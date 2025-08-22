Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

(Ngày Nay) -  Ngày 21/8/2025, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã phối hợp với trường Đại học EuropeanCityUniversity (Pháp) trao bằng công nhận các chức danh Giáo sư, Tiến sĩ danh sự, Viện sĩ danh dự... cho những cán bộ của Viện có cống hiến cho cộng đồng, xã hội trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế...
Đoàn công tác chụp ảnh kỉ niệm với lãnh đạo trường Đại học EuropeanCityUniversity tại lễ trao bằng tốt nghiệp
Đoàn công tác chụp ảnh kỉ niệm với lãnh đạo trường Đại học EuropeanCityUniversity tại lễ trao bằng tốt nghiệp

Chương trình do Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng Công ty Hoàng Kim, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp văn hóa cộng đồng du lịch phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của Viện trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực.

Tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp tại trường Đại học EuropeanCityUniversity (Pháp) có nhà báo Lại Đức Hồng – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển; Bà Chử Thị Thu Hoài – Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Quỳnh Hoa - Trung tâm Thông tin UNESCO (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) và đại diện lãnh đạo trường Đại học EuropeanCityUniversity.

Theo đó, danh sách các cán bộ của Viện được trao Bằng danh dự tại Pháp là:

GS.TS danh dự Lương y Vũ Văn Hồng – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phát triển văn hoá và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: nhận bằng Viện sĩ.

GS.TS Mai Thị Hồng Xuân (Sư Cô Thích Nữ Diệu Hương) - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học về Nghiên cứu văn hóa Phật giáo, Viện phát triển văn hoá và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Nhận bằng Viện sĩ.

TS Phạm Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát triển văn hoá và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Nhận bằng GS học hàm.

Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc Hoàng Văn Toàn – Phó Chủ tịch HĐKH Viện phát triển văn hoá và CSSK cộng đồng, Chủ nhiệm phòng chẩn trị YHCT Hoàng Minh Đường: Nhận bằng Cử nhân Quản lý Đông y.

Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc Lê Thị Hồng Oanh – Phó Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Nam (thuộc Viện phát triển văn hoá và Chăm sóc sức khỏe cộng Đồng), xã Hoài Đức, tỉnh Bình Thuận: Nhận bằng Cử nhân Quản lý Đông y.

Ông Bùi Tấn Hải (Thượng tọa, Lương y Thích Chiếu Hội) - Trụ trì Chùa Thiên Ân, xã Phú Giáo, TP HCM - GĐ Trung tâm chăm sóc sức khỏe Thiên Ân Đường – Cảnh Y Đường: Nhận bằng GS danh dự.

Ông Nguyễn Như Chương – Viện đào tạo Quốc tế: Nhận bằng GS danh dự về Quản lý Giáo dục.

Ông Bùi Hoàng Anh - TGĐ Công ty Hoàng Kim nhận Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Huy Hồng- xã Hoằng Đạt, tỉnh Thanh Hoá: Nhận bằng TS danh dự.

Bà Lê Thị Lan Anh: Nhận bằng TS danh dự về văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Bà Đỗ Thanh Thúy : Nhận bằng TS danh dự về văn hóa và giáo dục.

Ông Nguyễn Việt Hùng: Nhận bằng TS danh dự.

Đây đều là những bằng danh dự, tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế..., là động lực để các cán bộ của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục trau dồi năng lực, trí tuệ, tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Một số hình ảnh trao bằng tốt nghiệp:

Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 1

Hòa thượng Thích Thiện Tấn nhận Bằng Viện sĩ.
Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 2
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nhẫn nhận Bằng Tiến sĩ danh dự
Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 3

Thầy Đỗ Tấn Hải nhận Bằng Tiến sĩ danh dự
Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 4

Đại học EuropeanCityUniversity trao bằng Cử nhân Quản lý Đông y cho y sĩ y học cổ truyền Đặng Kim Nhị

Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 5

Thầy thuốc tiêu biểu Lê Thị Hồng Oanh nhận Bằng Cử nhân quản lý Đông y
Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 6

Lương y Vũ Văn Hồng nhận bằng Viện sĩ danh dự
Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ảnh 7
Ông Nguyễn Huy Hồng nhận Bằng tiến sĩ danh dự
