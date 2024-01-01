Ngày Nay số 452

Hành trình gắn kết quan hệ ngoại giao nhân dân qua hoạt động UNESCO Năm 2023, tại Hội nghị quốc tế kỷ niệm30 nămthành lập Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam“Vai trò và đóng góp của các Hội UNESCO đối với sự phát triển của quốc gia và hợp tác quốc tế”, Giáo sư Yuji Suzuki, Tổng Giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản đã tham dự và hai bên đã trò chuyện, đặt nềnmóng cho hợp tác lâu dài. Năm 2024, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thành công tổ chức Hội nghị quốc tế “UNESCO Phi Chính phủ và Văn hóa Doanh nghiệp thúc đẩy tương lai bền vững” tại Tokyo, với sự phối hợp từ Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Hiệp hội Tư vấn Giá trị Nhật Bản SJVE, tạo tiền đề cho chuỗi hoạt động năm2025. Ngày 12/10/2025, nhận lời mời từHiệphội Doanhnghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), nhà báoTrần Quỳnh Hoa, Phó Trưởng ban Quốc tế Tạp chí Ngày Nay - Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã có mặt tại sự kiện “Tình yêu không biên giới”, Yokohama. Sự kiện tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thu hút hơn 100 cặp đôi Việt - Nhật, tôn vinh sự giao thoa văn hóa qua các hoạt động như cuộc thi ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian”, lễ rước nến thắp lửa tình yêu, chiến dịch “100 lời chúc Nhật - Việt”. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục cưới truyền thống của hai dân tộc đã tạo nên không khí giao lưu sôi động, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến người dân Nhật Bản. Ngày16/10, đoàncông tác của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, dẫn đầu bởi nhà báo Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay và Giáo sư Yuji Suzuki, Tổng Giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản đã đến thămĐại sứ quánViệt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ PhạmQuang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản tiếp đoàn, khẳng định cam kết hỗ trợ của chính phủ cho các hoạt động ngoại giao nhân dân và nhấn mạnh vai trò của UNESCO trong bảo tồn di sản cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa. Ngày 17/10, Hội nghị Quốc tế “Công nghiệp Văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” do Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản đã được tổ chức tại Tokyo, đánh dấu lần hợp tác thứ hai của hai Liên hiệp. Sự kiện thu hút đại biểu đến từ đa dạng ngành nghề, nghệ sĩ, chuyên gia, và rách”mà còn thúc đẩy sự gắn kết cộng đồngViệt - Nhật, góp phần xây dựngmột xã hội bền vững thông qua lòng từ bi và giao lưu văn hóa. Ông Satoshi Sugawara, Giám đốc điều hành Công ty Đường cao tốc Thủ đô (Shuto Expressway Company Limited), trình bày về việc áp dụng Kỹ thuật Giá trị (Value Engineering -VE) để tối ưuhóa hạ tầng giao thông, đồng thời giới thiệu các dự án hợp tác kỹ thuật với Việt Nam, như khảo sát hệ thốnggiao thông thông minh năm 2014 và nâng cao năng lực quản lý xây dựng năm 2015. Ông nhấn mạnh những tuyến đường cao tốc không chỉ là tuyến đường doanhnhânhai nước. Nhàbáo Nguyễn Lệ Hằng phát biểu khai mạc hội nghị, nhấnmạnh sự đồng điệu giữa kho tàng di sản Việt Nam và nền công nghiệp sáng tạo của Nhật Bản. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) chia sẻ về cách công nghiệp văn hóa kết nối cộng đồng, từ thiết kế poster bằng AI đến livestream quảng bá ẩm thực Việt. Ông cho biết: “Chúng tôi tin rằng, chính sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ là chìa khóa để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bảnmột cách sinh động, hiện đại và đầy cảm hứng. Những hình ảnh về Việt Nam không chỉ được truyền tải qua sách báo hay phim ảnh, mà cònqua các nền tảngmạng xã hội, các ứng dụng tương tác, các chiến dịch truyền thông số do chính cộng đồng người Việt tại Nhật Bản khởi xướng.” Ni sư Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, đã chia sẻ tại hội nghị về hoạt động Phật sự tại chùa Đại Ân, nơi bà hỗ trợ hơn 2.000 thực tập sinh Việt Nam trong đại dịch COVID-19 bằng cách cung cấp thực phẩm, chỗ ở, và phân phát 218 tấn gạo cùng hàng nghìn tấn lương thực. Thông qua những nỗ lực này, Ni sư không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa Việt Nam về tinh thần “lá lành đùm lá Chuyến thăm và làm việc của đoàn Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 12/10 đến 20/10/2025 đã khẳng định vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên di sản và sáng tạo. Hoạt động UNESCO thúc đẩy ngoại giao QUỲNH LIÊN SựkiệnTình yêukhôngbiêngiới tại Yokohama ngày 12/10/2025. ÔngSatoshi Sugawara, Giám đốc điềuhành củaCông ty Đường cao tốc Thủđô (Shuto Expressway Company Limited) tại Hội nghị quốc tế 17/10/2025. NGAYNAY.VN 2 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

