Từ chân dung người đến “chân dung hoa” của Trần Thế Vĩnh

(Ngày Nay) Khoảng 5 năm trước, Trần Thế Vĩnh được biết đến như một trong những họa sĩ vẽ chân dung sơn dầu danh nhân, nghệ sĩ rất thành công. Chính trải nghiệm ấy rèn cho anh sự chắc tay nghề, cảm quan hình họa vững vàng, để rồi khi chuyển qua con đường biểu hiện tự do, anh càng tự tin bung phá, không đánh mất bản lĩnh tạo hình.

Tối qua 17/10, Trần Thế Vĩnh có cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 5 mang tên “Vũ điệu ngàn hoa” tại Maii Gallery Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hoà, TPHCM)

Cách nay vài tháng, Trần Thế Vĩnh đã giới thiệu loạt tranh “Giai điệu trên cao” tại Bảo tàng Quang San. Lấy cảm hứng từ Đà Lạt, nhưng loạt tranh ấy thiên về trừu tượng, như một bản nhạc phiêu lãng giữa mây trời. Với “Vũ điệu ngàn hoa”, lần này Vĩnh đi xa hơn: hình tượng biểu hiện rõ ràng hơn, biến ảo hơn, vừa đủ để người xem nhận ra dáng hoa, chùm lá, rồi ngay lập tức lại bị cuốn vào vòng xoáy mảng màu phóng khoáng.

Nếu “Giai điệu trên cao” mang đến cảm giác phiêu giữa tầng mây, thì “Vũ điệu ngàn hoa” đưa ta trở về gần mặt đất hơn – nơi những cụm hoa rực rỡ bùng nở ngay trước mắt. Vẫn là tinh thần phóng khoáng, vẫn màu sắc căng tràn, nhưng giờ đây người xem còn có điểm tựa thị giác, có hình, có bóng để đồng cảm. Và đó chính là bước tiến mới của Vĩnh: không lặp lại chính mình, mà luôn tiến thêm một nấc thang sáng tạo.

Xem “Vũ điệu ngàn hoa”, người ta không chỉ thấy hoa, mà còn nghe được nhịp thở của đất, của gió, và cả sự bùng nổ của sự sống trên cao nguyên Đà Lạt. Chính sự biểu cảm ấy làm cho tranh Vĩnh có sức cuốn người xem vào dòng chảy cảm xúc không dứt.

Trần Thế Vĩnh không vẽ hoa như một đối tượng để ngắm nhìn. Anh để cho hoa “nổ tung” ra thành nhịp điệu, thành những mảng màu và vệt cọ. Ở đó, ta thấy những đốm đỏ, vàng, cam rực như lửa cháy; xanh, tím đằm lại như bóng rừng sâu. Tất cả xoắn xuýt, xô đẩy, hòa tan nhau thành một vũ điệu ngàn hoa – thứ vũ điệu vừa hỗn loạn, vừa ngập tràn sức sống.

Họa sĩ Phan Trọng Văn, làm giám tuyển cho triển lãm này, nhận xét: “Ở Vĩnh, cái đẹp không hiền lành. Nó luôn ở trạng thái căng tràn, như muốn vỡ ra khỏi khung tranh. Chính cái năng lượng ấy làm nên tinh thần đặc biệt của triển lãm này. “Vũ điệu ngàn hoa” vì thế không chỉ là tên gọi, mà còn là một trạng thái thị giác và tâm hồn mà anh gửi đến người xem. Nói dễ hiểu, Vĩnh vẽ không phải để kể chuyện, mà để làm cho người ta “ngợp”. Ngợp trong màu, ngợp trong nhịp, ngợp trong cái năng lượng Đà Lạt cuồn cuộn mà hoa là cái cớ".

“Làm giám tuyển lần này, tôi chỉ nói gọn: Trần Thế Vĩnh không vẽ hoa, mà vẽ sự sống, vẽ cái rực rỡ đến mức muốn nổ tung. Và đó chính là cái ngầu nhất của Vũ điệu ngàn hoa”, theo Phan Trọng Văn.

“Vũ điệu ngàn hoa” mở cửa đến ngày 27/10, vào xem tự do.