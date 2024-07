Ngày Nay số 386

Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân” của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hômnay.” Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác Đảng và xây dựng Đảng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựngĐảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ bản chất của Đảng, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ởViệt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm2045” [1]. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc,”“Văn hóa còn thì Dân tộc còn,”Nhà văn hóa Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnhđạocủađồng chí Nguyễn Phú Trọng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc lĩnh vực văn hóa; Hội nghị toàn quốc vềvănhóa củaĐảng sau hơn 70 năm là dấu mốc gắn sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêmminh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cáchmạng, bản lĩnh, trình độ trí tuệ, tính tiên phong, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ gắn bómật thiết với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội thực sự “là đạo đức, là văn minh.” Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn đau đáu với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạnmới, đặt mục tiêu“Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng Người dân làngThượngĐiện, TPHải PhòngđónTổngBí thưNguyễnPhúTrọngvềdựvà chungvui Ngàyhội“Đại đoànkết toàndân tộc”tháng11/2017. Ảnh: TTXVN. NGAYNAY.VN TRỌN ĐỜI Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 2

kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triểnđất nướcphồnvinh, hạnh phúc. Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, đồng chí Nguyễn Phú Trọngđã cùngBanChấphành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật “Ngoại giao cây tre”; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giaoViệt Nammang đậmbản sắc“cây treViệt Nam.” Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản sắc “Ngoại giao cây tre” được phát huy mạnh mẽ, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay và cũng chưa bao giờViệt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại. Thời kỳ kiêm nhiện chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vữngmạnh, đoàn kết gắn bó. Đồng chí thường xuyên căn dặn lực lượng vũ trang phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất,” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “dựa vào dân mà làm việc,” “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân,”gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vữngmạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh đồng chí nêu rõ “Nhà nước pháp quyền XHCN về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ XHCN là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa sốNhân dân” [5]. Về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đồng chí khái quát “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển” [6], “mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội…, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công, những người không may gặp khó khăn, cơ nhỡ.” Dưới sự lãnhđạocủađồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng tađãbanhành cácNghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảođảmquốc phòng, anninh Sáu vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạch định mục tiêu, tầmnhìn, phươnghướng, giải pháp nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủcộnghòa, nay làCộnghòa XHCN Việt Nam, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc nămchâu. kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người, lấy Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Về Đảng, đồng chí khẳng định “Đảng ta phải có trách nhiệmcaonhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân” [2]; “đường lối củaĐảngmàkhôngphảnánh được lợi íchcủaNhândân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, là đường lối sai lầm” [3], “liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sứcmạnhcủaĐảng” [4]. Phân tích sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa với Nhà nước phápquyền tưbản chủnghĩa, Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; khẳng định một nhân cách lớn, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,”giữ vững nguyên