phi chính phủ nhân dân Việt Nam - Nhật Bản phục vụ di chuyển hàng ngày mà còn là hạ tầng hỗ trợ du lịch và văn hóa. Ca sĩ Lily Chen (tên thật Trần Như Ngọc, Á quân Tình Bolero 2019, Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018) cũng để lại dấu ấn với màn trình diễn âmnhạc, đượcTổng Giám đốc Yuji Suzuki nhận xét có nét tương đồng với phong cách của các nghệ sĩ Nhật Bản, tạo cảm giác vô cùng thân thuộc cho những khán giả Nhật tại sự kiện. Theo ông Suzuki, hội nghị tại Nhật Bản năm nay có sự tham gia đông đảo của người Việt thành thạo tiếng Nhật hơn hẳn so với sự kiện kết hợp đầu tiên vào năm 2024, tạo sự gắn kết sâu sắc hơn, và nhấn mạnh hội nghị đã trở thành nền tảng hiệu quả kết nối các tổ chức cộng đồng, phi chính phủ, cơ quan nhà nước, báo chí, doanh nghiệp, và nghệ sĩ hai nước. Ông đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu của Ni sư Thích Tâm Trí, lần đầu tiên hiểu rõ những khó khăn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, và được truyền cảmhứng để áp dụng tinh thần phụng sự của bà vào công tác hỗ trợ cộng đồng. Ngày 18/10, đoàn Việt Nam tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 81 của Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tại Kanazawa, do Chủ tịchYoshiki Satođóntiếp.Đạihội tậptrung vào chủ đề “Cuộc sống hàng ngày: Hướng tới tái thiết sáng tạo bán đảo Noto” sau trận động đất ngày 1/1/2024. Các đại biểuđến từcác khối doanh nghiệp, tổ chức văn hóa - xã hội đã cùng ngồi lại, thảo luận về việc khôi phục cảng cá, đất nông nghiệp và văn hóa, kết hợp công nghệ với truyền thống. Các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật Kyogen và Noh bởi những diễn viên nhí, các tiết mục hòa nhạc trẻ trung và trải nghiệm ẩm thực địa phương tại công viên địa chất Hakusan Tetori được UNESCOcôngnhậnnăm2023 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đoànViệt Nam. Tiềm năng phát triển ngoại giao nhân dân Các hoạt động trên đã mở ra tiềm năng lớn cho ngoại giaonhândânViệt Nam- Nhật Bản. Thứ nhất, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và di sản. Nhật Bản đã tận dụng hiệu quả các danh hiệu UNESCO để phát triển du lịch, thu hút 35,37 triệu lượt khách quốc tế năm 2024. Chiến lược “Cool Japan” là một sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản, được khởi động từ khoảng năm 2002 và chính thức triển khai mạnh mẽ từ năm 2010, nhằm quảng bá văn hóa đại chúng và các ngành công nghiệp sáng tạo của Nhật Bản ra thế giới, từ đó thúc đẩy kinh tế, tăng cường ảnh hưởng văn hóa và nâng cao hình ảnh quốc gia. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết các địa phương Việt Nam, với các di sản như quần thể Côn Sơn - Kiếp Bạc, có thể áp dụng chiến lược “Cool Japan” để phát triển công nghiệp văn hóa, từ nghệ thuật dân gian đến ẩm thực. Thứ hai, hợp tác này góp phần vào phát triển kinh tế bền vững. Giá trị xuất khẩu côngnghiệpvănhóacủaNhật Bản đã sánh ngang các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử và thép. Ông Sugawara nhấn mạnh việc áp dụng VE trongcácdựánnhưngầmhóa khuNihonbashi hay công viên sinh thái Ōhashi Junction, tạo cảmhứng choViệt Nam trong việc phát triển hạ tầng gắn với văn hóa. Các dự án chung về nền tảng văn hóa số, đào tạo kỹ năng sáng tạo, và hợp tác du lịch - giáo dục hứa hẹnmang lại giá trị gia tăng. Thứ ba, cộng đồng gần 700.000 người Việt tại Nhật Bản, tăng 6080.000 người mỗi năm, đóng vai trò cầu nối văn hóa. Bà Nguyễn Cẩm Tuyến, Trưởng đại diện TTXVN tại Nhật Bản, nhấn mạnh sự hòa nhập của người Việt nhờ tương đồng văn hóa, đặc biệt qua các lễ hội như Harajuku Omotesandou Genkimatsuri vào tháng Tám tại Tokyo, thu hút nhiều người Việt tham gia. Sự kiện “Tình yêu không biên giới” và các hoạt động của Ni sư Thích Tâm Trí tại chùa Đại Ân cũng đã lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhận được sự hỗ trợ từ cả cộng đồngNhật Bản. Với sự năng động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và sự hỗ trợ của cộng đồng hai nước, quan hệ song phương hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựngmột châuÁ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng. Giáo sưYuji Suzuki gợi ý đưa tiêu chí UNESCO vào giáo dục giới trẻ Việt Nam thông qua mô hình UNESCO School (các trường học là hội viên liên kết của Liên hiệp các Hội UNESCO), những chương trình trại hè hoặc trao đổi học sinh hai nước. Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề xuất Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tiếp tục học hỏi mô hình quản lý linh hoạt của Nhật Bản và tăng cường kết nối với các địa phương, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa đối với những sự kiện ngoại giao nhân dân hai nước thông qua mọi hoạt động UNESCO phi chính phủ trong tương lai. n TổngGiámđốcLiênhiệpcácHộiUNESCONhậtBản-GiáosưYuji Suzuki. Đoàn Liênhiệp cácHội UNESCOViệt Namvà Liênhiệp cácHội UNESCONhật Bảnđến thămvà làmviệc tại Đại sứquánViệt Namtại Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng, chính sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ là chìa khóa để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản một cách sinh động, hiện đại và đầy cảm hứng... Ông Nguyễn Hồng Sơn NGAYNAY.VN 3 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt – Nhật Sáng 17/10/2025 tại Tokyo, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác văn hóa giữa hai tổ chức, đồng thời là hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945 - 2025) và sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Hội nghị năm nay tập trung vào chủ đề công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực đang chứng minh sức mạnh như động lực chiến lược của nhiều nền kinh tế sáng tạo, nơi văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng, lan tỏa tri thức và khơi dậy đổi mới. Nhiều quốc gia xem công nghiệp văn hóa là bệ phóng phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối toàn cầu thông qua sản phẩm, dịch vụ và không gian văn hóa. Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, nhấn mạnh hội nghị quốc tế thường niên giữa hai Liên hiệp Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành không gian đối thoại ổn định, nơi các sáng kiến được hình thành, kinh nghiệm được chia sẻ và tinh thần UNESCO được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể. Nhà báo Nguyễn Lệ Hằng cho biết: “Chủ đề năm nay được cả hai bên lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự đồng điệu trong tầm nhìn và cách thức hoạt động. Nhật Bản với nền tảng công nghiệp sáng tạo tiên tiến và Việt Nam với kho tàng di sản phong phú đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, có thể tìm thấy trong nhau những kinh nghiệm quý giá về gìn giữ bản sắc mà vẫn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”. Hội nghị có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và chuyên gia văn hóa tiêu biểu như nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu, đạo diễn Nguyễn Thu Hoài, đạodiễnVạnNguyễn (Nguyễn Quang Huy), nghệ sĩ Lily Chen cùng các nghệ nhân đang thực hành và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng. Các thamluận tập trung vào chủ đề phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, trong phát biểu tại hội nghị đã chia sẻ: “Công nghiệp văn hóa không chỉ là ngành kinh tế nền tảng văn hóa số, đào tạo kỹ năng sáng tạo cho giới trẻ và triển khai các dự án hợp tác xuyên quốc gia. Thăm và giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã đến thăm và chào xã giao Ngài Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời có buổi giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tại buổi tiếp, Đại sứ Phạm Quang Hiệu chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Nhật Bản, sáng tạo mà còn là dòng chảy kết nối ký ức, bản sắc và tương lai. Khi một bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản thiết kế poster lễ hội bằng công cụAI, khi nhóm sinh viên livestream giới thiệu món ăn quê hương, hay khi doanh nghiệp Việt hợp tác cùng nghệ sĩ Nhật để ra mắt sản phẩm văn hóa chung, đó chính là công nghiệp văn hóa đang sống động từng ngày”. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, lan tỏa văn hóa không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại Nhật Bản giữ gìn bản sắc mà còn góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong thời đại số, khi công nghệ trở thành công cụ hữu hiệu trong quảng bá văn hóa, cộng đồng người Việt mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của hai Liên hiệp UNESCO trong phát triển Từ Tokyo đến Kanazawa, chuỗi hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Nhật Bản trong tháng 10/2025 đã khép lại bằng tinh thần gắn kết, đổi mới và trách nhiệm. Đây là hành trình thể hiện rõ vai trò năng động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong mạng lưới UNESCO toàn cầu, nơi văn hóa được nhìn nhận không chỉ như ký ức của quá khứ mà còn là tài nguyên của tương lai. THIÊN CHƯƠNG Bước tiến mới trong hợp tác Thămvàgiao lưuvới Đại sứquánViệt Namtại Nhật Bản. Chủ đề năm nay được cả hai bên lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự đồng điệu trong tầm nhìn và cách thức hoạt động. Nhà báo Nguyễn Lệ Hằng NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

đặc biệt là cách nước này khai thác hiệu quả các danh hiệu UNESCO để phục hồi và phát triển kinh tế địa phương, biến di sản thành nguồn lực bền vững cho cộng đồng. Theo Đại sứ, Nhật Bản đã có chiến lược toàn diện “Cool Japan” nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, không chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh mà còn biến giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế. Những địa phương có di sản được UNESCO công nhận đều tận dụng danh hiệu ấy để tái thiết cộng đồng, phục hồi du lịch và phát triển sản phẩm văn hóa bản địa. Nhật Bản cũng đang phát triển mạnh các ngành công nghiệp nội dung, công nghiệp sáng tạo, hiện đã trở thành lĩnh vực có giá trị kinh tế vượt qua cả sản xuất bán dẫn hay thiết bị điện tử. Đại sứ cho rằng Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có nhiều di sản được UNESCO ghi danh nhất khu vực, hoàn toàn có tiềm năng để phát triển mô hình tương tự, gắn kết di sản với đổi mới sáng tạo, kinh tế văn hóa và du lịch bền vững. Mỗi năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức từ 20 đến 30 lễ hội Việt Nam trên khắp đất nước mặt trời mọc, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân hai nước. Cộng đồng người Việt tại