Tìm thấy bức tranh Picasso từng “biến mất bí ẩn”

(Ngày Nay) - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 24/10 thông báo đã tìm thấy bức tranh “Still Life with Guitar” (tạm dịch: “Tĩnh vật với đàn guitar”) của danh họa Pablo Picasso, sau khi tác phẩm này biến mất bí ẩn trong quá trình vận chuyển đến một triển lãm ở thành phố Granada (miền Nam nước này).

Bức tranh được vẽ bằng bút chì và sơn gouache (một loại sơn gốc nước có bề mặt mờ đục, độ che phủ cao, màu sắc tươi sáng) vào năm 1919, trị giá khoảng 600.000 euro (700.000 USD), thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân tại thủ đô Madrid. Tác phẩm dự kiến được trưng bày tại Triển lãm của Quỹ CajaGranada. Tuy nhiên, khi chiếc xe chở hiện vật được mở niêm phong ngày 6/10, nhân viên phụ trách phát hiện bức tranh của Picasso đã biến mất.

Theo thông tin từ Quỹ CajaGranada, mọi thùng đồ trên chuyến xe đều được giám sát bằng video kể từ khi đến nơi, khiến vụ việc càng thêm khó hiểu. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết tác phẩm có thể chưa từng được xếp lên xe vận chuyển, song không tiết lộ nơi tìm thấy bức tranh.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy các chuyên gia pháp y đang kiểm tra thùng đồ chứa tác phẩm vừa thu hồi. Phía Quỹ CajaGranada bày tỏ hy vọng bức tranh “Still Life with Guitar” vẫn có thể được đưa ra trưng bày trong triển lãm đang diễn ra từ 9/10 đến 11/1/2026.

Các tác phẩm của Picasso thường là mục tiêu của những vụ trộm nghệ thuật táo tợn vì giá trị khổng lồ trên thị trường. Hai bức tranh của ông gần đây đã được bán với giá hơn 140 triệu USD tại các cuộc đấu giá quốc tế.

Sinh năm 1881 tại Malaga và qua đời năm 1973, Picasso được coi là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, góp phần định hình nhiều trào lưu nghệ thuật hiện đại.