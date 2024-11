Xforce vươn tầm 10.000 hành trình

Xforce - Người bạn đồng hành lý tưởng trên mọi hành trình

Xforce chính thức ra mắt vào tháng 1/2024 và bắt đầu bàn giao xe đến khách hàng vào tháng 3/2024. Sở hữu những ưu điểm vượt trội về thiết kế, kích thước nội thất và vận hành, Xforce nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Ngoại thất mạnh mẽ, đặc trưng SUV, kích thước tổng thể vượt trội. Không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi, trang bị hàng loạt tiện nghi hàng đầu phân khúc: hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch với giao diện trực quan, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với công nghệ lọc không khí nanoe™ X.

Về vận hành, xe sở hữu khoảng sáng gầm lên đến 222 mm hàng đầu phân khúc. Động cơ 1.5L và hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình Việt Nam. Bốn chế độ lái phù hợp với nhiều điều kiện đường sá khác nhau, trong đó chế độ “Đường ngập nước” (lần đầu giới thiệu) được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ an toàn của Xforce cũng được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP. Kết quả trên có được nhờ khung xe RISE cứng cáp giúp hấp thụ lực va chạm, hệ thống 6 túi khí bảo vệ được trang bị xung quanh xe và hệ thống an toàn chủ động MMSS (bản Ultimate) mang đến trải nghiệm an toàn tối đa trên mỗi hành trình.

Xforce - Niềm tự hào trên chặng đường 30 năm "Vững tiến mỗi hành trình"

Với doanh số cộng dồn hơn 10.000 xe đạt được chỉ sau 8 tháng, Xforce đã góp phần tạo nên một trong những dấu son đáng nhớ trên chặng đường kỷ niệm 30 năm "Vững tiến mỗi hành trình" của Mitsubishi Motors Việt Nam. Thành công này là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển không ngừng nghỉ, nhằm mang đến một mẫu xe phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Việt Nam. Mitsubishi Motors Việt Nam hy vọng Xforce sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn gia đình Việt, trở thành người bạn đồng hành tin cậy, cùng quý khách hàng "Vững tiến mỗi hành trình".

Về Mitsubishi Motors Việt Nam – 30 Năm Vững Tiến Mỗi Hành Trình

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập năm 1994, là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Nhật Bản tại Việt Nam và là một trong những công ty liên doanh sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam.

Trải qua 30 năm “Vững tiến mỗi hành trình” cùng người Việt, Mitsubishi Motors Việt Nam luôn đổi mới, mang đến các mẫu xe tối ưu cho địa hình và thời tiết Việt Nam, đảm bảo An toàn, An tâm và Thoải mái. Chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm lẫn dịch vụ nhằm tạo ra trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng. Mitsubishi Motors Việt Nam cam kết là người bạn đồng hành tin cậy, khơi dậy tinh thần phiêu lưu và chinh phục mọi thử thách.

Hiện nay, Mitsubishi Motors Việt Nam phân phối 7 mẫu xe: