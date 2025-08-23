Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối (Ngày Nay) - Mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển vào Học viện Quân y.

Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ (Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Việc tự chủ chip tại Việt Nam cần một lộ trình thực tế và có chọn lọc (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, việc tự chủ chip tại Việt Nam cần một lộ trình thực tế và có chọn lọc vì khó cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc bán dẫn siêu tiên tiến vốn đòi hỏi vốn đầu tư hàng chục tỷ USD.

Chính sách thuế của Mỹ đưa Ấn Độ và Trung Quốc xích lại gần nhau? (Ngày Nay) - Trong một bước tiến ngoại giao quan trọng, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí nối lại các chuyến bay thẳng và thúc đẩy thương mại song phương, thể hiện nỗ lực hàn gắn quan hệ vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020.

Túi ‘phân hủy sinh học’ của MM Mega Market Việt Nam khó… phân hủy sinh học! (Ngày Nay) - Hàng loạt sản phẩm của MM Mega Market Việt Nam trên nhãn có ghi “phân hủy sinh học”, nhưng thành phần chính lại được xếp vào nhóm "bao bì nhựa khó phân hủy sinh học ”!

Nam Long ADC và Cen Land hợp tác khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc (Ngày Nay) -Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừachính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.

Mỹ ngừng cấp thị thực lao động cho các tài xế xe tải nước ngoài (Ngày Nay) - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này vừa ngừng cấp thị thực lao động cho các tài xế xe tải nhập cư. Động thái này được đưa ra sau vụ một tài xế xe tải mang quốc tịch Ấn Độ, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Florida.

Google sẽ cung cấp miễn phí cho Chính phủ Mỹ các công cụ liên quan đến trợ lý ảo Gemini (Ngày Nay) - Ngày 21/8, Chính phủ Mỹ thông báo công ty Google sẽ cung cấp gần như miễn phí các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến trợ lý ảo Gemini cho các cơ quan liên bang của nước này.

Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu (Ngày Nay) - Các vụ cháy rừng dữ dội đang hoành hành khắp Tây Ban Nha vào mùa Hè năm nay được xem là lời cảnh báo đối với những nước khác tại châu Âu về những mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu và là Giáo sư địa lý tự nhiên tại Đại học Barcelona, ông Javier Martin-Vide.