tắc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “chí công vô tư,” lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người..., được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởngHồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. n TổngBí thưNguyễnPhúTrọngvà các đại biểu thamdựHội nghị biểudươngChủ tịchMặt trậnTổquốc cấpxã vàTrưởngbanCông tácMặt trận tiêubiểu toànquốc giai đoạn2017-2022, ngày 26/11/2022 tại HàNội. Ảnh: TTXVN. [1] Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ươngĐảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiệnNhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩaViệt Nam trong giai đoạnmới. [2] Nguyễn PhúTrọng: Xây dựng và chỉnh đốnĐảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.65. [3] Nguyễn PhúTrọng: Xây dựng và chỉnh đốnĐảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.66. [4] Nguyễn PhúTrọng: Xây dựng và chỉnh đốnĐảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.86. [5] Nguyễn PhúTrọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.29. [6] Nguyễn PhúTrọng: Xây dựng và chỉnh đốnĐảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.180. NGAYNAY.VN VÌ NƯỚC,VÌ DÂN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 3

Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết “Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng” của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dấu ấn của Tổng Bí thư trong công tác tư tưởng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đồng chí để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối ở tầm chiến lược; xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm lớn đối với công tác tư tưởng của Đảng. Trải qua các cương vị quan trọng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, Đồng chí đã chứng tỏ là một nhà chính trị, nhà tư tưởng đặc biệt xuất sắc. Trong mọi hoàn cảnh, Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản có tầm nhìn chiến lược; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, các nguyên tắc của Đảng; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tiền phong, gương mẫu, khiêm tốn, bình dị, gần gũi nhân dân. 1. Trên cương vị là một nhà lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp, cống hiến đặc biệt, với nhiều công trình, tác phẩm, sách, bài viết mang tầm lý luận, có giá trị cao. Trong các công trình của mình, Đồng chí đã tổng kết sâu sắc thực tiễn, nâng lên thành lý luận đường lối đổi mới. Đồng thời, tuyên truyền Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh mới của thời đại, khi mục tiêu, chủ thuyết, thực tiễn đặt ra nhiều thách thức đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, nhất là thách thức đấu tranh tư tưởng trong bối cảnh thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực sau bài học xương máu về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng…, Đồng chí luôn trăn trở, đau đáu làm thế nào để Đảng ta hiện thực hóa thành công học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo Đồng chí, trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu của công tác lý luận trong thời kỳ mới, lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, phải có tầm nhìn vượt trước và tạo đột phá về lý luận phát triển, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng. khách quan và chủ quan, nhất là về xây dựng Đảng và triển khai tổ chức các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào đường lối, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, của dân tộc và Nhân dân ta vào con đường đã chọn, với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, Đồng chí luôn dành thời gian tổng kết thực tiễn, nâng tầm thành lý luận trên các lĩnh vực, rồi vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác lãnh đạo của Đảng, đúc rút thành các bài học kinh nghiệm, các mối Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”; “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…Các tác phẩmcủaĐồng chí đã tác động lớn đến nhận thức chính trị tư tưởng trong Đảng và xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cả phương diện Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén và tinh thần cách mạng tiến công, Đồng chí đã có nhiều công trình hết sức sâu sắc, có giá trị lý luận, thực tiễn và hành động cao về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiêu biểu như các tác phẩm: “Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã”; “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt TổngBí thưNguyễnPhúTrọngdựHội nghị toànquốc ngànhTổ chức xâydựngĐảngnăm2016. ẢnhTTXVN NGAYNAY.VN TRỌN ĐỜI Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 4

