Sbooks ra mắt tuyển tập “Truyện ngắn đặc sắc 2025” mừng sinh nhật

(Ngày Nay) -Tối 1/10 tại TPHCM, Công ty sách Sbooks mừng sinh nhật lên 8 và tổ chức tọa đàm nhân dịp phát hành tuyển tập “Truyện ngắn đặc sắc 2025” với sự tham gia củanhà văn Tống Phước Bảo, nhà văn Trần Nguyễn Anh và nhà văn Đặng Thiên Phong.
Tuyển tập Truyện ngắn đặc sắc 2025 quy tụ những cây viết có khát vọng trình khai phá hơn nữa về thân phận con người. Có tác giả từng tạm rời xa văn chương để dấn thân vào đời, rồi quay về với con chữ để được kể hăng say. Có người viết như để níu giữ ký ức đang dần tan vào quên lãng.

Từ những hành trình riêng ấy, họ sáng tác nên những truyện gần gũi, nhẹ bẫng như làn sương sớm; có truyện lạ lùng, nơi tích xưa, giai thoại và huyền sử đan xen, tạo nên một thế giới nửa thực nửa mơ. Lại có truyện đặc quánh bóng tối, nặng như một tiếng thở dài không dứt, tưởng như cả kiếp người vừa hiện ra trước mắt.

Các nhà văn Tống Phước Bảo, Trần Nguyễn Anh và Đặng Thiên Phong tại buổi tọa đàm

Truyện ngắn đặc sắc 2025 dẫn bạn đọc từ miền biên ải bạt ngàn lá xanh, đến chốn mênh mông lấp loáng trên đầu con sóng, mở ra bức tranh về xã hội đương đại. Thoạt nhìn, tưởng chừng chúng rời rạc nhưng sâu bên trong là bao sợi dây vô hình nối kết các phận người với nhau. Họ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, ai cũng có một niềm riêng không thể cân đo so sánh.

Đọc Chuyến đò đêm xuân (Trần Nguyễn Anh), Người kể chuyện châu thổ (Tống Phước Bảo), Săn mây (Phan Ngọc Chính), Mả ông ăn mày (Phan Xuân Luật), Người vớt trăng đêm (Nguyễn Luân), Người đóng móng ngựa ở Háng Chái (Tống Ngọc Hân) và nhiều truyện khác, ta thấy có những con người rất đỗi bình thường, có khi là đớn hèn. Nhưng khi đối diện với những biến số khắc nghiệt, họ vẫn lặng lẽ đứng dậy và cõng nhau đi qua nỗi đau.

Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng bi thương nhất, sức mạnh của tình thương và sự nâng đỡ hiện lên rõ ràng nhất, như người đàn bà điên bế đá làm con trong truyện Người vớt trăng đêm. Những trầm luân của những phần số cá nhân ấy còn nhắc rằng con người ta họ cũng phạm sai lầm, biết tủi nhục nhưng cũng biết yêu thương và chuộc lỗi.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần SBOOKS và Chủ tịch Sách nói BOOKAS bày tỏ tại buổi kỷ niệm sinh nhật công ty: “Một cuốn sách trao đi, một cuộc đời được ươm dưỡng - đó là điều mà tôi luôn tâm niệm kể từ khi bắt đầu bước vào ngành sách. Tôi từng đi qua những ngày gian khó, những khi muốn đọc mà không biết phải đọc gì, tìm ở đâu, tiền đâu để mua sách, tôi càng thấu hiểu sự trở ngại khi tiếp cận sách vở của các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa.

Sách có thể cũ, nhưng tri thức chưa bao giờ cũ, và với tinh thần cũ người nhưng mới ta, thông qua chương trình “Sách trao em”, chúng tôi mong muốn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang đến những cuốn sách giá trị, những trang tri thức mới, dành tặng cho các em nhỏ nơi thăm thẳm núi rừng. Văn hóa đọc không chỉ cần phát triển ở các thành phố lớn, mà còn cần phát triển ở những tỉnh thành khác và đi sâu hơn đến những nơi ít người đặt chân tới”.

