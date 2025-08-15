Vì sao gà lôi trắng gây nuôi thành công vẫn thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm?

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.
Vì sao gà lôi trắng gây nuôi thành công vẫn thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm?

Chiều 14/8, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết gà lôi trắng đã được gây nuôi thành công trong điều kiện nuôi nhốt tại một số cơ sở nuôi, tuy nhiên việc gây nuôi thành công chưa phải là lý do để đưa loài này ra khỏi danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Lý do quần thể tự nhiên loài này được đánh giá là bị suy giảm do mất sinh cảnh sống, bị săn bắt làm thực phẩm, làm cảnh; kích cỡ quần thể ước tính dưới 10.000 cá thể và số lượng cá thể trưởng thành của mỗi tiểu quần thể dưới 1.000 cá thể, nên Sách Đỏ Việt Nam xếp loài này ở bậc sẽ nguy cấp.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, việc đưa gà lôi trắng vào Danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm phù hợp với tiêu chí nhóm IIB quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Vậy người dân có thể nuôi nuôi gà lôi trắng hay những động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm? Theo đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, kể từ ngày 1/7/2025, người dân có thể được phép nuôi gà lôi trắng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

Tuy nhiên, hoạt động nuôi cần phải tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi, mở sổ theo dõi nuôi, thực hiện thủ tục xác nhận bảng kê lâm sản khi mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục kiểm dịch động vật, chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Việc gây nuôi hợp pháp cũng có thể được xem là một trong những giải pháp được khuyến khích để bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, giúp tạo ra quần thể dự phòng, phục vụ cho công việc nghiên cứu khoa học, duy trì nòi giống, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng lưu ý khi một cơ sở nuôi vi phạm các quy định, thì việc quyết định mức độ xử lý hành chính, hình sự liên quan đến hoạt động nuôi, mua bán động vật nguy cấp, quý, hiếm theo từng vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng theo quy định.

Đối với việc chuyển gà lôi trắng từ nhóm IB sang nhóm IIB, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết hiện có những thay đổi về mức độ bảo vệ và áp dụng xử phạt như sau: Loài nhóm I bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại; trong khi đó loài nhóm II hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Về xử lý vi phạm hình sự, đối với loài nhóm I xử lý theo quy định tại Điều 244 (có thể bị phạt tù lên đến 15 năm) trong khi đó loài nhóm II xử lý theo quy định tại Điều 234 Bộ luật Hình sự (có thể bị phạt tù lên đến 12 năm).

Về xử lý vi phạm hành chính, theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (sửa đổi tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), các mức xử lý vi phạm hành chính đối với loài nhóm I và nhóm II cũng có sự khác nhau tùy từng hành vi vi phạm cụ thể.

Vì vậy, để tránh nuôi gà lôi trắng như trường hợp anh Thái Khắc Thành mới đây, người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi bắt đầu nuôi các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; xác định rõ loài động vật nuôi có thuộc Danh mục quý hiếm, nguy cấp hay không.

Nếu có, người dân cần phải liên hệ với cơ quan chuyên môn địa phương để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký nuôi theo đúng quy định, tránh nuôi tự phát, buôn bán khi chưa đáp ứng được các quy định.

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Thông tư số 27 đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi về các địa phương, trong đó đã nêu rõ tên khoa học, tên tiếng Việt của từng loài.

Về phía cơ quan quản lý, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho rằng để nâng cao nhận thức của người dân về các loài động vật quý hiếm, nhất là các loài ít phổ biến như gà lôi trắng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.

“Yếu tố quan trọng nhất, là sự chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức của người dân trong bối cảnh việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thống rất dễ dàng như hiện nay,” đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh.

PV
gà lôi trắng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số nước ở châu Á, BS CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi về nguồn gốc, cách thức lây truyền, và cách phân biệt của bệnh này.
Ảnh minh họa
Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống khu vực Al-Rimal, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bước ngoặt hay sai lầm chiến lược?
(Ngày Nay) - Kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel được coi là bước ngoặt lớn sau gần 2 năm chiến sự, nhưng cũng dấy lên lo ngại sẽ kéo quốc gia này vào một cuộc xung đột không lối thoát cả về quân sự lẫn chính trị.
Quang cảnh Hội thảo Khoa học Quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025.
Hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt. Hội thảo đã quy tụ các cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan quản lý của Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế hàng đầu và sự đồng hành của Tập đoàn TH.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng nhiều lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh).
Ukraine và châu Âu căng thẳng chờ kết quả thượng đỉnh Mỹ - Nga
(Ngày Nay) - Cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8, đang khiến Ukraine và nhiều nước châu Âu quan ngại, khi triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhượng bộ lãnh thổ.