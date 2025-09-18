Văn học Việt Nam sau 50 năm: Như cánh rừng nhiều chủng loại

(Ngày Nay) -Không chỉ một cuộc hội thảo vừa diễn ra tại TPHCM hôm 16/9, mà vào ngày 26/9 tới đây tại Đà Nẵng và ngày 6/10 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức để các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học cùng bàn thảo về văn học Việt Nam để tìm ra “Thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam sau năm 1975 - diện mạo, khuynh hướng và thể loại”.

Theo nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Việc Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức chuỗi các cuộc hội thảo mang tinh thần tổng kết này, không phải nhằm đoạn tuyệt hay kết thúc một giai đoạn văn học, trái lại, mục đích chính là để góp phần tạo đà cho bước phát triển tiếp theo một cách liền mạch hơn, vững vàng hơn, chuyên nghiệp, chất lượng hơn”.

Sự biến chuyển của nửa thế kỷ chất chứa ý chí hồi sinh

Trong đề dẫn hội thảo hôm 16/9 tại TPHCM, nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng: “Nhìn nhận thật khách quan và kỹ lưỡng, ta sẽ thấy từ 1975 đến nay, đất nước đã trải qua những cung bậc biến chuyển hết sức phức tạp. Đó là sự biến chuyển của nửa thế kỷ chất chứa ý chí hồi sinh, khát vọng vươn dậy để phát triển sau những tháng năm dằng dặc chìm trong điêu linh chiến tranh. Chúng ta đã đi từ lòng kiêu hãnh của người tồn tại sau cuộc chiến sang lo âu, lúng túng của người chưa nhận rõ con đường cần đi trong hòa bình. Chúng ta đã đi từ sự thống nhất ý chí chung của cộng đồng sang đến sự xé lẻ, phân rã do mưu cầu riêng của mỗi cá thể. Và chúng ta đã đi từ sự eo hẹp theo mọi nghĩa, cả vật chất lẫn tinh thần, sang đến phát triển cởi mở, đa dạng như hiện tại. Tất cả các cung bậc biến chuyển ấy đã nhào nặn nên xã hội Việt Nam và con người Việt Nam ngày hôm nay.

Với đặc trưng căn bản là bám sát để phản ánh thân nhiệt đời sống xã hội, văn học Việt Nam 50 năm qua, không ít thì nhiều cũng trải qua ngần ấy những cung bậc của chuyển động nhận thức và cảm xúc”.

“Không thể phủ định được rằng, từ những bước đổi thay về cơ chế xã hội theo tinh thần ngày càng tự do, đa chiều, đã tác động rất lớn tới sự phát triển văn học. Kết quả là, khi nhìn vào số lượng tác giả cũng như tác phẩm văn học trong nửa thế kỷ qua, chúng ta thấy đã hình thành một vóc dáng bề thế trên diện rộng của văn học. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, giữa số lượng với chất lượng, giữa bề rộng với độ sâu là cả một khoảng cách lớn mà chỉ có tài năng cộng với bầu khí quyển tự do thực sự mới đủ sức san bằng được.

Văn học 50 năm qua giống như một cánh rừng, đó là cánh rừng nhiều chủng loại, nhiều kích thước khác nhau, thậm chí rất khác nhau cùng chen vai thích cánh sinh tồn. Muốn đánh giá cánh rừng, trước hết cần đánh giá từng khu vực, từng chủng loại, từ đó mới có thể bao quát chính xác hơn trên bình diện rộng thể trạng của cánh rừng ấy.

Đánh giá, tổng kết nửa thế kỷ văn học kể từ sau 1975 tới nay, cũng tương tự. Cũng đòi hỏi sự nhìn nhận từng phân khúc, từng thể loại với các khía cạnh về tư duy nghệ thuật, về nhân sinh quan, cùng đặc trưng quan điểm tiếp cận, bút pháp, hình tượng nghệ thuật, cả vấn đề nhận thức về sứ mệnh cũng như vai trò của lòng quả cảm và tinh thần độc lập mà người sáng tạo cần phải có”, theo nhà thơ Nguyễn Bình Phương.

Văn học góp phần giúp điện ảnh, sân khấu

“Văn học luôn là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim cày xới, khai thác và làm nên kịch bản đầy chất văn học cho phim điện ảnh và phim truyền hình. Lịch sử điện ảnh Việt Nam cũng cho thấy, đa phần những phim có được giá trị nghệ thuật cao đều là những bộ phim được chuyển thể từ những tác phẩm văn học có giá trị”, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, khẳng định.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân tổng kết tầm quan trọng của văn học với điện ảnh và sân khấu tại TPHCM: “Gần đây những bộ phim dựa vào một số truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc... đã luôn gây sốt vé tại các rạp chiếu phim. Trước đây, thập niên 80 của thế kỷ trước, phim Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, dựa theo những truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã tạo nên vị thế điện ảnh của Việt Nam trên những Liên hoan phim thế giới. Rồi nhiều phim khác, như Vĩnh biệt mùa hè, Ngọc trong đá dựa theo hai tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Đông Thức; Mùa len trâu dựa theo những truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam; Ông cá hô dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Văn Thảo; Chim phóng sinh dựa theo truyện ngắn của Nguyễn Hồ; Con thú tật nguyền, Bụi hồng, Gái nhảy dựa theo những truyện ngắn của Ngụy Ngữ; Cấp cứu, Đất khách dựa theo truyện ngắn của Lý Lan...

