Chủ xe VF 6 đầu tiên bất ngờ với tốc độ bàn giao của VinFast

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Rất nhiều khách hàng đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi mẫu VF 6 đã chính thức được VinFast bàn giao chỉ sau 3 tháng ra mắt, hoàn toàn đúng cam kết của hãng. Lý do chung được nhiều khách hàng chia sẻ khi lựa chọn mẫu SUV điện của VinFast là sự vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc, từ chi phí vận hành tới công nghệ an toàn, thông minh.