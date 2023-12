Xanh SM Rentals: Thuê ô tô điện tự lái, an tâm trải nghiệm dịp Tết

Mùa lễ Tết 2024, Xanh SM tiếp tục đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê xe tự lái ngắn ngày Xanh SM Rentals. Dịch vụ cung cấp các gói thuê linh hoạt với dàn xe mới 100%, số lượng xe lớn và nhiều phân khúc xe VinFast đa dạng theo nhu cầu. Được bảo lãnh bởi đơn vị uy tín, quá trình đăng ký thuê và giao nhận xe minh bạch, đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ 24/7 là những ưu thế mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

Các mẫu ô tô cho thuê bao gồm dòng xe 5 chỗ VinFast VF 8 thời thượng (với phiên bản Eco hoặc Plus), VF e34, VF 5 Plus nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển trong nội thành, hay dòng xe 7 chỗ VinFast VF 9 (với phiên bản Eco hoặc Plus) đẳng cấp và rộng rãi. Các dịch vụ của Xanh SM Rentals có mức giá cạnh tranh trong thời điểm thị trường thuê sôi động dịp cuối năm, chẳng hạn chỉ từ 720.000 đồng/ngày khi thuê ô tô VinFast VF 5 Plus với mức đặt cọc hợp lý là 20 triệu đồng so với giá trị xe hoàn toàn mới.

Bên cạnh việc được sử dụng dàn xe mới 100%, chất lượng đã được kiểm chứng, khách hàng có thể tận hưởng những ưu điểm nổi trội của dàn xe điện VinFast như trợ lý ảo hỗ trợ Tiếng Việt, hệ thống giám sát xung quanh 360 độ, cảnh báo chệch làn và điểm mù... không chỉ đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe, mà còn là trải nghiệm mới mẻ và thú vị với nhiều người. Bên cạnh đó là lợi thế về mặt chi phí nhiên liệu thấp hơn và chi phí bảo dưỡng chỉ bằng khoảng 30% so với xe xăng.

Việc đưa ô tô điện vào sử dụng cũng là xu thế không thể đảo ngược, và ngày càng tiện lợi hơn nhờ hệ thống trạm sạc VinFast được quy hoạch trên 106 tuyến quốc lộ, cao tốc với khoảng cách trung bình giữa hai trạm sạc chỉ khoảng 65km, giúp cho việc di chuyển liên tỉnh, thậm chí xuyên Việt bằng xe ô tô điện có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Thời gian sạc nhanh nhất chỉ mất khoảng 25 đến 30 phút tùy sản phẩm để sạc từ 0% đến 70% pin, mang lại sự thuận tiện khi sử dụng xe điện tương đương xe xăng, là điểm cộng ấn tượng được công nhận bởi các chủ xe là thành viên của Cộng đồng VinFast Toàn cầu.

Những lợi ích mang đến cho môi trường cũng là lý do khách hàng tò mò muốn lái “thử” xe điện. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm thích thú khi vận hành phương tiện với động cơ mạnh mẽ nhưng không hề có tiếng ồn, không còn mùi xăng dầu khó chịu, và hoàn toàn không có khói thải.

Dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngắn ngày của Xanh SM Rentals hiện có mặt tại 26 tỉnh thành đã triển khai dịch vụ của Xanh SM. Bên cạnh dàn xe chất lượng, đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm hứa hẹn sẽ chinh phục cả những khách hàng cầu toàn nhất.

Việc triển khai mảng cho thuê xe là một bước tiến vượt bậc trong hành trình phát triển của GSM, khẳng định sứ mệnh song hành cùng cộng đồng “đi xe xanh là vì tương lai xanh”. Dịch vụ Xanh SM Rentals được kỳ vọng sẽ lan tỏa thói quen và tạo cơ hội cho khách hàng trên toàn quốc trải nghiệm phương tiện di chuyển xanh và thông minh của tương lai.

Xanh SM cũng là thương hiệu vận chuyển mới ra mắt từ đầu năm 2023 nhưng đã tạo được tiếng vang với định vị thương hiệu “xanh” rõ nét, thu hút hơn 15 triệu lượt khách hàng chỉ sau 8 tháng ra mắt.

Giá thuê ô tô điện Xanh SM Rentals chỉ từ 720.000 đồng/xe/ngày, đã bao gồm thuế GTGT, các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định, phí bảo trì đường bộ lần đầu, chi phí giao xe tới điểm giao hoặc nhận do hãng chỉ định. Mùa lễ hội này, Xanh SM cũng mang đến những gói thuê với giá cước hấp dẫn và phụ trội tối thiểu cho dịp lễ, Tết: chỉ từ 920.000 đồng/xe/ngày vào dịp Tết Dương lịch, và chỉ từ 11.960.000 đồng/xe/10 ngày vào dịp Tết Nguyên Đán 2024. Khách hàng quan tâm và có nhu cầu thuê ô tô điện tự lái có thể tham khảo thêm về dịch vụ tại website Xanh SM Rentals, hoặc liên hệ tổng đài 087 681 6886 để được tư vấn chi tiết.

