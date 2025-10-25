Tìm thấy bức tranh Picasso từng “biến mất bí ẩn”

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 24/10 thông báo đã tìm thấy bức tranh “Still Life with Guitar” (tạm dịch: “Tĩnh vật với đàn guitar”) của danh họa Pablo Picasso, sau khi tác phẩm này biến mất bí ẩn trong quá trình vận chuyển đến một triển lãm ở thành phố Granada (miền Nam nước này).
Tìm thấy bức tranh Picasso từng “biến mất bí ẩn”

Bức tranh được vẽ bằng bút chì và sơn gouache (một loại sơn gốc nước có bề mặt mờ đục, độ che phủ cao, màu sắc tươi sáng) vào năm 1919, trị giá khoảng 600.000 euro (700.000 USD), thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân tại thủ đô Madrid. Tác phẩm dự kiến được trưng bày tại Triển lãm của Quỹ CajaGranada. Tuy nhiên, khi chiếc xe chở hiện vật được mở niêm phong ngày 6/10, nhân viên phụ trách phát hiện bức tranh của Picasso đã biến mất.

Theo thông tin từ Quỹ CajaGranada, mọi thùng đồ trên chuyến xe đều được giám sát bằng video kể từ khi đến nơi, khiến vụ việc càng thêm khó hiểu. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết tác phẩm có thể chưa từng được xếp lên xe vận chuyển, song không tiết lộ nơi tìm thấy bức tranh.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy các chuyên gia pháp y đang kiểm tra thùng đồ chứa tác phẩm vừa thu hồi. Phía Quỹ CajaGranada bày tỏ hy vọng bức tranh “Still Life with Guitar” vẫn có thể được đưa ra trưng bày trong triển lãm đang diễn ra từ 9/10 đến 11/1/2026.

Các tác phẩm của Picasso thường là mục tiêu của những vụ trộm nghệ thuật táo tợn vì giá trị khổng lồ trên thị trường. Hai bức tranh của ông gần đây đã được bán với giá hơn 140 triệu USD tại các cuộc đấu giá quốc tế.

Sinh năm 1881 tại Malaga và qua đời năm 1973, Picasso được coi là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, góp phần định hình nhiều trào lưu nghệ thuật hiện đại.

PV
Still Life with Guitar danh hoạ Picasso văn hoá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khởi động quy trình điều tra thương mại mới, mở đường cho việc áp đặt thêm các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đoàn đàm phán hai nước bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Malaysia thảo luận về kinh tế và thương mại, trong khi hai nước cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa
(Ngày Nay) - Theo nghiên cứu đăng trên Nature Microbiology do Đại học Monash và Viện Nghiên cứu Y học Hudson (Australia) dẫn đầu, hydro - thường được thải ra dưới dạng khí trong quá trình tiêu hóa - thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
(Ngày Nay) - Khép lại Live Stage 2 với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, 30 Anh Trai cùng nhau bước vào Live Stage 3. Team Anh Trai Negav chiến thắng với Đa Nghi và Ảo Ảnh. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm.
Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
(Ngày Nay) - Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10.
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
(Ngày Nay) - Dù đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hamas được cho là chưa có ý định giải giáp vũ khí. Các động thái mới đây của nhóm vũ trang như tiến hành khủng bố đàn áp lực lượng dân quân đối địch tại Gaza và cuộc tấn công ngày 19/10 khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng cho thấy Hamas đang làm mọi cách để duy trì ảnh hưởng tại đây.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.
Tầm nhìn phát triển của tân Thủ tướng Nhật Bản
(Ngày Nay) - Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nỗ lực thúc đẩy thay đổi trong một xã hội mà vai trò của nam giới vẫn chiếm ưu thế suốt nhiều thập kỷ qua.