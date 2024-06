Ceri Thu Hà bật mí 3 tips giúp GenZ xóa tan tình trạng mất tập trung khi làm việc

Sắp xếp không gian làm việc

Môi trường làm việc có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tập trung. Không gian sạch sẽ và gọn gàng có thể giúp bạn thư giãn và thoải mái, kích thích sự sáng tạo. Nhờ vậy, hiệu quả công việc cũng được nâng cao.

Ceri luôn có những bí quyết riêng để không gian làm việc của mình trở nên gọn gàng hơn. Cô nàng thường tạm thời cất đi những vật dụng không liên quan đến công việc. Ceri cho rằng càng ít vật dụng sẽ càng hạn chế có những tương tác không cần thiết để tập trung hơn vào công việc. Đặc biệt, điện thoại cũng là yếu tố dễ khiến nàng diễn viên trẻ xao nhãng. Vì thế, cô nàng lựa chọn cách tắt máy và để xa tầm mắt mỗi khi làm việc.

Lập to-do-list và đặt ra deadline

Những lịch trình dày đặc dễ khiến Ceri rơi vào tình trạng “overload”. Vì thế, nữ diễn viên “Lật mặt 7” luôn lập danh sách những việc cần làm vào đầu ngày để đặt ra mục tiêu cho bản thân. Đồng thời, cô nàng cũng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, đặt những công việc quan trọng và cần thiết lên đầu.

Với mỗi công việc, Ceri thường ước lượng thời gian thực hiện công việc dựa trên năng lực của bản thân để đặt ra thời hạn cụ thể có thể hoàn thành một cách phù hợp. Nhờ vậy, cô nàng có thêm động lực để tập trung hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Không làm việc liên tục

Với Ceri, làm việc liên tục trong thời gian dài với khối lượng công việc lớn có thể ảnh hưởng đến tinh thần, dễ dẫn đến tình trạng mất tập trung. Vì thế, giữa các công việc, nàng diễn viên trẻ thường dành 15-30 phút để giải lao, sạc lại năng lượng.

Trong thời gian nghỉ ngơi, nữ diễn viên chọn cách nghe nhạc, ngồi thiền để bình ổn tinh thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Đặc biệt, hòa mình vào thiên nhiên và hít thở không khí trong lành là cách tuyệt vời để Ceri nạp năng lượng và thư giãn tinh thần. Hotgirl người Tày thường lựa chọn cách vi vu vài vòng đường phố vừa để thư giãn, vừa tìm cảm xúc trong mỗi vai diễn.

Người bạn đồng hành Ceri luôn tin tưởng trong mỗi lần xuống phố là em Yamaha Janus bởi thiết kế trẻ trung, tinh tế mang “vibe” đặc trưng của nàng diễn viên. Ceri vô cùng ấn tượng với động cơ Blue Core 125cc của Janus. Nhờ được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu và giảm thiểu tiêu thụ xăng, em “xế” này giúp Ceri tiết kiệm chi phí xăng xe một cách tối đa, phù hợp với gu ưa “xê dịch” của nàng thơ.

Nàng thơ điện ảnh Việt còn “chấm” Yamaha Janus nhờ Stop&Start System, vô cùng phù hợp cho mục đích vi vu thư giãn. Hệ thống này có khả năng tự động ngắt máy khi xe dừng quá 3 giây và khởi động lại ngay khi người lái vặn ga, đảm bảo tối ưu hóa khả năng tiết kiệm xăng.

Xe sở hữu cốp rộng 14L là lựa chọn hàng đầu cho cô nàng luôn cần mang cả “thế giới” bên mình như Ceri. Đồng thời, hệ thống khóa thông minh Smartkey tiện lợi, có thể thực hiện đa dạng các thao tác: định vị tìm xe, mở/ khóa cổ xe, mở yên xe,.. chỉ với một nút xoay cũng là điểm thu hút Ceri.

Thường xuyên bận rộn vì lịch trình, Ceri chia sẻ, nhờ có ứng dụng My Yamaha Motor kết nối với xe, cô nàng nhận được thông báo lịch bảo trì bảo dưỡng định kỳ cũng như liên hệ đại lý gần nhất khi cần sửa chữa, bởi lẽ sau một thời gian sử dụng nhất định, nhớt xe máy sẽ cô đặc lại, tạo ra cặn bẩn, mạt sắt…, làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của động cơ. Vì vậy, cần thay nhớt định kỳ cho xe để đảm bảo hiệu suất hoạt động của động cơ và an toàn cho người lái. Ceri Thu Hà cũng gợi ý sử dụng sản phẩm dầu nhớt Yamalube do chính Yamaha nghiên cứu và phát triển để phù hợp nhất với đặc tính vận hành của động cơ xe. Nhờ dùng sản phẩm dầu nhớt Bluecore chính hãng dành cho xe tay ga như Janus, Ceri hoàn toàn yên tâm về khả năng vận hành của động cơ và có thể tận hưởng hành trình của mình một cách trọn vẹn nhất.

Cô nàng gợi ý, nếu bạn còn đang phân vân liệu có nên lựa chọn Janus hay không thì có thể đăng ký tham gia chương trình chạy thử xe Yamaha Riding Station. Đây là chuỗi sự kiện trải nghiệm xe miễn phí trong vòng 7 ngày được Yamaha tổ chức nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội được dùng thử xe để đưa ra quyết định mua xe chính xác hơn. Bên cạnh Janus, bạn cũng có thể trải nghiệm nhiều dòng xe khác như xe tay ga Grande cao cấp, xe thể thao mạnh mẽ như NVX, PG-1,...

Sự kiện Yamaha Riding Station còn kéo dài đến cuối tháng 6 tại Thiso Mall Sala - TP.HCM, Aeon Mall Bình Dương và đến hết 7/7 đối với Aeon Mall Long Biên - Hà Nội. Ngoài hoạt động chính là trải nghiệm và đăng ký mượn xe miễn phí lên đến 7 ngày, sự kiện còn có các hoạt động bên lề thú vị khác như chụp ảnh photobooth, bói bài Tarot,....

Với Ceri, cô nàng cho biết bản thân đang muốn thử dòng xe Grande vì khá ấn tượng với hệ thống phanh ABS của xe. Nhưng do tính chất công việc bận rộn nên cô nàng đã đăng ký trực tuyến bằng cách quét mã QR và làm theo các bước hướng dẫn thay vì trực tiếp đến booth đăng ký. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký mượn xe trên website của hãng tại: https://yamaha-ridingstation.com.vn/. Theo Ceri, quy trình đăng ký trực tuyến cũng khá rõ ràng và dễ hiểu nên cô nàng đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục mượn xe.

Tham khảo thêm thông tin về Yamaha Janus tại: https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-thong-tin-tu-van-xe-may-yamaha-janus-kol-03/?PR