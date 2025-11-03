Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách

(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủyLịch sử Thuyền chiến Việt Nam được 3 tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn (Kaovjets Ngujens) và nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vị thế biển đảo, khơi dậy nhận thức về sức mạnh thủy quân của cha ông, từ Bạch Đằng đến Rạch Gầm – Xoài Mút, khiến nhiều thế hệ người Việt tự hào.

Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách ảnh 1

Một hình vẽ về chiến thuyền Việt Nam trong Thần long kích thủy

Tác giả Đông Nguyễn, bày tỏ nỗi trăn trở: "Mặc dù là quốc gia có đường bờ biển dài, nhưng lịch sử hàng hải vẫn xa lạ với nhiều người Việt Nam". Anh kể về quá trình nghiên cứu kéo dài, dựa trên thư tịch cổ như Đại Việt sử ký toàn thư, tư liệu khảo cổ và dân tộc học, thậm chí dịch tài liệu tiếng Pháp để đảm bảo tính chính xác.

Họa sĩ Cao Việt Nguyễn, từng sinh sống tại Latvia, bổ sung góc nhìn mỹ thuật: "Mọi người thường nghĩ thuyền Nguyên Mông to lớn hơn thuyền Việt rất nhiều nhưng thực tế sự chênh lệch lại không quá lớn. Những hình ảnh trong tác phẩm sẽ giúp người xem thấy được sức mạnh thật sự của thuyền chiến Việt Nam”.

Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách ảnh 2

Kết cấu bên trong một chiến thuyền Việt Nam

Nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình, với vai trò cố vấn hiệu đính, nhấn mạnh: "Đây là cuốn sách đầu tiên hệ thống hóa thuyền chiến cổ bằng hình minh họa, biến dòng chữ khô khan thành hình ảnh sống động".

Thần long kích thủy không chỉ là artbook đẹp mắt mà còn là công trình học thuật nghiêm túc, tái dựng diện mạo thuyền chiến qua các triều đại: Tiền Lê, Lý, Trần-Hồ, Hậu Lê, Tây Sơn-Nguyễn. Nội dung phân tích chi tiết cấu trúc, kỹ thuật chế tạo và chiến thuật, dựa trên các nguồn uy tín như Lê triều hội điển và hiện vật Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Với sự cố vấn của các chuyên gia như Đỗ Thái Bình, Trần Trọng Dương… đã đảm bảo tính xác thực, biến cuốn sách thành một tài liệu tham khảo đầy sống động với sự kết hợp hài hòa giữa tri thức và thẩm mỹ.

Họa sĩ Cao Việt Nguyễn, mang tiêu chuẩn châu Âu vào tái hiện lịch sử Việt Nam, vượt qua thách thức khan hiếm tư liệu, sự hợp tác này tạo một màu sắc mới mẻ. Tác giả Đông Nguyễn chia sẻ: “Tôi khao khát tìm hiểu về lịch sử cha ông, về cách mà người xưa dựng nước và giữ nước, cũng chính vì lý do đó đã thôi thúc tôi nghiên cứu và thực hiện tác phẩm Thần long kích thủy”.

Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách ảnh 3

Nội dung trong Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam

Tác giả Đông Nguyễn mong muốn Thần long kích thủy có thể phối hợp với những đơn vị quan tâm để phát hành các sản phẩm phái sinh như truyện tranh, game, phim hoạt hình...

Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam

