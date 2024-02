Volvo Car Việt Nam tổ chức Giải Volvo Golf Championship - Vietnam 2024

- Giải Best Gross dành cho các khách hàng của Volvo Car Vietnam.

- Giải Best Gross dành cho các khách hàng của Volvo Car Vietnam.

- Giải Best Net dành cho khách hàng Volvo Car Vietnam tại các Bảng A, B, C.

- Giải Best Net dành cho khách hàng Volvo Car Vietnam tại các Bảng A, B, C.

- Giải Best Net – Giải Nhì – Giải Ba các Bảng A, B, C.

- Giải Best Net – Giải Nhì – Giải Ba các Bảng A, B, C.

- 6 giải thưởng kỹ thuật: 4 Nearest to the Pin & 2 Longest to Drive.