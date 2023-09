BE Group hợp tác cùng VinFast và Cake by VPBank hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện

Theo thỏa thuận, VinFast sẽ hỗ trợ tài xế Be chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast Feliz S với mức ưu đãi 4%/xe trên giá niêm yết trong giai đoạn đầu hợp tác. Bên cạnh đó, tài xế của Be cũng sẽ được hưởng tất cả các chương trình kích cầu khác của VinFast theo chính sách chung của công ty.

Đi cùng ưu đãi về giá từ VinFast, Ngân hàng số Cake by VPBank sẽ cung cấp giải pháp tài chính số hiện đại cho các tài xế Be mua xe VinFast Feliz S với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%. Đặc biệt, toàn bộ thủ tục đăng ký khoản vay và nhận về kết quả phê duyệt đều được thực hiện hoàn toàn trực tuyến chỉ trong vài phút, không cần ra chi nhánh ngân hàng.

VinFast Feliz S là mẫu xe máy điện có khả năng di chuyển lên đến 198 km mỗi lần sạc đầy, chịu được mức ngập nước cao 0,5 mét trong 30 phút, rất phù hợp với nhu cầu công việc của các tài xế xe ôm công nghệ.

Bà Hồ Thanh Hương, Giám đốc Thị trường VinFast Việt Nam cho biết: “Thoả thuận hợp tác VinFast - Be Group - Cake by VPBank mang đến cho các tài xế Be cơ hội sở hữu và sử dụng dòng xe máy điện thông minh, hiện đại, thân thiện môi trường với chi phí tối ưu và thủ tục đơn giản, thuận tiện. Hợp tác sẽ mở ra cho người dân lựa chọn di chuyển an toàn và văn minh, góp phần trực tiếp thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ”.

Sở hữu kinh nghiệm và năng lực sẵn có của nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be, Be Group tự tin hướng đến các mục tiêu rộng lớn hơn trong việc phổ cập văn hoá “xe xanh”. Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Be Group chia sẻ: “Sau giai đoạn đầu hợp tác với đối tác GSM đạt được nhiều tín hiệu và kết quả tích cực, cụ thể tổng số chuyến taxi điện ghi nhận kết quả tăng trưởng liên tục và hiện chiếm 6% tổng số chuyến xe trên nền tảng Be mỗi tháng (cao hơn mức 5% của một số nền tảng gọi xe công nghệ khác). Be mong muốn và kỳ vọng đẩy mạnh kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu lớn hơn là phổ cập thói quen sử dụng phương tiện xanh cho các tài xế Be, cũng như thúc đẩy sự phát triển giao thông xanh trên toàn quốc. Trong thời gian tới, Be sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm, tiện ích phù hợp hơn nữa với nhu cầu của người Việt.”

Nhận định về thoả thuận hợp tác mới được ký kết, ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cho hay: “Hợp tác liên kết ba bên Cake - Be - VinFast sẽ mở ra chiến lược phát triển về mọi mặt giữa các doanh nghiệp tài chính, công nghệ, sản xuất hàng đầu Việt Nam, qua đó thúc đẩy dịch vụ số toàn diện, phổ cập xe điện và góp phần bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ mang đến giải pháp cấp vốn tín dụng nhanh chóng, sáng tạo, đi cùng lợi ích cao nhất cho các tài xế Be. Trong thời gian tới, Cake sẽ tiếp tục hợp tác cùng VinFast để nghiên cứu các gói sản phẩm cho vay phù hợp với các khách hàng muốn tiếp cận sản phẩm xe điện ở nhiều kênh khác nhau.”

Thị trường xe máy điện nói riêng và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch nói chung tại Việt Nam hiện đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn, sau khi Chính phủ đề ra mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, doanh số xe máy điện bán ra tại Việt Nam đã tăng khoảng 30-35% trong những năm gần đây, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn nhất ASEAN và đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Thoả thuận hợp tác giữa Be Group với VinFast và Ngân hàng số Cake by VPBank sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung của quốc gia.