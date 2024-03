Vụ cháy toà nhà OCD Plaza: Ngọn lửa bắt nguồn từ biển quảng cáo quán bar?

Vụ cháy lớn nhanh chóng được dập tắt

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 9h30 phút ngày 12/3, Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo tại tòa nhà Trung tâm thương mại OCD Plaza (số 1 Ô Chợ Dừa) bất ngờ xảy ra cháy dữ dội. Lửa và khói bốc lên cao hàng chục mét tại khu vực tầng thượng của tòa nhà. Vị trí này được xác định là quán kinh doanh karaoke, cà phê, quán bar.

Ngọn lửa xuất phát từ quán karaoke trên tầng mái của tòa nhà, sau đó lan khắp tầng. Cột khói lửa bốc cao ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ. Vài chục người ở phía trong tháo chạy ra ngoài. Khi xảy ra cháy, khu vực biển quảng cáo điện tử tòa nhà bốc cháy dữ dội, các tia lửa bắn ra nổ như pháo hoa và rơi xuống một số ngôi nhà phía dưới làm cháy lan.

Đến 9h43 cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang của Công an quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Công an TP. Hà Nội) tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường, qua nắm bắt thông tin, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai tổ trinh sát tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó, chỉ đạo các mũi triển khai phun bọt chữa cháy khoanh vùng để khống chế đám cháy, không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực, công trình lân cận.

Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy, đến khoảng 10h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người; kịp thời ngăn cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận. Theo nguồn tin từ TTXVN, nguyên nhân xảy ra vụ cháy rất có thể do chập bảng điện trên nóc tòa nhà.

Tòa nhà OCD Plaza nằm ở góc phố Ô Chợ Dừa và đường Đê La Thành; rộng khoảng 500 m2, với quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, được đưa vào hoạt động năm 2007. Tuy nhiên, trên thực tế, toà nhà này hiện cao tới 9 tầng; trong đó tầng 9 (tầng mái của toà nhà) là khu vực kinh doanh cà phê, quán bar, nhà hàng, karaoke; tầng dưới là ngân hàng, tiệm massage, cửa hàng thời trang...

Công trình không phép ngày càng "phình to"?

Quá trình ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực tầng mái của toà nhà này vốn là một công trình “chuồng cọp” được làm khung sắt, được sử dụng làm nơi kinh doanh quán cafe, quán bar có tên Hybra On Top…

Trước khi vụ cháy xảy ra, nơi đây vốn được các “dân chơi” truyền tai nhau là tổ hợp vui chơi giải trí hoạt động “thâu đêm suốt sáng”. Bảng điện quảng cáo của quán bar Hybra On Top được lắp đặt che gần như kín mít một mặt của công trình “chuồng cọp” này.

Trước đó, vào năm 2019, người dân sinh sống tại khu vực từng phản ánh việc chủ đầu tư toà nhà này đã tự ý xây dựng công trình "chuồng cọp" không phép phía trên nóc tòa nhà để phục vụ cho mục đích kinh doanh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đến ngày 29/11/2019, UBND quận Đống Đa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế O.C.D do đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Tại quyết định này, UBND quận Đống Đa yêu cầu chủ đầu tư phải đình chỉ việc thi công xây dựng công trình, tuyệt đối không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng: "Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính nếu chủ đầu tư chưa được cấp giấy phép điều chỉnh thì phải tự khắc phục, phá dỡ bộ phận công trình vi phạm", văn bản của UBND quận Đống Đa nêu rõ.

Cũng theo phản ánh của người dân, kể từ sau khi bị xử phạt cho đến thời điểm hiện tại, không rõ chủ đầu tư toà nhà OCD Plaza đã được cấp giấy phép điều chỉnh đối với công trình “chuồng cọp” nằm trên nóc toà nhà này hay chưa. Chỉ biết rằng, công trình từng bị xử lý vì vi phạm trật tự xây dựng này không những không bị tháo dỡ mà còn có dấu hiệu “phình to” hơn. Các hoạt động kinh doanh cũng được tiến hành rầm rộ hơn.

Tình trạng này đang làm dấy lên nhiều dấu hỏi lớn về việc liệu một công trình xây sai phép như tầng mái toà nhà OCD Plaza có đủ điều kiện để đi vào hoạt động kinh doanh; có đảm bảo được các điều kiện về an toàn PCCC hay không? Công trình đã được nghiệm thu về PCCC chưa? Công tác quản lý, rà soát trật tự xây dựng đối với công trình toà nhà Trung tâm thương mại OCD kể từ thời điểm xảy ra sai phạm đến nay; cũng như kết quả kiểm tra, rà soát về đảm bảo an toàn PCCC của công trình suốt thời gian qua như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, PV Ngày Nay đã liên hệ phường Ô Chợ Dừa để tìm hiểu thông tin; nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!