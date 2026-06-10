Tasco Auto thông báo triển khai Chương trình đặc quyền khách hàng Tasco Auto 'Trọn an tâm, Trọn gắn kết' dành cho chủ xe Geely và Lynk & Co trên toàn quốc

1. Chuẩn hóa hành trình trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống

Với Tasco Auto, khách hàng luôn là trung tâm trong hành trình xây dựng hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện. Thông qua việc hệ thống hóa các chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu, cũng như bổ sung các quyền lợi mới, chương trình Đặc quyền Khách hàng Tasco Auto là cam kết đồng hành của Geely và Lynk & Co với khách hàng tại mọi điểm chạm: từ showroom, bàn giao xe, dịch vụ sau bán hàng đến các tiện ích trong Hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện Tasco Auto và trải nghiệm không gian Tasco Co-Club.

Với thông điệp “Trọn an tâm, Trọn gắn kết”, Tasco Auto mong muốn gắn kết cùng khách hàng trong suốt hành trình sở hữu xe, không chỉ bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, mà còn bằng sự chăm sóc tận tâm, những kết nối giá trị và hệ sinh thái tiện ích giúp mỗi hành trình trở nên thuận tiện, an tâm và trọn vẹn cảm xúc.

2. Ba trụ cột trọn vẹn mọi hành trình: Trọn An tâm – Trọn Cảm xúc – Trọn Gắn kết

2.1. Trọn An tâm với 16 đặc quyền được thiết kế cá nhân hóa cho hành trình sở hữu xe

Khách hàng được tối ưu hóa trải nghiệm xuyên suốt chu trình Trước - Trong - Sau khi mua xe, nổi bật với trải nghiệm lái thử theo quy chuẩn chuyên nghiệp của Tasco Auto, lễ bàn giao xe cá nhân hóa và những chính sách ưu đãi của Hệ sinh thái Tasco Auto.

Chăm sóc toàn trình: Trong suốt quá trình trải nghiệm và sử dụng xe, khách hàng sẽ được Hotline Chăm sóc khách hàng liên hệ liên hệ qua 06 cuộc gọi “Happy Call”: xác nhận đặt cọc, xác nhận ngày nhận xe, chăm sóc 24h sau bàn giao, chăm sóc 3 tháng sau bàn giao, nhắc lịch bảo dưỡng, khảo sát sau bảo dưỡng.

Trải nghiệm lái thử: Khách hàng được phục vụ lái thử linh hoạt theo nhu cầu và nhận quà sau khi lái thử.

Khoảnh khắc nhận xe: Lễ bàn giao xe cho khách hàng được thiết kế cá nhân hóa và lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Quà tặng mua xe: Khi hoàn tất các thủ tục sở hữu xe, khách hàng được hưởng các quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự bắt buộc thời hạn 01 năm, miễn phí kích hoạt tài khoản thẻ VETC eTag tại thời điểm bàn giao, đồng thời nhận 200.000 điểm thưởng vào tài khoản VETC Loyalty và được nâng hạng thành viên VETC Loyalty lên các phân hạng Vàng, Bạch Kim hoặc Kim Cương.

Ưu đãi từ hệ sinh thái Tasco: Khách hàng sở hữu các mẫu xe năng lượng mới sẽ được áp dụng ưu đãi giá sạc tại hệ thống trạm sạc do Tasco Auto và đối tác phát triển trên toàn quốc theo chính sách từng thời điểm, ưu đãi 10% giá thuê xe từ VETC Go, và được tặng gói VETC Cứu hộ Nâng cao 24/7 trên toàn quốc. Khách hàng đồng thời được ưu tiên sửa chữa, giao xe tận nhà khi sử dụng dịch vụ tại các xưởng thuộc hệ thống Tasco Auto được áp dụng theo hạng hội viên chương trình VETC Loyalty.

Trải nghiệm Tasco Co-Club: Khi cần không gian làm việc đầy đủ các tiện ích văn phòng hay nghỉ dừng chân trên hành trình dài, khách hàng được sử dụng miễn phí không gian làm việc và phòng họp tiêu chuẩn tại hệ thống showroom Geely và Lynk & Co toàn quốc. Đồng thời, khách hàng cũng có thể đăng ký sử dụng không gian để tổ chức các sự kiện về văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, kết nối cộng đồng khi có nhu cầu.

2.2. Trọn Cảm xúc với 8 đặc quyền kết nối cộng đồng khách hàng và sẻ chia tri thức

Tasco Auto hiện thực hóa sự tri ân khách hàng với “Sinh nhật trọn vẹn” cùng những lời chúc và món quà ý nghĩa gửi tới khách hàng nhân dịp ngày sinh nhật.

Với quyền lợi “Kết nối cộng đồng”, khách hàng được ưu tiên mời tham gia các sự kiện trải nghiệm xe, hoạt động thể thao và chương trình giao lưu cộng đồng khách hàng do Tasco Auto tổ chức. Đồng thời, khách hàng cũng có cơ hội nhận thư mời tham dự các chương trình kết nối hợp tác kinh doanh, diễn đàn giao lưu các doanh nhân trong cộng đồng khách hàng Tasco Auto và doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng cơ hội hợp tác và kiến tạo những giá trị kinh doanh bền vững.

Đặc biệt, khách hàng có thể đăng ký tham gia Fan Club Đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto (Hà Nội Tasco Auto FC) để đồng hành cùng đội bóng trong các giải đấu. Khi đăng ký tham gia và trở thành thành viên của Hà Nội Tasco Auto FC, khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi gồm được nhận thông báo lịch thi đấu, vé mời theo dõi các trận đấu, vật phẩm cổ vũ, đồ ăn nhẹ và nước uống tại sân thi đấu. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ nhận thư mời tham gia các sự kiện giao lưu cùng Ban huấn luyện, các thành viên đội bóng và các chương trình gặp gỡ offline của Hà Nội Tasco Auto FC.

Không chỉ kết nối cộng đồng, Tasco Auto còn mang đến không gian “Sẻ chia tri thức” với ấn phẩm Autoday chuyên biệt phát hành định kỳ hằng tháng, các đầu sách bản quyền và chuỗi Podcast “Trò chuyện cùng Tasco Auto” — nơi chính khách hàng sẽ xuất hiện với vai trò khách mời để chia sẻ câu chuyện của chính mình.

2.3. Trọn Gắn kết với 2 đặc quyền hoàn thiện bức tranh trải nghiệm toàn diện

Đây là những ưu đãi thiết thực bằng giá trị kinh tế trực tiếp nhằm tri ân sự tin tưởng đồng hành của khách hàng. Cụ thể, Tasco Auto áp dụng chính sách tặng phần thưởng tương đương 0,5% giá trị xe khi khách hàng giới thiệu thành công người mua mới; và ưu đãi 1% giá trị xe mới dành cho khách hàng hiện tại tiếp tục mua thêm các dòng xe thuộc thương hiệu Geely hoặc Lynk & Co do Tasco Auto phân phối.

3. Thông tin áp dụng và Liên hệ

Chương trình đặc quyền khách hàng Tasco Auto “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” được áp dụng từ ngày 10/06/2026 đối với tất cả các khách hàng đã, đang và sẽ sở hữu xe thương hiệu Geely và Lynk & Co do Tasco Auto phân phối cho đến khi có thông báo thay thế.

Các quyền lợi và ưu đãi có thể được áp dụng theo các điều kiện vận hành và hướng dẫn chi tiết riêng tại từng thời điểm. Trong một số trường hợp khi Tasco Auto ban hành những chương trình ưu đãi đặc biệt khác, tùy theo từng dòng xe và thời điểm, khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi tốt nhất từ các chương trình.

Để được hỗ trợ các thông tin về chương trình, quý khách hàng vui lòng liên hệ Showroom Geely và Lynk & Co gần nhất, hoặc gọi Hotline 1900055568 (đối với khách hàng Geely) và 19003030 (đối với khách hàng Lynk & Co), gửi email đến địa chỉ cskh@tascoauto.com.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.