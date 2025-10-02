TP.HCM sắp có thêm hơn 1.400 căn hộ mới cho người trẻ và chuyên gia tại khu Đông Bắc

(Ngày Nay) - Happy One Mori là dự án thuộc dòng sản phẩm Happy One của Tập đoàn Vạn Xuân, thương hiệu từng được vinh danh là nguồn cảm hứng châu Á Thái Bình Dương tại giải thưởng APEA 2022. Với vị trí chiến lược mang tính kết nối cùng thiết kế cảnh quan mang đậm tính thiền định và tính bản địa. Dự án hứa hẹn trở thành lựa chọn an cư và đầu tư tiềm năng cho người trẻ, gia đình trẻ và chuyên gia.

Theo đó, Tập đoàn Vạn Xuân vừa công bố dự án mới mang tên Happy One Mori, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM. Đây là dự án tiếp theo thuộc dòng sản phẩm Happy One, thương hiệu từng được vinh danh là nguồn cảm hứng châu Á Thái Bình Dương tại giải thưởng APEA 2022.

Sự kiện ra mắt với chủ đề "Đón tinh anh Kiến lập huyền thoại" được tổ chức ngày 9/9/2025, thu hút sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp phân phối bất động sản uy tín trên cả nước.

Cụ thể, Happy One Mori được xây dựng trên khu đất thuộc khu vực Lái Thiêu, giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ). Dự án có quy mô gồm 2 block cao 33 tầng, 2 tầng hầm và tổng cộng 1.441 sản phẩm căn hộ.

Với vị trí chiến lược kết nối trực tiếp đến các tuyến giao thông trọng điểm và hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng như sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, hệ thống trường học và hơn 10 khu công nghiệp lớn trong bán kính 5km, Happy One Mori được đánh giá là sản phẩm đầy tiềm năng cho cả nhu cầu an cư và đầu tư.

Điểm nổi bật của dự án chính là thiết kế cảnh quan mang đậm tính thiền định và tính bản địa, lấy cảm hứng từ sự uyển chuyển của các yếu tố trong sân golf như Tee Box Fairway Green và văn hóa Nhật Bản kết hợp cùng thiên nhiên nhiệt đới của vùng Lái Thiêu.

Dự án sở hữu 33 tiện ích nội khu được đầu tư kỹ lưỡng, cùng 5 tiện ích cao cấp được định vị theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng. Đây là nỗ lực của Vạn Xuân Group nhằm tạo ra không gian sống lý tưởng, cân bằng giữa công việc, tận hưởng và thư giãn tinh thần.

Một trong những điểm nhấn lớn tại sự kiện ra mắt là con số đăng ký hợp tác từ các đơn vị phân phối. Theo ghi nhận, đã có tới 5.476 sản phẩm được các doanh nghiệp đăng ký phân phối, trong khi số lượng căn hộ thực tế chỉ là 1.441. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ từ thị trường đối với dự án mới của Vạn Xuân Group, đồng thời phản ánh niềm tin cao vào tiềm năng phát triển của khu vực.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Vạn Xuân Group công bố bộ nhận diện chính thức của Happy One Mori với bốn từ khóa chủ đạo gồm LIVE – WORK – PLAY – ZEN. Đây không chỉ là định hướng phát triển tiện ích và kiến trúc dự án mà còn là thông điệp mà chủ đầu tư muốn gửi gắm đến cộng đồng cư dân tương lai. Một nơi vừa có thể làm việc hiệu quả, sống trọn vẹn, tận hưởng tiện nghi hiện đại nhưng vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn giữa không gian xanh mát và thư giãn.

Với thành tích vừa được Dot Property Vietnam Awards 2025 vinh danh là Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam, Vạn Xuân Group tiếp tục khẳng định uy tín trong việc phát triển các dự án chất lượng, thiết kế bài bản và phù hợp với nhu cầu sống của cư dân đô thị hiện đại.

Chủ đầu tư cho biết, dự án Happy One Mori không chỉ mang đến giá trị đầu tư hấp dẫn mà còn mở ra lựa chọn an cư đáng giá cho hàng nghìn người trẻ, gia đình trẻ và chuyên gia đang tìm kiếm một tổ ấm lý tưởng tại khu vực năng động phía Đông Bắc TP.HCM.

Đồng thời, tiến độ xây dựng đã được khởi công từ ngày 9 tháng 8 năm 2025, kết hợp cùng chiến lược triển khai tiếp thị đồng bộ và sự đồng hành từ các đối tác tài chính, xây dựng và phân phối uy tín, Happy One Mori được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực trong thời gian tới.