Văn nghệ sĩ TPHCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi

(Ngày Nay) - Ngày 1/10, UB MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra.
Vợ chồng NGƯT Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu tham gia đóng góp
Nhiều văn nghệ sĩ đã có mặt và đóng góp, như: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSND Phượng Loan, vợ chồng nhà giáo ưu tú Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu, vợ chồng NSƯT Lê Tứ và nghệ sĩ Hà Như, NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Quốc Thảo, nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ Anh Bằng, ca sĩ Minh Sang, ca sĩ Jack Long…

Văn nghệ sĩ TPHCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi ảnh 1

Các văn nghệ sĩ TPHCM đóng góp gần 300 triệu đồng trong sáng 1/10

NSND Mỹ Uyên chia sẻ, những ngày này, giới sân khấu TPHCM đang chuẩn bị cho dịp giỗ Tổ truyền thống và kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch). Thế nhưng cũng thời gian này, năm ngoái và năm nay, chị cùng các anh chị em nghệ sĩ ở Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ đều đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để gửi ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi thiên tai. Đây là điều không ai muốn nhưng dịp “Tết nghề” của nghệ sĩ lại thường trùng mùa bão và người nghệ sĩ chỉ có thể đóng góp chút tâm sức của mình chia sẻ cùng đồng bào, mong đồng bào nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Ca sĩ Minh Sang cũng đã hoãn kế hoạch ra mắt MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam, kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm. “Mình chỉ góp một chút công sức của mình cùng với anh chị em trong đội Tình nguyện viên nghệ sĩ ủng hộ quỹ cứu trợ lần này. Hy vọng mỗi người trên đất nước cùng chung tay hỗ trợ, san sẻ cùng đồng bào thời điểm khó khăn này” – ca sĩ Minh Sang nói.

Văn nghệ sĩ TPHCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi ảnh 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi thư cám ơn đến các văn nghệ sĩ đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Trong buổi sáng 1/10, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận được 291.800.000. Những ngày tới, hoạt động quyên góp ủng hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại các sân khấu như một nghĩa cử tốt đẹp trong ngày giỗ Tổ truyền thống ngành sân khấu.

