Thời tiết chuyển mùa, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy cơ phát sinh, lây lan mạnh

(Ngày Nay) - Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli...

Ngày 16/10, Bộ Y tế thông tin Cục Phòng bệnh vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu-Đông.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch và khởi đầu năm học mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.

Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli... Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn đang có xu hướng gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; chú trọng phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp và khu dân cư có mật độ cao. Khi phát hiện ổ dịch, phải khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát và kéo dài.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống số ca nhập viện gia tăng, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đặc biệt cần quan tâm nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

Các Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội để cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng bệnh.

Cục Phòng bệnh cũng ban hành khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh mùa Thu-Đông. Người dân được khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ ấm cơ thể, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá bảy màu để diệt lăng quăng, mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng hóa chất diệt bọ gậy theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Người dân cần chủ động tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ cho vật nuôi như chó, mèo; tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị phơi nhiễm với động vật nghi mắc bệnh dại…/.