Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an

(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Truyền thông CAND.

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử (KH, CL&LS), Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; Cục KH, CL&LS Công an; lãnh đạo Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND; Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô...

Tại buổi lễ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiêm Tổng Biên tập Báo CAND đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục KH,CL&LS Công an, kể từ ngày 10/12/2025.

Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kể từ ngày 10/12/2025.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chúc mừng Thiếu tướng Phạm Khải và Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nêu rõ: Thiếu tướng Phạm Khải đã làm công tác báo chí lâu năm trong lực lượng CAND, đặc biệt là Báo CAND, nay nhận nhiệm vụ tại Cục KH,CL&LS Công an, làm công tác nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn. Với kinh nghiệm nhà văn, nhà báo, công tác quản lý báo chí lâu năm, Thiếu tướng Phạm Khải dù ở vị trí công tác nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là thời gian công tác tại Báo CAND trên cương vị Tổng Biên tập Báo CAND, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành Công an và Cục Truyền thông CAND giao phó.

Đối với Thượng tá Nguyễn Thanh Bình là người có kinh nghiệm làm báo ở Công an TP Hà Nội, nay về nhận nhiệm vụ tại Cục Truyền thông CAND vào thời điểm khối lượng công việc nhiều, dịp giáp Tết, chuẩn bị công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước mà Báo CAND là một trong 6 đơn vị báo chí chủ lực cần làm tốt công tác này. Đồng chí Cục trưởng đề nghị Thượng tá Nguyễn Thanh Bình bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, phối hợp chặt chẽ cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc.

Nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng biết ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng, ngành Công an giao phó. "Đón nhận nhiệm vụ mới này, đối với tôi, đây là yêu cầu trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, sự tận tụy nhiều hơn của bản thân để đóng góp cho công tác truyền thông của lực lượng CAND. Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ luôn cầu thị, lắng nghe, cố gắng không ngừng học hỏi, nắm bắt xu hướng công nghệ, chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền của lực lượng Công an trong tình hình mới", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đi liền với nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quy trình hiệp y với các cơ quan chức năng để bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND. Đây đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm cao độ. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ, đồng thời quán triệt những chủ trương mới của Đảng trong công tác quản lý báo chí và Luật Báo chí sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình mong muốn cùng tập thể lãnh đạo, CBCS Báo CAND tiếp tục xây dựng tờ báo theo hướng: Giữ vững vai trò là một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, khẳng định vị thế xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an. Nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm tính chính thống, tính chiến đấu và chính xác, tin cậy. Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng truyền thông đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của thời đại và nhu cầu tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy của nhân dân...

Nhân dịp này, tân Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội qua các thời kỳ - những người Thủ trưởng đã tin tưởng, tạo điều kiện và trao cho đồng chí cơ hội trưởng thành, rèn luyện, phát huy năng lực trong suốt gần 3 thập kỷ công tác tại Công an Thủ đô; tri ân sâu sắc đội ngũ CBCS, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô luôn kề vai sát cánh với đồng chí trong suốt 28 năm công tác.