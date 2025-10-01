Sbooks ra mắt tuyển tập “Truyện ngắn đặc sắc 2025” mừng sinh nhật

Tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc 2025 quy tụ những cây viết có khát vọng trình khai phá hơn nữa về thân phận con người. Có tác giả từng tạm rời xa văn chương để dấn thân vào đời, rồi quay về với con chữ để được kể hăng say. Có người viết như để níu giữ ký ức đang dần tan vào quên lãng.

Từ những hành trình riêng ấy, họ sáng tác nên những truyện gần gũi, nhẹ bẫng như làn sương sớm; có truyện lạ lùng, nơi tích xưa, giai thoại và huyền sử đan xen, tạo nên một thế giới nửa thực nửa mơ. Lại có truyện đặc quánh bóng tối, nặng như một tiếng thở dài không dứt, tưởng như cả kiếp người vừa hiện ra trước mắt.

Truyện ngắn đặc sắc 2025 dẫn bạn đọc từ miền biên ải bạt ngàn lá xanh, đến chốn mênh mông lấp loáng trên đầu con sóng, mở ra bức tranh về xã hội đương đại. Thoạt nhìn, tưởng chừng chúng rời rạc nhưng sâu bên trong là bao sợi dây vô hình nối kết các phận người với nhau. Họ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, ai cũng có một niềm riêng không thể cân đo so sánh.

Đọc Chuyến đò đêm xuân (Trần Nguyễn Anh), Người kể chuyện châu thổ (Tống Phước Bảo), Săn mây (Phan Ngọc Chính), Mả ông ăn mày (Phan Xuân Luật), Người vớt trăng đêm (Nguyễn Luân), Người đóng móng ngựa ở Háng Chái (Tống Ngọc Hân) và nhiều truyện khác, ta thấy có những con người rất đỗi bình thường, có khi là đớn hèn. Nhưng khi đối diện với những biến số khắc nghiệt, họ vẫn lặng lẽ đứng dậy và cõng nhau đi qua nỗi đau.

Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng bi thương nhất, sức mạnh của tình thương và sự nâng đỡ hiện lên rõ ràng nhất, như người đàn bà điên bế đá làm con trong truyện Người vớt trăng đêm. Những trầm luân của những phần số cá nhân ấy còn nhắc rằng con người ta họ cũng phạm sai lầm, biết tủi nhục nhưng cũng biết yêu thương và chuộc lỗi.

