Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt All-New Triton

Mitsubishi Motors trải qua lịch sử hàng thập kỷ chinh chiến và đạt được những vị trí hàng đầu tại các giải đua địa hình khắc nghiệt nhất thế giới như Dakar Rally, World Rally Championship (WRC) hay gần đây nhất là Asia Cross Country Rally (AXCR). Quá trình này giúp cho Mitsubishi Motors liên tục tích lũy kinh nghiệm và ứng dụng cải tiến trong việc sản xuất và chế tạo ra những thế hệ sản phẩm đậm chất Mitsubishi Motors: bền bỉ, linh hoạt, mạnh mẽ, tiện nghi và an toàn. Kế thừa di sản và tinh thần ấy, Mitsubishi Motors Việt Nam tự hào giới thiệu thế hệ thứ 6 của All-New Triton.

Trải qua 46 năm lịch sử phát triển và hoàn thiện, All-New Triton thế hệ thứ 6 không chỉ kế thừa những ưu điểm vượt trội từ các thế hệ tiền nhiệm, mà còn sở hữu những nâng cấp, cải tiến giúp cho All-New Triton trở thành mẫu bán tải hàng đầu trong phân khúc: thiết kế nội ngoại thất hoàn toàn mới, mạnh mẽ và nổi bật, thân xe dài và rộng hơn cho cảm giác thoải mái và khả năng chuyên chở vượt trội, động cơ Diesel MIVEC Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L, 4N16 mới, khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới, 7 chế độ lái đa dạng đi kèm hệ dẫn động Super Select 4WD-II trứ danh, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, cùng công nghệ an toàn chủ động thông minh MITSUBISHI MOTORS SAFETY SENSING (MMSS).

All-New Triton nổi bật với tính đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, All-New Triton đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị, cũng như mang đến những trải nghiệm phấn khích trên hành trình phiêu lưu khám phá, nhờ khả năng vận hành linh hoạt và mạnh mẽ trên cả đường on-road và các loại địa hình off-road. Bên cạnh đó, All-New Triton vẫn chinh phục khách hàng doanh nghiệp nhờ kích thước thùng xe ưu việt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng.

Với thông điệp “CHIẾM LĨNH MỌI LÃNH ĐỊA”, All-New Triton được định vị là mẫu bán tải đẳng cấp, đa dụng hàng đầu phân khúc, sẵn sàng chinh phục mọi cung đường.

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ALL-NEW TRITON:

- Ý TƯỞNG THIẾT KẾ BEAST MODE: All-New Triton lột xác với diện mạo hoàn toàn mới

Ngoại thất mạnh mẽ, cứng cáp, đậm chất thể thao:

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong hầm hố

Dải đèn định vị LED hình chữ L

Cụm đèn chiếu sáng phía trước LED và đèn hậu LED tạo hình chữ T

Các đường gân dập nổi kéo dài từ mũi trước đến đuôi xe mạnh mẽ và thể thao

Thiết kế ốp vè bánh xe cứng cáp

Nội thất phong cách SUV, sang trọng, rộng rãi:

Thiết kế theo phương ngang - Horizontal Axis

Thiết kế ghế ngồi ôm sát thể thao, giúp ổn định thân người trên mọi cung đường

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và chỉnh đệm lưng

Chất liệu da lộn giúp mang lại sự êm ái, thoải mái

Chiều rộng khoang nội thất tăng 50 mm, rộng rãi hàng đầu phần khúc

Chiều rộng vị trí vai 1.479 mm và chiều rộng khu vực để chân hàng ghế thứ hai lên đến 546 mm, thoải mái cho người ngồi hàng ghế sau

Kích thước tổng thể ấn tượng:

Chiều dài trục cơ sở 3.130 mm

Góc tới 30,4 độ

Góc thoát 22,8 độ

Khoảng sáng gầm 228 mm

- VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI: Tự tin hoạt động ổn định trên nhiều loại địa hình, điều kiện thời tiết, giao thông:

Động cơ Diesel MIVEC Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L 4N16 mới

Hệ thống treo và khung gầm nâng cấp mới

Tay lái trợ lực điện

Hệ thống gài cầu Super Select 4WD-II trứ danh

Khóa vi sai cầu sau điện tử

7 chế độ lái đa dạng, phù hợp mọi điều kiện địa hình

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)