Tác phẩm văn học hiện diện, luôn giữ vị trí quan trọng trong dòng phim truyền hình nhiều tập, có thể kể: Ván bài lật ngửa dựa theo tiểu thuyết tiểu thuyết Giữa biển giáo rừng gươm của Nguyễn Trương Thiên Lý; Đất phương Nam dựa theo tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi; Dưới cờ đại nghĩa dựa theo tiểu thuyết Người Bình Xuyên của Nguyên Hùng; Đứng trước biển, Những khoảng cách còn lại, Cù lao Tràm của Nguyễn Mạnh Tuấn; Giã từ dĩ vãng, Cầu thang tối của Võ Phi Hùng; Người trong cuộc, Gió qua miền tối sáng của Mường Mán; Người đẹp Tây Đô dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Trầm Hương; Xóm Nước Đen dựa theo Linh hồn thiếu phụ của Trần Tử Văn...”.

Văn học được sáng tạo ở TPHCM trong 50 năm qua còn góp phần rất lớn cho lĩnh vực sân khấu sáng đèn hàng đêm. Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân: “Kịch bản sân khấu, một thể loại văn xuôi phát huy ưu thế tại TPHCM, là một trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, trong đó hoạt động sân khấu đã đạt được nhiều thành quả đáng kể với nhiều vở diễn (kịch nói, cải lương, hát bội) đi vào ký ức khán giả. Phần nhiều vở diễn được dàn dựng từ kịch bản văn học của nhiều nhà văn - tác giả sân khấu như: Minh Khoa, Ngọc Linh, Phi Hùng, Lê Duy Hạnh (bốn tác giả Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật) với những vở diễn tiêu biểu: Người ven đô, Võ Văn Tần và Hồ Huấn Nghiệp (Minh Khoa); Thất trảm sớ, Người giữ mộ và Cho đời soi gương (Phi Hùng), Ngôi nhà không có đàn ông, Ngôi nhà thiếu đàn bà, Vết thương ngày cũ... (Ngọc Linh); Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc, Mặt trời đêm thế kỷ, Trời Nam, Diễn kịch một mình... (Lê Duy Hạnh); nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc với tập kịch bản văn học Cô đào hát với nhiều kịch bản được dựng thành vở kịch: Cô đào hát (cũng được sáng tác từ truyện ngắn Bàn thờ tổ của một cô đào hát của nhà văn Nguyễn Quang Sáng), Người đàn bà thất lạc, Hãy yêu nhau đi, Tiên Nga...”

Bản thân nhà văn Trịnh Bích Ngân với ba tập kịch bản văn học: Dòng xoáy nghiệt ngã, Gương mặt kẻ khác, Vương quyền;nhà văn Nguyễn Thu Phương với hai tập kịch bản văn học Lối nhỏ vào đời, Cây lẻ bạn, cả hai đều có nhiều kịch bản được dàn dựng, biểu diễn… và nhiều, khá nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn được các nhà viết kịch chuyển thể hoặc cảm tác, phóng tác thành những vở diễn có giá trị trên sân khấu. Gần đây, lĩnh vực sân khấu có thêm hai tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước - nhà viết kịch Lê Chí Trung và Lê Thu Hạnh. Nhà viết kịch Nguyễn Thanh Bình với nhiều kịch bản văn học được dàn dựng thành những vở diễn đi vào lòng người. Một số tác giả có nhiều vở diễn sáng đèn ở nhiều sân khấu suốt nhiều năm qua, như: Vương Huyền Cơ, Đăng Minh, Đăng Nhân, Nguyễn Kháng Chiến, Ngọc Trúc…

Thơ Việt cần sự đồng hành của nhà phê bình

Dù mỗi lần trao đổi chung quanh một vấn đề thi ca, các nhà phê bình thường xuyên thiếu một chút bình tĩnh, nhưng vẫn tạo ra không khí học thuật sôi nổi và gợi mở nhiều sắc thái thẩm mỹ tiếp nhận. Không có sự song hành của nhà phê bình đích thực, thơ Việt rơi vào vùng sáng tối miễn cưỡng vàng thau lẫn lộn. Thơ in rất nhiều mà người đọc rất ít. Nhà thơ in thơ, có thể chấp nhận tốn kém tiền bạc, nhưng làm sao chấp nhận tri âm chìm khuất? Không gian dành cho thơ càng ngày càng chật hẹp. Báo chí chỉ đăng những bài thơ nhẹ nhàng du dương, còn những bài thơ nhói buốt về thế sự ngổn ngang và những bài thơ day dứt về nhân phẩm hao hụt, vẫn không có điều kiện được trình bày một cách trang trọng. Thơ Việt tạm thỏa mãn với những niềm riêng nho nhỏ thầm kín, những vần điệu chăm chút cẩn thận, những tâm tư gửi gắm rụt rè… Những nhà thơ sốt ruột với cách tân thi pháp, những nhà thơ quặn thắt với mệnh kiếp lênh đênh, cứ dần mờ mịt áo gấm đi đêm.

Khi không có nhà phê bình góp phần định vị giá trị, thì việc chuyển ngữ thơ Việt để giới thiệu với bạn bè quốc tế cũng đầy gian nan. Ngoài tác phẩm của một số danh nhân được tổ chức dịch thuật công phu như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu… thì hầu hết các nhà thơ hôm nay chủ yếu tận dụng kết nối cá nhân để đưa thơ mình ra thế giới. Sự cố gắng phi thường của một thiểu số nhà thơ rất đáng khâm phục, nhưng chất lượng bản gốc và bản dịch vẫn không lấy gì đảm bảo chất lượng thơ Việt thời hội nhập. Bởi lẽ, một tác giả chưa có tính đại diện cho phong vị một xứ sở thì khó lòng chinh phục thiên hạ xa xôi. (theo Nhà nghiên cứu văn học Lê Thiếu Nhơn)