liệu mới. VDEN sẽ đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, thông qua các hoạt động hội thảo, tập huấn và hướng dẫn chuyên môn cho thế hệ chuyên gia dữ liệu tiếp theo.

VDEN được vận hành dựa trên 5 nguyên tắc, bao gồm: Tự nguyện – hợp tác – cùng phát triển; minh bạch – trách nhiệm – liêm chính; khoa học – chất lượng – đổi mới liên tục; bảo mật – tôn trọng quyền riêng tư – tuân thủ pháp luật; kết nối toàn cầu – phát huy bản sác Việt. Tới thời điểm hiện tại, Mạng lưới đã có sự cam kết tham gia của hơn 80 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Canada, Úc ....

“Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cam kết sẽ là người đồng hành tin cậy, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ chuyên gia có thể cống hiến hết mình. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những trang sử vàng cho nền kinh tế dữ liệu Việt Nam”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã công bố Quyết định thành lập Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu. Đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Dữ liệu và công nghệ là động lực tăng trưởng tương lai

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định, Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu là bước đi cần thiết, kịp thời, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tân Phó Chủ tịch VDEN nhận định, hiện nay, dữ liệu đang là “nguồn tài nguyên chiến lược” quan trọng của các nền kinh tế; là “nguyên liệu đầu vào” cho đổi mới sáng tạo. Người nắm được dữ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh và khả năng kiến tạo tương lai.

“Được Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia Việt Nam khởi xướng, vận hành, VDEN không chỉ tập hợp cộng đồng các chuyên gia, mà hơn hết, ở đó, mỗi chuyên gia thực sự là một ‘đại sứ tri thức’, mang năng lượng sáng tạo toàn cầu trở về đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông Đỗ Vinh Quang nói.

Nhấn mạnh, sức mạnh của khoa học, công nghệ và dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị phục vụ con người, Phó Chủ tịch VDEN cam kết đồng hành và đóng góp tích cực cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Mạng lưới chuyên gia trong hành trình phát triển hệ sinh thái dữ liệu Việt Nam.

“Từ Huế, ngọn lửa tri thức Việt đã được thắp sáng. Từ VDEN, trí tuệ Việt đã được kết nối. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ; cũng như tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước cùng hợp tác, ứng dụng tri thức vào thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội. Khi Nhà nước kiến tạo, giới khoa học dẫn dắt, doanh nghiệp đồng hành, sức mạnh của tri thức Việt sẽ được phát huy tối đa”, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group khẳng định.

Trong những năm qua, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp công nghệ đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị. Tập đoàn đã liên tục mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư và phát triển các dự án tầm cỡ, các dự án công nghệ cao góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Điển hình, trong lĩnh vực hàng không, Vietravel Airlines được định vị là hãng hàng không lấy chất lượng dịch vụ và công nghệ làm đầu. Hãng tập trung áp dụng công nghệ và phát triển các dòng sản phẩm có khả năng tùy biến cao, tối ưu trải nghiệm bay và chi phí dựa trên nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng.

Trong lĩnh vực hạ tầng logistics, T&T Group đang tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới vào vận hành. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, siêu cảng Việt Nam SupperPortTM – liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức ra mắt Kho hàng không kéo dài tại Phú Thọ. Đây cũng là kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực từ trước tới nay. Với định hướng là nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, OACT sẽ ứng dụng các tiến bộ công nghệ: như AI, Robotics…

Với sự phát triển lớn mạnh cùng những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, T&T Group vinh dự là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự 3 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.