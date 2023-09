SAWACO triển khai dự án hơn 850 tỷ đồng như thế nào?

Năm 2021, UBND TP.HCM phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020-2050 và chương trình cung cấp sạch, chấm dứt khai thác nước ngầm giai đoạn 2020-2030. Theo đó, thành phố sẽ nâng tổng công suất hệ thống cấp nước lên 2,9 triệu m3/ngày đêm, đồng thời giảm tỷ lệ thất thoát nước nước sạch xuống 18%, giai đoạn 2026-2030 nâng tổng công suất cấp nước lên 3,6 triệu m3/ngày đêm và giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống 15%...

Đề án đề ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu trên như mô hình quản lý cấp nước xây dựng theo hướng Nhà nước quản lý chung ngành cấp nước, di dời, xây dựng mới các công trình khai thác và truyền tải nước thô, mở rộng nâng công suất các nhà máy nước, cải tạo cấu trúc mạng lưới truyền tải và phân phối nước, thực hiện hệ thống cấp nước thông minh…, giao cho nhiều sở, ban ngành cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Để thực hiện đề án, thành phố đã triển khai nhiều dự án liên quan đến hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) làm chủ đầu tư nhiều dự án, nổi bật là Dự án lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8, huyện Bình Chánh (từ Hương Lộ 34 đến Quốc Lộ 1A) có tổng mức đầu tư 850.090.995.000 đồng (thời gian thực hiện trong 22 tháng, với tổng cộng 6 gói thầu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn vay và vốn kinh doanh của chủ đầu tư).

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có Quyết định 757/QĐ-TCT-QLDA1 ngày 19/05/2023 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp vật tư và thi công xây dựng, thuộc Dự án trên. Gói thầu này được chào mời rộng rãi từ 31/3 – 21/4/2023, với hình thức dự thầu không qua mạng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Doanh nghiệp được công bố trúng thầu là CTCP Xây dựng số 5 (SC5). Gói thầu có giá 762.110.661.000 đồng, giá trúng thầu của SC5 là 754.308.964.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng chỉ trong 195 ngày.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, dư luận đã dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh việc SAWACO lập và xây dựng dự toán không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, tiết kiệm. Đồng thời, áp dụng các tiêu chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở dự án đầu tư công này.

Cụ thể, trong Hồ sơ mời thầu do Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh ký ngày 30/03/2023 theo Quyết định số 351/QĐ-TCT-QLDA1 có nhiều tiêu chí “lạ”.

Tại mục 2.1- Tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 3.3- Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm có yêu cầu: “Doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm tài chính gần nhất của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 1.040.000.000.000 VNĐ”.

Trong khi đó, giá trị gói thầu theo dự toán được phê duyệt có giá trị là 762.110.661.000 VNĐ. Đây được cho là điều kiện hạn chế rất lớn đối với các nhà thầu; không phù hợp với Điểm c, khoản 1 phụ lục 09 ban hành kèm theo TT 08/2022/TT-BKHĐT quy định cụ thể những nội dung không được phép đưa vào hồ sơ mời thầu như sau: “Quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu”.

Trong mục 2.1- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 3.3 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm yêu cầu: Có xác nhận số dư tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước thời điểm đóng thầu 05 ngày có số tiền tối thiểu là 70.000.000.000 VND, kèm theo cam kết của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác nhận sẽ giữ lại số tiền trên trong tài khoản chỉ phục vụ thi công gói thầu này trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Đối với trường hợp liên danh, việc xác nhận số dư tài khoản căn cứ số dư của tổng các thành viên trong liên danh.”

Tuy nhiên, điều kiện “xác nhận có số dư 70 tỷ đồng trước thời điểm đóng thầu 5 ngày” được cho là chưa phù hợp với quy định tại điểm d, khoản 3 phụ lục số 09 của TT 08/2022/TT-BKHĐT: “Đưa ra yêu cầu nhà thầu phải có tiền mặt hoặc phải có khoản tiết kiệm ở các tổ chức tài chính hoặc phải có số dư tài khoản hoặc các yêu cầu tương tự về nguồn lực tài chính”.

Trong mục 2.1 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, tại điểm 4. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, trong đó có yêu cầu: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 công trình có loại kết cấu: công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) có hạng mục thi công cung cấp và lắp đặt đường ống gang cấp nước cấp I có chiều dài tối thiểu 7.500m.

Theo tìm hiểu, các dự án cấp thoát nước có thể sử dụng nhiều chủng loại vật tư để tham gia thi công như, bê tông cốt thép, kim loại, gang… nhưng trong Hồ sơ mời thầu yêu cầu rõ là “Loại kết cấu: công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) có hạng mục thi công cung cấp và lắp đặt đường ống gang cấp nước cấp I có chiều dài tối thiểu 7.500m.” như trên có dấu hiệu hạn chế sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Trước việc phê duyệt gói thầu hơn 760 tỷ đồng cho CTCP Xây dựng Số 5 đã dấy lên nhiều nghi vấn về việc chấp hành pháp luật, quy trình đấu thầu ở gói thầu trên.

Để có thông tin chính xác, khách quan, phóng viên đã liên hệ với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV nhưng hơn 2 tháng trôi qua, phía đơn vị vẫn chưa phản hồi.

Thực tế trong thời gian vừa qua, có không ít những vụ việc trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu… đã được Cơ quan chức năng vạch trần và xử lí. Những “chiêu trò” tinh vi như “quân xanh, quân đỏ”, thông thầu hay “cài cắm” điều khoản hướng thầu để loại bỏ nhà thầu không mong muốn đã và đang tái diễn khiến nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính mất sự công bằng, cạnh tranh.

Thiết nghĩ, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các cơ quan ban ngành có liên quan rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện ở các gói thầu do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn làm Chủ đầu tư để làm rõ những vướng mắc, bất cập tránh gây thiệt hại cho Nhà nước.



Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO) có vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 5.139.426.000.000 VNĐ, do Nhà nước sở hữu 100%.



Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2022 của Sawaco do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (thành viên Tập đoàn PKF Quốc tế) kiểm toán ghi nhận, doanh thu thuần của công ty đạt 6.682 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 1.141 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ), tuy nhiên dòng tiền thuần trong năm lại âm hơn 815 tỷ đồng.



Dòng tiền từ hoạt động đầu tư của công ty cũng liên tục bị âm lớn trong 2 năm liên tiếp. Năm 2022 âm 1.990 tỷ đồng, năm 2021 âm 428 tỷ đồng chủ yếu do chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định, các tài sản dài hạn, chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác.



Tổng tài sản của SAWACO (tính đến ngày 31/12/2022) đạt 13.354 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 5.187 tỷ đồng (chiếm 38,8% tổng tài sản), tài sản dài hạn đạt 8.168 tỷ đồng (chiếm 61,2% tổng tài sản).



Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ của SAWACO ở mức 4.715 tỷ đồng, bao gồm 2.191 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.523 tỷ đồng nợ dài hạn. Nổi bật là các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 2.103 tỷ đồng.



Đáng chú ý, Công ty đã sai sót khi trình bày lại một số chỉ tiêu trong BCTC hợp nhất 2021 dù đã được kiểm toán. Theo đó, ở mục Chi phí trả trước dài hạn, số dư trước điều chỉnh là 89.1 tỷ đồng, số tiền điều chỉnh 492 triệu đồng. Thế nhưng số dư sau điều chỉnh lên đến 189.6 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 100 tỷ đồng. Điều này đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến những số liệu trong BCTC của công ty.