- TRANG BỊ AN TOÀN HÀNG ĐẦU: All-New Triton được trang bị công nghệ an toàn chủ động thông minh Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS):

Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW)

Hệ thống đèn pha tự động (AHB)

Hệ thống cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn (BSW & LCA)

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA)

Ngoài ra, xe cũng được trang bị một số tính năng an toàn tiêu biểu như:

7 túi khí

Camera toàn cảnh 360

Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS)

- THIẾT THỰC: Nâng cấp khả năng chuyên chở hàng hóa, phù hợp với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và khách hàng doanh nghiệp:

Kích thước thùng xe và khả năng chịu tải hàng đầu phân khúc

Chiều cao mặt thùng tiện lợi xếp dỡ hàng hóa

Bệ bước chân thùng xe kích thước lớn, dễ dàng bước chân lên xuống

Thùng xe trang bị sẵn tấm lót thùng với rãnh thoát nước và các móc tiện ích giúp cố định hàng hóa khi vận chuyển.

- TRANG BỊ TIỆN NGHI ĐA DẠNG: All-New Triton được trang bị nhiều tiện ích, mang tới cho người lái và hành khách những hành trình thoải mái:

Cụm đồng hồ kết hợp màn hình lái kỹ thuật số 7 inch

Màn hình giải trí đa thông tin 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto

Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, trang bị tính năng Max Cool và cửa gió trên trần xe cho hàng ghế sau

6 cổng sạc các loại, kèm tính năng sạc không dây tiện lợi

19 vị trí chứa đồ tiện lợi bên trong khoang nội thất

Diện mạo hoàn toàn mới - Mạnh mẽ, thể thao và đầy cuốn hút

All-New Triton lột xác với thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ ý tưởng "Beast Mode" - mạnh mẽ, hầm hố nhưng không kém phần thể thao. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn kết hợp cùng cản trước vuông vức, tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ốp cản sau đồng bộ, tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể xe. Hệ thống đèn chiếu sáng LED Projector hình chữ T hiện đại, tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ L, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng, tối ưu tầm nhìn cho người lái.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi Motors, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng vận hành và khả năng bảo vệ, mang đến vẻ ngoài phong cách và hiện đại cho phần đầu xe. Các đường gân dập nổi kéo dài từ đầu đến đuôi xe, cùng ốp vè bánh xe kích thước lớn, tạo nên dáng vẻ thể thao và vững chãi. Cụm đèn hậu LED thiết kế hình chữ T độc đáo, vừa tạo điểm nhấn sang trọng, vừa tăng cường khả năng nhận diện cho xe. Thiết kế đột phá của All-New Triton đã vinh dự nhận được 3 giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá, bao gồm iF Design Award 2024 và hai giải Good Design Award 2023 tại Nhật Bản và Mỹ. Kích thước tổng thể hàng đầu phân khúc All-New Triton sở hữu kích thước tổng thể được gia tăng đáng kể, tạo nên diện mạo bề thế và mạnh mẽ, đồng thời mang đến không gian rộng rãi và thoải mái hàng đầu phân khúc. Với chiều dài cơ sở lên đến 3.130 mm, mọi vị trí ngồi đều có không gian để chân thoải mái. Góc tới 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ và khoảng sáng gầm xe 228 mm không chỉ giúp xe dễ dàng chinh phục các cung đường off-road đầy thử thách, mà còn kết hợp cùng bán kính quay vòng chỉ 6,2 m mang đến sự linh hoạt và tự tin khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Thùng xe rộng rãi và tiện dụng

Thiết kế đột phá của All-New Triton đã vinh dự nhận được 3 giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá, bao gồm iF Design Award 2024 và hai giải Good Design Award 2023 tại Nhật Bản và Mỹ.

Kích thước tổng thể hàng đầu phân khúc

All-New Triton sở hữu kích thước tổng thể được gia tăng đáng kể, tạo nên diện mạo bề thế và mạnh mẽ, đồng thời mang đến không gian rộng rãi và thoải mái hàng đầu phân khúc. Với chiều dài cơ sở lên đến 3.130 mm, mọi vị trí ngồi đều có không gian để chân thoải mái. Góc tới 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ và khoảng sáng gầm xe 228 mm không chỉ giúp xe dễ dàng chinh phục các cung đường off-road đầy thử thách, mà còn kết hợp cùng bán kính quay vòng chỉ 6,2 m mang đến sự linh hoạt và tự tin khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Thùng xe rộng rãi và tiện dụng

Kích thước thùng xe lớn hàng đầu phân khúc, với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.470 x 1.545 x 520 (mm), cùng khả năng tải trọng lên đến 740 kg (phiên bản Triton 2WD AT Premium, tải trọng sẽ thay đổi tùy theo phiên bản), đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Thùng xe còn được trang bị sẵn tấm lót với các rãnh thoát nước và các móc tiện ích, hỗ trợ sắp xếp và bảo quản hàng hóa tiện lợi.

Chiều cao mặt thùng chỉ 821 mm và bệ bước chân hai bên thùng xe rộng rãi, chống trơn trượt giúp cho việc lên xuống và xếp dỡ hàng hóa vào thùng xe tiện lợi và an toàn.

Nội thất - Sang trọng, rộng rãi và tiện nghi theo phong cách SUV

All-New Triton áp dụng triết lý thiết kế theo phương ngang "Horizontal Axis" đặc trưng mới của Mitsubishi Motors, tạo ra không gian nội thất rộng rãi và hiện đại, mang đến cảm giác chuyên nghiệp thường thấy trên những mẫu xe SUV cao cấp.

Vật liệu cao cấp và thiết kế tinh tế

Bề mặt táp-lô, bảng điều khiển trung tâm trải rộng theo phương ngang, sử dụng vật liệu da mềm cao cấp. Ghế ngồi bọc da lộn mềm mại với thiết kế thể thao 2 tông màu ôm sát cơ thể, mang lại cảm giác lái phấn khích và thoải mái tối đa trên mọi hành trình. Ghế lái còn được trang bị khả năng chỉnh điện 8 hướng và điều chỉnh đệm lưng, giúp người lái dễ dàng tìm được tư thế ngồi lý tưởng. Các chi tiết mạ chrome trên tay nắm cửa, tạo nên điểm nhấn cá tính, tăng thêm vẻ mạnh mẽ, sang trọng cho không gian bên trong.

Không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc

Với chiều rộng vị trí vai lên đến 1.479 mm, hàng ghế trước của All-New Triton sở hữu không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Hàng ghế thứ hai cũng không kém phần ấn tượng với chiều rộng khu vực để chân lên đến 546 mm, đảm bảo sự thoải mái cho mọi hành khách, kể cả trên những chuyến đi dài. Bên cạnh đó, độ cao tầm mắt của người lái cũng được nâng lên 20 mm, giúp mở rộng tầm nhìn và khả năng quan sát.

Trải nghiệm Mitsubishi Touch - Thoải mái và tiện dụng

Dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về sở thích và thói quen của khách hàng, các chi tiết nội thất All-New Triton được thiết kế theo triết lý "Mitsubishi Touch", tối ưu sự thoải mái và tiện dụng khi trải nghiệm. Tay lái chắc chắn, cho cảm giác tự tin khi vận hành, vị trí đặt tay lái hợp lý để người lái dễ dàng quan sát cụm đồng hồ. Tay nắm cửa thiết kế khoa học, dễ dàng thao tác. Ghế ngồi có cấu trúc tựa lưng hỗ trợ tốt cho tư thế ngồi, giúp giảm mệt mỏi khi lái xe đường dài. Đặc biệt, thiết kế vai ghế thông minh giúp người ngồi trước dễ dàng lấy đồ hoặc quan sát phía sau khi cần thiết.

Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và an tâm

Động cơ Bi-Turbo tăng áp kép mới

Trái tim của All-New Triton là khối động cơ Diesel MIVEC Bi-Turbo (tăng áp kép) 2.4L, 4N16 mới, sản sinh công suất tối đa 204 PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, tăng tốc vượt trội, vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc. Công nghệ Bi-Turbo (tăng áp kép) tối ưu hóa mô-men xoắn cao và ổn định ở mọi dải vòng tua, cải thiện độ phản hồi, giảm thiểu độ trễ, cho cảm giác lái xe tự tin và an tâm khi tăng tốc trên đường cao tốc hay di chuyển qua các giao lộ. Sức mạnh của động cơ được truyền tải mượt mà thông qua hộp số tự động 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái thể thao.

Hệ thống lái trợ lực điện - Linh hoạt và dễ dàng điều khiển

All-New Triton phiên bản Athlete được trang bị hệ thống trợ lực lái điện, cho cảm giác lái nhẹ nhàng, chính xác và phản hồi tốt hơn. Số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang phải là 3,3 vòng, kết hợp với bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 6,2m, hàng đầu phân khúc, giúp người lái xoay trở xe dễ dàng, đặc biệt thuận tiện khi vận hành trong đô thị.

Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp - Vững vàng trên mọi địa hình

All-New Triton sở hữu khung gầm được nâng cấp với kích thước lớn hơn và sử dụng nhiều vật liệu thép siêu cường với trọng lượng nhẹ, vừa cải thiện khả năng hấp thụ rung động, cách âm và tăng cường độ ổn định, và mang đến cảm giác lái êm ái và thoải mái ngay cả trên những địa hình gồ ghề.

Hệ thống treo nâng cấp với đường kính thanh cân bằng trước tăng 2 mm, hành trình phuộc tăng 20 mm, giúp xe thích ứng tốt hơn với nhiều điều kiện địa hình. Hệ thống treo sau được trang bị ống giảm chấn lớn hơn và các lá nhíp được tối ưu hóa, tăng cường độ bền bỉ và giảm trọng lượng mà không ảnh hưởng đến khả năng chuyên chở, mang đến cảm giác thoải mái và êm ái cho người lái lẫn hành khách khi đi qua các địa hình hiểm trở.

Hệ dẫn động Super Select 4WD-II và 7 chế độ lái - Linh hoạt trên mọi địa hình

All-New Triton tiếp tục kế thừa và phát huy hệ thống truyền động hai cầu Super Select 4WD-II trứ danh, với 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc) và khóa vi sai cầu sau, nay được bổ sung đến 7 chế độ vận hành đa dạng: Đường trường, Tiết kiệm, Tuyết (Trơn trượt), Sỏi, Bùn, Cát, Đá. Người lái có thể dễ dàng tùy chọn chế độ vận hành phù hợp với từng điều kiện mặt đường.

Đặc biệt, nhờ được trang bị vi sai trung tâm, chế độ 4H có thể hoạt động như chế độ 4 bánh toàn thời gian (Full-time 4WD), giúp xe vận hành ổn định và an toàn hơn trên mọi cung đường. Người lái có thể chuyển cầu linh hoạt giữa chế độ 2H và 4H ngay cả khi đang di chuyển ở tốc độ cao (lên đến 100km/h), tăng độ bám đường an toàn khi vận hành.

Ngoài ra, All-New Triton còn được trang bị tính năng khóa vi sai cầu sau điện tử, cho phép người lái có thể khóa vi sai chỉ bằng một thao tác nhấn nút, giúp xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó khăn nhất.

An toàn vượt trội 5 sao ASEAN NCAP

All-New Triton vinh dự được chứng nhận 5 sao an toàn từ ASEAN NCAP với hàng loạt trang bị và công nghệ an toàn thông minh, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.

Bảo hành 5 năm - Cam kết về chất lượng và sự bền bỉ

Mitsubishi Motors Việt Nam tự tin khẳng định chất lượng và độ bền vượt trội của All-New Triton 2024 thông qua chương trình bảo hành tiêu chuẩn mở rộng lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), minh chứng cho sự tận tâm và đồng hành dài lâu trên mọi hành trình.

Bảng giá và ưu đãi dành cho All-New Triton

*Chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hệ thống Nhà Phân Phối uỷ quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc. Chương trình 06 lần thay thế miễn phí dầu động cơ và lọc nhớt chính hãng trong 3 năm hoặc 60.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), chương trình được áp dụng theo mốc bảo dưỡng định kì, được khuyến cáo bởi Mitsubishi Motors Việt Nam