Nhật hiện là một trong những cộng đồng lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài, trở thànhnhịp cầuquan trọng trong giao lưu văn hóa và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh rằng ngoại giao văn hóa là kênh duy nhất có thể tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa các dân tộc. Đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các chương trình hợp tác, đào tạo và dự án sáng tạo văn hóa của Liênhiệp cácHội UNESCOViệt Nam tại Nhật Bản trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, các đạo diễn và nghệ sĩ tiêu biểu như Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Thu Hoài, Vạn Nguyễn, Lily Chen cùng Giáo sưYuji Suzuki, Tổng Giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân tình và cởi mở, vănhóaViệtNam- Nhật Bản thể hiện tinh thầnhợp tác gắn bó giữa hai tổ chức UNESCO quốc gia. Dự Đại hội toàn quốc phong trào UNESCO Nhật Bản Kết thúc chương trình làm việc tại Tokyo, đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tiếp tục tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 81 của Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, diễn ra tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Đây là sự kiện thường niên quy tụ hàng nghìn hội viên UNESCO từ khắp các vùng miền của Nhật Bản, với các hoạt động hội thảo, triển lãm và giao lưu âm nhạc cộng đồng. Đoàn đại diện Việt Nam cùng các nghệ sĩ tham dự đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Giáo sư Yoshiki Sato, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, vềnhững chiến lược kết nối và hoạt động chung trong tương lai, hướng đến mục tiêu tăng cường hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực văn hóa và phát triển bền vững. Đại hội năm nay mang chủ đề hướng về sự phục hồi và tái thiết sau thiên tai. Sau trận động đất nghiêm trọng tại bán đảo Noto đầu năm 2024, tỉnh Ishikawa đã chịu nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường của người dân, công cuộc phục hồi đang diễn ra từng ngày. Đại hội lần thứ 81 trở thành không gian để các đại biểu cùng suy ngẫm về“cuộc sống thường nhật” trước thảm họa và con đường kiến tạo “cuộc sống thường nhật mới”, vừa giữ gìn truyền thống, vừa ứng dụng công nghệ, mở ra những mô hình tái thiết sáng tạo. Từ nhiều góc nhìn khác nhau, các đại biểu đã thảo luận về khả năng hồi sinh địa phương bằng sức mạnh văn hóa và tinh thần cộng đồng, đúng với triết lý của UNESCO rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh kiến tạo tương lai. Đối với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, việc tham dự Đại hội toàn quốc tại Kanazawa không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tình hữu nghị Việt - Nhật, mà còn là dịp quan trọng để học hỏi mô hình vận hành phong trào UNESCO tại Nhật Bản, một quốc gia đã đưa tinh thần UNESCO vào từng cộng đồng dân cư, từng ngôi trường và từng dự án phát triển địa phương. n Hội nghị tại Tokyo cũng nối tiếp thành công củaHội nghị quốc tế về bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa do Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Nam tổ chức tại trụ sởUNESCOở Paris ngày 22/8/2025. Hai sự kiện là điểm nhấn trong chương trình hành động toàn cầu của Liên hiệp hướng tới kỷ niệm80 nămUNESCO và 50 nămViệt Namgia nhập tổ chức, thể hiện nỗ lực bền bỉ của Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Nam trong kết nối sáng kiến văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Namhiện làmột trong những thành viên năng động nhất của phong tràoUNESCO toàn cầu, không chỉ thúc đẩy giáo dục và bảo tồn di sảnmà còn tiên phong trongmở rộng hoạt động quốc tế, khẳng định vai trò của Việt Nam trong mạng lưới UNESCO thế giới. Hội nghị quốc tế “Côngnghiệpvănhóa - Động lực chiến lược trongphát triểnbềnvững”. ĐoànViệt NamdựĐại hội toànquốc lần thứ81 của Liênhiệp cácHội UNESCONhật Bản. NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

Hoạt động này phản ánh chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò trung tâm của nghệ sĩ trong việc hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa. Sáng tạo bền bỉ và đối thoại liên văn hóa Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”doLiênhiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa nước nhà. Hội nghị là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945 - 2025), đồng thời diễn ra sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại, củng cố hợp tác văn hóa và khẳng định vai trò của văn hóa như trụ cột bền vững cho hòa bình và phát triển toàn cầu. Theo tinh thần hội nghị, công nghiệp văn hóa được xem là động Vinh danh các nghệ sĩ tiêu đóng góp cho công nghiệp Hoạt động vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa năm 2025 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến sáng tạo và bền bỉ của cá nhân, mà còn là cách cụ thể hóa tinh thần Công ước 2005 của UNESCO về bảo vệ sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trên toàn cầu. lực chiến lược của phát triển bền vững, nơi văn hóa vừa là bản sắc vừa là nguồn lực kinh tế. Các nghệ sĩ Việt Namđược vinh danh lần này là những người