Nguyễn Phú Trọng của Đảng quan hệ lớn mang tính quy luật về xây dựng chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thực tiễn đất nước, đóng góp vào sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với tư duy chiến lược của nhà lãnh đạo Đảng xuất sắc, Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, quan điểm, lập trường kiên định, nhất quán, tinh thần chiến đấu cách mạng không ngừng nghỉ của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí có nhiều đóng góp lớn đối với công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong việc bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn, trên cơ sở đó, hình thành quan điểm, đường lối của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, ngày càng sáng tỏ hơn về mô hình, mục tiêu, bước đi của thời kỳ quá độ. “Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”[1]. Điều này góp phần làm cho hệ tư tưởng của Đảng ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tư duy lý luận sắc sảo của Đồng chí đã trở thành ngọn cờ lý luận, tiên phong, quy tụ, dẫn dắt, định hướng rõ nét công tác chính trị, tư tưởng, lý luận của Đảng: (i) Hoạch định đường lối, tầm nhìn chiến lược của Đảng, của dân tộc và cách mạng Việt Nam; (ii) Coi trọng tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (iii) Chú trọng nguyên tắc sống còn, không cho phép“ngả nghiêng, dao động”: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. 2. Trên lĩnh vực công tác tuyên truyền, cổ động, báo chí, truyền thông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người làm báo thực thụ, rất sắc bén, trở thành cây đại thụ trong nền báo chí cách mạng Việt Nam [2]. Điểmđặc biệt nổi bật trong các bài viết của Đồng chí là mang tầm chiến lược, nhìn xa trông rộng, nhưng vô cùng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, mang tính chiến đấu cao và có sức lan tỏa, tác động, cảm hóa sâu sắc. Nhiều câu thơ, ca dao, tục ngữ, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổng Bí thư vận dụng trong lối viết báo, vừa thể hiện tính sắc sảo, tầm vóc trí tuệ chứa đựng tư tưởng chỉ đạo lớn lao của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thể hiện bút pháp phong phú, đa dạng của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Bởi vậy, nội dung thông điệp dù rất trừu tượng, từ học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đến lý luận xây dựng Đảng, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối văn hóa, đường lối đối ngoại, quốc phòng - an ninh… đều được truyền tải hết sức dung dị, dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trở thành“cẩm nang” sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị. Những bài viết, bài nói của Đồng chí góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm cho hệ tư tưởng của Đảng dần chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động hơn trong nhận diện, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minhmột số tổ chức, cá nhân vi phạm, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những bài viết, bài nói của Đồng chí góp phần định hướng dư luận tích cực, chủ động, kịp thời, dự báo đúng và trúng, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, xử lý thông tin từ khi mới manh nha, không để tích tụ thành vấn đề lớn. Những bài viết, bài nói của Đồng chí góp phần vào việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhanh chóng đưa các quyết sách của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trên tinh thần ý chí, quyết tâm, nỗ lực đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử với những dấu ấn nổi bật, làm cho tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng cao, bền vững. 3. Trên lĩnh vực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, coi trọng, quyết tâm rất cao, kiên quyết, kiên trì mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, thể hiện rõ nét qua các điểm nổi bật sau: Xem tiếp trang 22-23 TổngBí thưNguyễnPhúTrọngphát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ32, ngày 19/12/2023. ẢnhTTXVN NGAYNAY.VN VÌ NƯỚC,VÌ DÂN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 5