đã góp phần định hình diện mạo công nghiệp văn hóa mới, kết hợp sáng tạo nghệ thuật với tinh thần gìn giữ di sản và lan tỏa giá trị nhân văn. Trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu được trao danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”, ghi nhận hành trình sáng tạo bền bỉ và khả năng đối thoại giữa văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, giữa Việt Nam và thế giới. Các tác phẩm của anh, từ sơn mài, điêu khắc đến sắp đặt, đều mang triết lý Á Đông sâu sắc, đặt con người trong mối tương giao giữa ký ức và hiện đại. Anh từng gây tiếng vang với triển lãm nghệ thuật đương đại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóngmiền Nam, thống nhất đất nước, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kể lại lịch sử bằng biểu tượng và ánh sáng. Không dừng lại ở biên giới quốc gia, anh còn đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới qua các kỳ triển lãmquốc tế như Biennale Venezia và Florence Biennale, với phong cách mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và triết lý nhân văn sâu sắc. Việc Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Nam vinh danh Lê Hữu Hiếu là sự khẳng định vai trò của nghệ thuật thị giác trong công nghiệp văn hóa, nơi sáng tạo trở thành hành động gìn giữ ký ức, làm giàu thêm bản sắc và khơi dậy tinh thần thời đại. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Lily Chen (Trần Như Ngọc) gương mặt quen thuộc của âm nhạc, điện ảnh và truyền hình Việt Nam cũng được vinh danh vì tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến nghiêm túc. Á quân Tình Bolero 2019 và Én Vàng 2022, Lily Chen ghi dấu ấn với giọng hát ngọt ngào, THÁI QUÂN ÔngYoshiki Sato (thứhai từ trái sang), Chủ tịch Liênhiệp cácHội UNESCONhật Bản cùngnghệ sĩ LêHữuHiếuvàđạodiễnThuHoài, đạodiễnVạnNguyễn. Nghệ sĩ LilyChen. NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

biểu văn hóa sâu lắng và phong cách biểu diễn tinh tế. Là đại diện của lớp nghệ sĩ trẻ năng động, cô không chỉ thể hiện đam mê nghệ thuật mà còn hướng đến việc biến sáng tạo thành sức mạnh cộng đồng. Với Lily Chen, công nghiệp văn hóa không tách rời trách nhiệm xã hội; nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó lan tỏa được giá trị nhân văn và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. Giao điểm nghệ thuật và tri thức Trong lĩnh vực sân khấu, nơi hội tụcủa cảmxúc, tri thức và bản sắc, đạo diễn Nguyễn Huy Quang (nghệ danh Vạn Nguyễn) được ghi nhận như một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam. Là người sáng lập Công ty Cổ phần Nghệ thuật Vạn Show, đạo diễn Nguyễn Huy Quang sở hữu nền tảng học thuật vững vàng với hai chuyênngànhVănhóa học và Đạo diễn Sân khấu. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghệ thuật, anh đã đảm nhiệm nhiều vai trò từ giảng viên, cố vấn nghệ thuật, nhà sản xuất đến tổng đạo diễn của hàng trăm chương trình quy mô quốc gia. Anh là người dàn dựng Sử thi Kỷ niệm Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, tái hiện khí phách dân tộc qua ngôn ngữ sân khấu hoành tráng, đồng thời sáng tạo chuỗi chương trình di sản tại Công viên Nam Hội An, nơi năm loại hình sân khấu dân gian tiêu biểu của ba miền Bắc, Trung, Nam được tái sinh trong diện mạo mới, vừa đậm chất dân tộc, vừa gần gũi với khán giả quốc tế. Không dừng lại ở biểu diễn, anh còn là giảng viên, cố vấn nghệ thuật cho nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, góp phần đưa kỹ thuật sân khấu hiện đại kết hợp cùng chất liệu văn hóa dân gian, tạo nên những show diễn thực cảnh mang tính biểu tượng. Trong công tác đào tạo, anh từng giữ cương vị Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa Sân khấu Điện ảnh & Múa - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Hai thập kỷ lao động nghệ thuật của anh là minh chứng cho một tầm nhìn: nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, mà là hành động nhân văn vì cộng đồng. Bằng những sáng tạo gắn liền với di sản và thực tiễn đời sống, đạo diễn Nguyễn Huy Quang đã góp phần mở rộng biên giới của sân khấu Việt Nam, đưa nghệ thuật biểu diễn trở thành một phần năng động của nền công nghiệp văn hóa. Cũng trong lễ vinh danh, đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài, người đứng sau nhiều chương trình nghệ thuật lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, được trao danh hiệu “Đạo diễn sáng tạo UNESCO 2025”, ghi nhận những cống hiến xuất sắc của chị trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn và sáng tạo của UNESCO trong đời sống đương đại. Đạo diễn NguyễnThị Thu Hoài là người đã khẳng định Hoạt động vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa năm2025 của Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Namvà Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến sáng tạo và bền bỉ của cá nhân, mà còn là cách cụ thể hóa tinh thần Công ước 2005 của UNESCO về bảo vệ sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trên toàn cầu. Hoạt động này phản ánh chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò trung tâm của nghệ sĩ trong việc hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa. vai trò tiên phong của sân khấu Việt Nam trên bản đồ văn hóa khu vực. Chị là đạo diễn của Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (truyền hình trực tiếp trên VTV), Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024, Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh – Sắc màu Đông Hồ cùng nhiều sự kiện lớn như Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh hay Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tỉnh Bắc Ninh… Với đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài, sân khấu không chỉ là nơi trình diễn, mà là “không gian đối thoại văn hóa”, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nơi nghệ thuật dân gian được tiếp sinh khí bằng công nghệ trình diễn và mỹ thuật đương đại. Mỗi tác phẩm của chị đều cho thấy sự kết hợp giữa trí tuệ tổ chức và cảm xúc nghệ thuật, biến sân khấu thành phương tiện kể chuyện về văn hóa, con người và ký ức. Ngoài sân khấu, chị còn phát triển mạnh trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với các dự án có giá trị văn hóa sâu sắc như Danh nhân Kinh Bắc, Thời đại Hùng Vương và Phim văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Là linh hồn của Havis Media, đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông văn hóa, chị đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm nghệ thuật biểu diễn Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.n ĐạodiễnNguyễnThị ThuHoài. Nghệ sĩ LêHữuHiếu. Đạodiễn VạnNguyễn. NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

Lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và sáng tạo đến quốc tế Trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa - Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” tại Tokyo, Nhật Bản ngày 17/10/2025, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với gần 700.000 người hiện nay không chỉ là một cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài lớn thứ hai trên toàn thế giới, mà còn làmột cộngđồng sáng tạo, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Để truyền bá những hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam, trong những năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ hiện đại để tổ chức các sự kiện cộng lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và sáng tạo”, ông Sơn khẳng định. Văn hóa không chỉ là di sản Quan điểm về công nghiệpvănhóacủaTSNguyễn Hồng Sơn là một trong rất nhiều góc nhìn tại Hội nghị sự kiện văn hóa là một dịp để người Nhật hiểu hơn về Việt Nam, và để người Việt cảm nhận sâu sắc hơn về sự tôn trọng và đồng hành từ phía bạn bè Nhật Bản”. Trong thời đại số ngày nay, khi áp dụng công nghệ trong việc quảng bá văn hóa đã trở nên phổ biến và hiệu quả, ông Nguyễn Hồng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức như Liênhiệp cácHội UNESCO Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản để phát triển các nền tảng văn hóa số, đào tạo kỹ năng sáng tạo cho giới trẻ, và xây dựng các dự án hợp tác văn hóa xuyên quốc gia Việt Nam– Nhật Bản. “Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục là một phần tích cực trongdòng chảy công nghiệp văn hóa toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững thông qua việc TRƯƠNGTHƯ TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định: “Công nghiệp văn hóa không chỉ là một chủ đề thời sự, mà còn là một lời mời gọi chúng ta cùng suy ngẫm về vai trò của văn hóa trong việc kiến tạo tương lai”. Công nghiệp văn hóa dòng chảy kết nối ký ức, đồng mang tính lan tỏa sâu rộng. Từ các lễ hội Festival Việt Nam tại Nhật Bản, những buổi giới thiệu về bộ sưu tập áo dài, triển lãm sách Việt; đến các diễn đàn thanh niên, hội thảo văn hóa – các Hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản đều đang triển khai tổ chức các sự kiện này với sự hỗ trợ của công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và cả áp dụng trí tuệ nhân tạo”. Thực tế, chính sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ là chìa khóa để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản một cách sinh động, hiện đại và đầy cảm hứng. Những hình ảnh về Việt Nam không chỉ được truyền tải qua sách báo hay phim ảnh, mà còn qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng tương tác, các chiến dịch truyền thông số do chính cộng đồng người Việt tại Nhật Bản khởi xướng. Ông Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: “Công nghiệp văn hóa, trong cách hiểu của chúng tôi, không chỉ là ngành kinh tế sáng tạo, mà còn là một dòng chảy kết nối ký ức, bản sắc và tương lai. Khi một bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản thiết kếmột poster lễhội bằng công cụ AI, khi một nhóm sinh viên tổ chức livestream giới thiệu món ăn quê hương, khi một doanh nghiệp Việt tại Nhật hợp tác với nghệ sĩ Nhật để ra mắt sản phẩm văn hóa chung – đó chính là công nghiệp văn hóa đang sống động từng ngày. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, việc lan tỏa văn hóa không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại Nhật Bản giữ gìn bản sắc, mà còn góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Mỗi ÔngNguyễnHồngSơn. NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

“Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”tại Tokyo. Theo bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, văn hóa không chỉ là di sản, mà còn là nguồn năng lượng sáng tạo định hình tương lai nhân loại. Ở Việt Nam, quan niệm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển” đã được khẳng định qua qua các chính sách và chiến lược phát triển văn hóa - xã hội. Trong hội nghị này, tinh thần ấy được tiếp nối trong dòng chảy hợp tác quốc tế, qua những nỗ lực bền bỉ giữa Liên hiệp các Hội UNESCOViệtNamvà Liênhiệp các Hội UNESCONhật Bản. Bà Lệ Hằng nhấn mạnh, Hội nghị là sự nối dài của một hành trình chung, nơi hai tổ chức chúng ta đã cùng vun đắp niềm tin, cùng chia sẻ trách nhiệm lan tỏa các giá trị UNESCO trong nhiều năm qua. “Từ thành công của Hội nghị quốc tế về Bảo tồnDi sản và Phát triển Công nghiệp văn hóa tại Trụ sở UNESCO ở Paris vào tháng 8/2025 vừa qua, nơi Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò đồng tổ chức một diễn đàn có tính toàn cầu về bảo tồn di sản và công nghiệp văn hóa – đến hôm nay, tại Tokyo, chúng tôi tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng một mạng lưới hợp tác bền vững trong khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nói. Hội nghị quốc tế thường niên giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Việt Nam và Nhật Bản đã được thiết lập, tạo nên một không gian đối thoại ổn định, nơi các sáng kiến được hình thành, các kinh nghiệm được chia sẻ, và tinh thần UNESCO được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể. Sự tương đồng trong chủ đề, trong triết lý hành động, trong khát vọng cống hiến cho UNESCO của hai Liên hiệp Việt Nam và Nhật Bản chính là - bản sắc và tương lai nền tảng để chúng ta hướng đến tương lai – nơi các quốc gia châu Á không chỉ là người gìn giữ di sản mà còn là trung tâm sáng tạo, đóng góp vào mô hình phát triển bền vững của thế giới. Từ Tuyên ngôn Hạ Long - được Liên hiệp các Hội UNESCOViệt Namđề xuất và thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới năm 2024 -đến hội nghị quốc tế tại Paris, vàhômnay làTokyo, chúng tôi đang từng bước cụ thể hóa cam kết đó bằng chuỗi hoạt động xuyên suốt, với niềm tin rằng văn hóa chính là nguồn tài nguyên cho phát triển, thịnh vượng và hòa bình.n Đại biểu thamgiaHội nghị Côngnghiệpvănhóa tại Tokyo. Khi một bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản thiết kế một poster lễ hội bằng công cụ AI, khi một nhóm sinh viên tổ chức livestream giới thiệu món ăn quê hương, khi một doanh nghiệp Việt tại Nhật hợp tác với nghệ sĩ Nhật để ra mắt sản phẩm văn hóa chung - đó chính là công nghiệp văn hóa đang sống động từng ngày. Ông Nguyễn Hồng Sơn NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

Kết nối văn hóa và đổi mới hạ tầng Thông qua việc kết nối các di sản văn hóa, bảo tồn cảnh quan lịch sử, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phương pháp Kỹ thuật Giá trị (Value Engineering - VE), công ty đã định hình một mô hình phát triển bền vững, trong đó văn hóa trở thành động lực cốt lõi cho sự thịnh vượng của Tokyo và các khu vực lân cận. Công ty Đường cao tốc Thủ đô, thành lập năm 1959 để phục vụ Olympic Tokyo 1964, hiện quản lý 327 km đường cao tốc trong khu vực Tokyo và vùng phụ cận, tạo thành mạng lưới huyết mạch kết nối cácbiểu tượngvănhóa như Tokyo Skytree, Asakusa, Tháp Tokyo, Cầu Cầu Vồng (Rainbow Bridge), và Hầm Yamanote - hầmđườngbộdài nhất Nhật Bản với chiều dài 18,2 km. Với khoảng một triệu lượt xe lưu thông mỗi ngày, trong đó xe tải hạng nặng chiếmtỷ lệ caogấpnămlần so với đường thường, mạng lưới này hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và di chuyển công việc (chiếm 60% lưu lượng ngày thường) đồng thời đóng vai trò quan trọng trong du lịch văn hóa, với 50% lưu lượng ngày nghỉ phục vụ các hoạt động giải trí và tham quan. Khoảng 40% lưu lượng là di chuyển nội bộ trong mạng lưới Shuto, trong khi 50–60% kết nối với các tuyến cao tốc khác, giúp liên kết Tokyo với các địa phương, từ đó quảng bá bản sắc văn hóa và tăng cường khả năng tiếp cận các di sản văn hóa. Tại Hội nghị quốc tế với chủ đề “Công nghiệp văn hóa là động lực chiến lược cho phát triển bền vững” tại Tokyo ngày 17/10/2025, ông Satoshi Sugawara, Giám đốc điều hành Công ty Đường cao tốc Thủ đô (Shutoko Expressway Company Limited), ủy viên Ban điều hành Hiệp hội Tư vấn Giá trị Nhật Bản (SJVE) nhấn mạnh cách hệ thống đường cao tốc đô thị tại Tokyo không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững. Công nghiệp văn hóa không chỉ nằm ở các hoạt động nghệ thuật mà còn ở cách hạ tầng đô thị tôn vinh các giá trị văn hóa. Dự án ngầm hóa khu vực Nihonbashi, dự kiến hoàn thành vào năm 2040, chuyển đoạn đường cao tốc trên sông thành tuyến ngầm, khôi phục cảnh quan cổ kính của Nihonbashi – một trung tâm thương mại và văn hóa lịch sử của Tokyo. Dự án này không chỉ bảo tồn di sản văn hóa mà còn tạo không gian công cộngmới, khuyến khích các hoạt động văn hóa cộng đồng và thu hút du khách. Tương tự, dự án Ōhashi “Green” Junction kết hợp nút giao thông với công viên sinh thái “Ohashi Satonomori”, nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, trồng lúa và bảo tồn thiên nhiên, được vinh danh bởi giải thưởng từ Bộ trưởng Đất đai Nhật Bản. Để đảm bảo tính bền vững, công ty sử dụng robot, drone và trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra và bảo trì 95% hạ tầng là cầu cạn và hầm, nhiều đoạn đã hơn 50 năm tuổi. Hệ thống i-DREAMs quản lý dữ liệu hạ tầng thông minh, trong khi Dự án Tái thiết (Renewal Project) hướng tới một hệ thống giao thông bền vững trong 100 năm tới. Dự án thay thế Cầu Daishi, hoàn thành trong hai tuần bằng phương pháp trượt ngang cầu mới, là một ví dụ tiêu biểu, đảm bảo duy trì khả năng tiếp cận các địa điểm văn hóa mà không gây gián đoạn giao thông. Tăng cường bền vững và hợp tác quốc tế Trong bối cảnh thiên tai, mạng lưới đường cao tốc đóng vai trò tuyến đường khẩn cấp, đảmbảo khả năng tiếp cận các địa điểm văn hóa quan trọng trong các tình huống như động đất. Hệ thống được duy trì hoạt động 24/7 thông qua trung tâm điều hành và các cuộc diễn tập thường xuyên để ứng phó với động đất, bão và tuyết lớn. Các biện pháp như sử dụng vật liệu nhẹ để khắc phục sụt lún, dọn tuyết và đặt bao cát chống ngập hầm giúp duy trì sự liên tục của các hoạt động văn hóa, từ lễ hội đến triển lãm, củng cố công nghiệp văn hóa như một động lực cho phát triển bền vững. Công ty còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra quốc tế, tham gia 90 dự án tại 19 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nơi công ty thực hiện năm hợp đồng từ năm 2010 đến 2019. Hai dự án tiêu biểu bao gồm khảo sát tích hợp hệ thống giao thông tiên tiến (ITS) vào năm 2014 ở miền Bắc Việt Nam và nâng cao năng lực quản lý chi phí, hợp đồng, chất lượng và an toàn trong xây dựng vào năm 2015. Những dự án này hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông bền vững, tạo điều kiện cho du lịch văn hóa và kết nối các địa điểm di sản. Việc thành lập pháp nhân “Shutoko International Thailand” vào năm 2024 mở ra cơ hội tăng cường hợp tác tại Đông Nam Á, nơi văn hóa và giao thông có mối liên hệ chặt chẽ. Phương pháp Kỹ thuật Giá trị (VE), được áp dụng từ năm2002, là chìa khóa để tối ưu hóa các dự án giao thông QUỲNH HOA ÔngSatoshi Sugawara, Giám đốc điềuhành củaCông ty Đường cao tốc Thủđô (Shuto Expressway Company Limited) tại Hội nghị quốc tế 17/10/2025. Phố cổAsakusa (ẢnhGeorge Liopetas). Bài phát biểucủaôngSatoshi Sugawarađãkhẳngđịnh rằnghạ tầnggiao thông, thôngquaviệc kết nối và tônvinhcácgiá trị vănhóa, có thể trở thànhđộng lực chiến lược cho phát triểnbềnvững. Hạ tầng giao thông là NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

CảnhquanNihonbashi trước và saukhi ngầmhóahệ thốnggiao thông (ảnh thiết kếminhhọa trongbài phát biểu củaôngSugawara). và văn hóa. Dựa trên công thức “Giá trị = Chức năng / Chi phí”, VE giúp tăng cường chức năng hạ tầng trong khi giảm chi phí. Trong dự án Cầu Daishi, VE được sử dụng để nghiên cứu phương án thi công, đánh giá rủi ro và truyền thông với cộng đồng, đảmbảo tôn trọng các giá trị văn hóa địa phương. Trong hoạt động dọn tuyết, VE cải thiện hiệu quả xử lý, đảm bảo khả năng tiếp cận các địa điểm văn hóa trong thời tiết khắc nghiệt. Với hơn 20 năm áp dụng VE, công ty đã mở rộng mạng lưới từ 281 km lên 327 km, trong đó tất cả các dự án xây dựng mới đều tích hợp VE, thúc đẩy tư duy sáng tạo phù hợp với tinh thần đổi mới của công nghiệp văn hóa. Tầm nhìn của Công ty Đường cao tốc Thủ đô là xây dựng một khu vực Tokyo phát triển bền vững, nơi văn hóa là động lực cốt lõi. Bằng cách kết hợp hạ tầng giao thông với bảo tồn di sản, phát triển không gian công cộng như công viên sinh thái Kawaguchi Highway Oasis và ứng dụng công nghệ tiên tiến, công ty đang định hình một mô hình phát triển bền vững. Nhìn về 100 năm tới, Shuto Expressway camkết sử dụng VE và các giải pháp đổi mới để xây dựng một Tokyo thịnh vượng, nơi các giá trị văn hóa được bảo tồn và lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển bền vững không chỉ cho Nhật Bảnmà còn cho thế giới. Mỗi cây cầu, mỗi tuyến đường và mỗi không gian công cộng được tạo ra là một chương trong câu chuyện về một tương lai nơi văn hóa và sự bền vững hòa quyện, truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối trong hành trình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Bài phát biểu của ông Satoshi Sugawara đã khẳng định rằng hạ tầng giao thông, thông qua việc kết nối và tôn vinh các giá trị văn hóa, có thể trở thành động lực chiến lược cho phát triển bền vững. n ShutokoExpresswayCompany Limited, cònđượcgọi là theMetropolitanExpresswayCompany Limited (Shutoko), làmột công ty củaNhật Bảnchuyênvềxâydựng, bảo trì vàquản lýmạng lưới đườngcao tốc lớn. Công ty thamgiavàocácdựánđườngcao tốcđô thị ởNhật Bảnvà cókinhnghiệmhợp tác với các tổchứcquốc tế nhưNgânhàngPhát triểnChâuÁ (ADB). Tênchính thức: MetropolitanExpresswayCompany Limited (Shutoko). cầu nối văn hóa NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số452 | ThứNăm, ngày 23/10/2025