Đúngvàodịpkỷniệm 93 nămNgày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lậpBanChỉ đạoTrungươngvề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023), ngày 2/2/2023, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranhphòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ramắt. Theo Ban Nội chính Trung ương, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranhphòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua, đặc biệt là niềm tin trong Đảng, trong nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vai trò của Tổng Bí thư là rất lớn. Với ba phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo củaTổng Bí thư NguyễnPhúTrọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vấn đề lớn, trọng tâm liên quan đến gối” trong phòng, chống thamnhũng, tiêu cực. Đáng chúý, cuốn sáchnày sẽ giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Có thể nói rằng, xung quanh việc trả lời các câu hỏi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngđã lýgiảimột cáchkhoa học, thuyết phục, góp phần củng cố nhận thức và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc chiến camgo, phức tạp này. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quanĐảngTrung ương nhận định, cuốn sách đã hệ tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, kiên quyết, kiên trì củaTổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “ai nhụt chí thì dẹp sangmột bên cho người khác làm”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của thamnhũng”. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn cho rằng, với việc khẳng định, minh chứng bằng những lập luận và số liệu thuyết phục, những chỉ đạo đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi thông tin, tài liệu đã thể hiện suy nghĩ, quanđiểm, tư tưởng chống tham nhũng cách đây 50 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một quá trình, một chặng đường xuyên suốt, nhất quán về tư tưởng chống tham nhũng, tiêu cực củaTổng Bí thư. Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa hết sức sâu sắc không chỉ ở thời điểm ra đời trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang được chỉ đạo hết sức quyết liệt, mà còn giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện câu hỏi: Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới? Cuốn sách cũng giúp bạn bè quốc tế hiểu chúng ta hơn, họ tin chúng ta hơn, các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào Việt Nam, vì thế mà vị thế, uy tín nước ta được nâng cao hơn. GS.TS. Phùng Hữu Phú LÊTHỊ THANH HÀ, Trung tâmChính trị huyện Vĩnh Lộc, ThanhHóa Thông điệp từ cuốn sách quý phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chắc chắn sẽ được giải đáp thấu đáo qua cuốn sách, để mỗi người dân hiểu hơn về “cuộc chiến” này, về quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống thamnhũng, tiêu cực. Đáng chú ý, cuốn sách đánh dấu chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ởViệt Nam, nhưng có NGAYNAY.VN TRỌN ĐỜI Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 6

thống lại toàn bộ chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay, nêu rõ nguyên tắc, quan điểm, phương châm, định hướngnhiệmvụ, giải phápđể phòng, chống tham nhũng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu quyết tâm chính trị của Đảng, với cách làm bài bản, khoa học, từng bước vững chắc, thấu tình đạt lý, hiểu rõ tính nhân văn và nhân đạo của Đảng ta. “Cuốn sách cũng giúp bạn bè quốc tế hiểu chúng ta hơn, họ tin chúng ta hơn, các nhà đầu tư yên tâmhơn khi đầu tư vàoViệt Nam, vì thếmà vị thế, uy tín nước ta được nâng cao hơn”, GS.TS. Phùng Hữu Phú cho biết. Nhìn từ thực tiễn, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang có bước tiến mạnh, đột phá, thể hiện qua những con số tổ chức đảng, đảng viênmắc sai phạmbị xử lý, sốvụán, bị canbị khởi tốdo tham nhũng hay số tiền bất minh thu hồi được năm sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể, trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ án tham nhũng, 5.841 bị can; truy tố 2.628 vụ, 6.199 bị can. Đặc biệt, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, đã khởi tố, điều tra khoảng 4.200 vụ, 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó riêng các tội về tham nhũng đã có 455 vụ, 1.054 bị can bị khởi tố, điều tra (theo Báo cáo số 06, ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị). Riêng trong năm 2022, có gần 540 đảng viên bị kỷ luật do thamnhũng, cố ý làm của người đứng đầu Đảng ta trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (trong bài viết từ năm 1973, đồng chí đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí). Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Có thể nói, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn với nhiều thông điệp từ thực tiễn cuộc sống, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.n khi cơquanchứcnăngđãkhởi tố gần 90 người liên quan đến nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm. Những con số trên cho thấy quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong phát hiện, xử lý thamnhũng, tiêu cực, đưa nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này không chỉ là tuyên ngôn chính trị mà đã trở thành hành động thực tế. Được nghe, theo dõi các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội Đảng, các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... càng khẳng định những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trái; 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị thi hành kỷ luật (tăng 15 trường hợp so với năm trước). Các kết quả trên càng khẳngđịnh thêm thông điệp: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không ngừng, không nghỉ. Nhưngquan trọnghơn, chính là lấy lại được niềm tin của nhân dân, bởi chưa bao giờ nhân dân lại chứng kiến sự kiên quyết của Đảng đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, tiêu cực, vi phạm như thế. Nhiều ý kiến đã nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giữ vai trò như là một vị “nhạc trưởng”, là người“dẫn đường” trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngay những ngày đầu năm 2023, “lò lửa” chống thamnhũng vẫn tiếp tục cháy Bài đăng trongsách “TổngBí thưNguyễn PhúTrọngvới niềmtin củanhândân trong nước vàsựủnghộcủa bạnbèquốc tế” -Nhà xuất bảnChính trị quốc giaSự thật -Năm2023. NGAYNAY.VN VÌ NƯỚC,VÌ DÂN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 7

Đại sứ Vũ Quang Minh kể về những kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo Việt Nam giành được sự kính trọng đặc biệt của lãnh đạo các cường quốc, đồng thời rất bình dị, gần gũi với cán bộ, nhân dân. Trong cuộc đời ngoại giao của mình cho tới nay, tôi có may mắn và vinh dự hai lần đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức sở tại, nơi tôi là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam, đó là chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh từ 21-24/1/2013 với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và chuyến thăm lịch sử cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ 25-26/2/2019, với tư cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trước đó, tháng7/2017, tôi cũngđược vinh dự tháp tùng Tổng Bí thư thăm chính thức Campuchia. Cả ba chuyến thăm đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Việt Nam - Campuchia lên một tầm caomới. Nhưng không chỉ như thế, cũng được. Đại sứ thấy thế nào?”. Không thể tả được niềm vui của bà con Việt kiều khi bất ngờ Tổng Bí thư xuất hiện, chỉ sau vài phút được nghe thông báo là ông không tới dự được. Đó là một cuộc hội ngộ ấm áp và đầy tình đồng bào với những cảm xúc tôi chưa từng chứng kiến. Tổng Bí thư nói “Tôi hơi bị lạnh, nhưng tới đây với bà con, ấm áp xúc động lắm, khỏe hẳn lại rồi”. Mộtđiềurấtđặcbiệtnữa,ông sẵn lòngđồngý trả lời phỏngvấn báochí ngay tại cuộcgặpđầy xúc cảm này, mặc dù chúng tôi chưa kịp xin ý kiến trước. Và không chỉ báo chí Việt Nam thường trú tại London hay các nhà báo tháp tùng, mà cả BBCViệt Ngữ cómặt tại buổi gặp mặt. Tôi còn nhớ, đó là một câu hỏi của BBC về cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng Bí thư và Giáo hoàng trong chuyến thăm Italia và Vatican trước khi tới London. lập quan hệ ngoại giao giữa Việt NamvàVươngquốcAnh, 20năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, 20 năm Bộ Phát triển Quốc tế Anh hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, và đặc biệt là ba năm thực hiện hiệu quả hiệp định Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Trên xe, tôi tranh thủ báo cáo ông tình hình quan hệ hai nước vàmột số điểmchính trong chương trình chuyến thăm. Khi tới gần khách sạn, đột nhiên ông bảo: “Minh ơi, anh em có báo cáo anh, là hôm nay hơi muộn, trời lại trở lạnh, Sứ quán cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống sưởi không tốt, sợ anh có thể bị lạnh nếu vào gặp bà con, ảnh hưởng chương trình chính thức ba hôm tới. Tuy vậy, từ nãy đến giờ anh vẫn áy náy lắm, đã hẹn bà con mà phút chót anh lại không giữ lời, anh về nghỉ cũng không yên tâm. Anh vẫn muốn tới gặp gỡ bà con một lát thôi ba chuyến thăm lịch sử này còn giúp tôi được tậnmắt chứng kiến và tự hào về một vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam đã giành được sự yêu mến và kính trọng thực sự của lãnh đạo và nhân dân các nước, đồng thời hết sứcbìnhdị và gần gũi với cán bộ và người dân, quan tâm, lắngnghe và tôn trọng ý kiến của cánbộ, đảng viên. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, kể từ phút đầu tiên ông đặt chân tới London chiều tối muộn hơn 10 năm trước, hôm 21/1/2013. Tôi còn nhớ rõ, đó làmột ngàymùađông khá lạnh của London. Ông vừa qua một chặng công tác khá dài và trong thời tiết cũng không kém khắc nghiệt của mùa đông châu Âu sau khi thăm Bỉ, Liên minhChâuÂu,Vatican và Italia từ 17-21/1/2013 với chương trình hoạt động cực kỳ bận rộn và căng thẳng. Khi máy bay hạ cánh, các cán bộ tháp tùng cho tôi biết, Tổng Bí thư có lẽ bị cảm lạnh và khá mệt, vì vậy đề nghị tôi thay đổi chương trình, không mời ông tới gặp bà conViệt kiều tại trụ sởĐại sứ quán như dự kiến, mà cử Phó Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn XuânPhúc và các thànhviên thay mặt gặp, còn tôi thì đưa Tổng Bí thư từ sân bay về khách sạn để ông có chút thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho ba ngày cũng rất kín chương trình ở Vương quốc Anh. Chuyến thăm thực sự rất quan trọng và đặc biệt với cả hai nước, bởi đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư một Đảng Cộng sản đang cầmquyền sang thăm Vương quốc Anh - một nước tư bản lâu đời nhất, đồng thời đánh dấu bốn cộtmốc quan trọng: 40 năm ngày thiết Đôi giày cũ mòn giữa giá và vị Tổng Bí thư xắn tay VŨQUANGMINH - Đại sứViệt Namtại CHLBĐức, nguyênĐại sứViệt Namtại Vươngquốc Anh kiêmnhiệmIreland và tại Vươngquốc Campuchia TổngBí thưNguyễnPhúTrọngvàThái tửVươngquốc AnhCharles năm2013. ẢnhTTXVN Thủ tướngDavidCameronđónTổngBí thưNguyễnPhúTrọng thămchính thức Vươngquốc Anh, ngày 22/1/2013 tại số10phốDowningởThủđô London. ẢnhTTXVN NGAYNAY.VN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 8 TRỌN ĐỜI

trọng trách trong một (Chuyến thăm thứ hai là tới Lào, ngay trước chuyến thăm Campuchia này). Đây cũng là chuyến thăm đặc biệt thành công về mọi góc độ và Quốc vương, Hoàng mẫu hậu, Thủ tướng Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia, các vị Tăng thống cùng nhân dân Campuchia đã dành sự đón tiếp tình cảm, chân thành và trọng thị nhất cho ông và đoàn. Đặc biệt, với Bản Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia được hai bên thống nhất công bố dịp này, quan hệ gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc đã được đưa lênmột tầmcaomới. Tôi cũng rất cảmđộng vàbiết ơn ông, trong suốt chuyến đi hết sức bận rộn và đầy ắp các hoạt động chính thức, ông luôn canh cánh về vị thế pháp lý và cuộc sống của người dân gốc Việt tại Campuchia. Ông là người cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc đó, đã thấu hiểu và ủng hộ mạnh mẽ một loạt các kiến nghị mạnh dạn mang tính cách mạng của Đại sứ quán liên quan chính sách củaViệt Namvà sự hỗ trợ dành cho cộng đồng người Việt ở Campuchia, đặc biệt trong đó có việc chuyển trọng tâm từ dạy tiếng Việt sang dạy tiếng Khmer cho bà con và lớp trẻ để có thể sớm hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời tập “Chúng tôi đã nói với nhau về tinh thần Ki tô giáo chân chính, sống tốt đời, đẹp đạo”, Tổng Bí thư nói với BBC. Và BBC Việt Ngữ đã đưa toàn văn, không sửa, không“cân bằng”hay“bình luận” gì thêm. Việc thu xếp chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư còn có rất nhiều câu chuyện thú vị, vì tính chất đặc biệt của nó. Do NữhoàngAnhđãcamkết đónba nguyên thủquốc gia theonghi lễ cấp Nhà nước trong năm 2013, Nữ hoàng dù rất muốn nhưng cũng không thể chính thức tiếp đónTổng Bí thư ta. Tuy nhiên, Tổng Bí thư đã rất vui lòng khi tôi báo cáo: “Thưa anh, mặc dù vì lý do khách quan lễ tân, Nữ hoàng hiện tại của Vương quốc Anh không chính thức đón anh được, nhưng bà đã cử vị vua tương lai của Vương quốc Anh, Thái tử Charles, thay mặt Hoàng gia tiếp đón Tổng Bí thư”. Tổng Bí thư thực sự làmột vị lãnh đạo thông tuệ và không câu nệ lễ nghi. Tất nhiên, Vương quốc Anh đã dành cho Tổng Bí thư một sự đón tiếp hết sức trọng thị, với lời mời chính thức của Thủ tướng David Cameron và hội đàm với Tổng Bí thư, Thái tử Charles tiếp đón Tổng Bí thư tại Tư dinh, Chủ tịch Quốc hội hội kiến, và Ngoại trưởng thay mặt Chính phủ tổ chức chiêu đãi Đoàn. 10 năm sau, câu nói vui đó của tôi trở thành sự thật với lễ Đăng quang của Vua Charles Đệ tam tháng 5/2023 vừa qua. Món quà giản dị Một điều thú vị bất ngờ nữa, sau nhiều tháng, tôi được mời tham dự một Quốc yến của Nữ hoàng Anh tổ chức trong Điện Buckingham. Thủ tướng Anh David Cameron đang đứng trò chuyện với các thành viên Hoàng gia, nội các và ngoại giao đoàn, thấy chúng tôi thì bảo tất cả mọi người: “Tôi đang kể về quan hệ với Việt Nam đây, các ngài có biết không, tôi vẫn còn hết sức ấn tượng với chuyến thăm của ngài Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất kinh ngạc khi thấy giữa tôi - lãnh đạo một nước tư bản chủ nghĩa, đứng đầu một Đảng bảo thủ lâu đời của châu Âu, và lãnh đạo Đảng Cộng sản cầmquyền tạiViệt Nam-Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng, lại có thể tìm thấy và chia sẻ được nhiều điểm chung đến thế cả về mặt các giá trị lẫn những mối quan tâm và lợi ích then chốt. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất thân mật và bổ ích. Chúng ta thật sự là hai đối tác chiến lược đáng tin cậy của nhau”. Nếu còn điều gì mà tôi băn khoăn, thì đó là chúng tôi đã có một món quà quá giản dị tặng ông. Thường thì chúng tôi sẽ tìm một món quà đặc trưng của sở tại tặng kỷ niệm lãnh đạo ta, không mang giá trị tài chính vật chất nhưngcó tínhbiểu tượngđể kỷ niệm. Tuy vậy, khi thamkhảo ý kiến trợ lý của ông là anh Vũ Dũng, anh cho biết, ông đang đi một đôi giày rất cũ, đế mòn, và khó chốngđược cái lạnh của châuÂu. Nếu tiện thì sứ quán tặng ông một đôi giày đủ ấm và có đế cao su không trơn trượt để đi ngay trong chuyến thăm. “Tướng sỹ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” Đúng sáu năm sau, tháng 2/2019, tôi lại được vinh dự đón ông thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, lần này với tư cách đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, theo lời mời của Quốc vương NorodomSihamoni. Đây là một trong hai chuyến thămcấpNhànước duynhất cho tới nay của Tổng Bí thư với hai trung hỗ trợ bà con chuyển đổi nghề nghiệp, không sống dựa vào thiên nhiên sông nước. Cũng như sáu năm trước ở London, ông vẫn quan tâm lắng nghe các đềđạt của cánbộ, đảng viên. Khi tôi nói: “Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bọn em rất hạnh phúc khi được đón anh lần đầu tiên với tư cách vừa là Chủ tịch nước, vừa làTổng Bí thư. Chuyến thăm cấp Nhà nước này của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, như vậy thực sự là một cột mốc lịch sử và mở ra một trang mới không chỉ đối với quan hệ gắn bómang tính chiến lược giữa hai nướcmà còn cả đối với sựnghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế nói riêng”. Ông cũng rất vui ân cần nắm tay tôi rồi bảo, hệ thống của ta có một số đặc thù em ạ, các quyết sách quan trọng đều được cân nhắc kỹ mọi mặt, tùy tình hình thực tế ở mỗi thời điểm, trên cơ sở đoàn kết và thống nhất theo phân công của Đảng, và luôn luôn theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Ngoài công việc, một kỷ niệm sâu sắc nữa với tôi liên quan Campuchia và Tổng Bí thư, là khi tôi được tháp tùng ông trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư tới Vương quốc Campuchia tháng 7/2017. Tại Sihanoukville, khi chuẩn bị phòng để tổ chức buổi gặp mặt của ông với anh chị em công tác tại Tổng Lãnh sự quán và bà con, Tổng Bí thư đến sớm khi anh chị emcòn đang kê dọn. Bất ngờ, ông đi vào phòng và bắt tay vào kê bàn ghế cùng chúng tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chúng tôi vẫn nói với nhau khi nhớ tới kỷ niệm không thể quên này, vàmong rằng còn thật nhiều dịp được cùng ông xắn tay kê bàn ghế cho những buổi trò chuyện ấm cúng và thân tình như trongmột gia đình. n lạnh châu Âu cùng kê bàn ghế TổngBí thư, Chủ tịchnướcNguyễnPhúTrọnghội đàm với Quốc vươngCampuchiaNorodomSihamoni. ẢnhTTXVN TổngBí thưNguyễnPhúTrọngkêbànghế cùnganhemtrong sựngỡngàng củamọi người tại Tổng Lãnh sựquánViệt NamởSihanoukville, Campuchia. Ảnh: VQM NGAYNAY.VN Số386 - ThứNăm, ngày25/7/2024 9 VÌ NƯỚC,VÌ DÂN

